Yazar Harika Külçür: Öykülerimde örselenmiş. biraz da ötekileştirilmiş hikayeleri anlattım

“Öykülerimde hem köy ortamını hem kentleşmeyi farklı sosyolojik boyutlardan insan figürleri ile sevgi olsun, kadın olsun, çocuk olsun, engellilik olsun biraz örselenmiş. biraz da ötekileştirilmiş hikayeleri anlatmaya çalıştım. Bunu da çok negatife düşmeden aktarmak istedim. Öykülerimde bir müzikalite olsun da istedim; bu yüzden metinlerimde ritim duygusu da var. Yazma sürecinde keyif almak benim için çok önemli. bu sebeple yazarken keyif almayı da önemsiyorum.”