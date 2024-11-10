https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/1090239203.html
Yazar Harika Külçür: Öykülerimde örselenmiş. biraz da ötekileştirilmiş hikayeleri anlattım
Yazar Harika Külçür: Öykülerimde örselenmiş. biraz da ötekileştirilmiş hikayeleri anlattım
Sputnik Türkiye
Yazar Harika Külçür, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T17:05+0300
2024-11-10T17:05+0300
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Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
Eserleri hakkında konuşan yazar Harika Külçür, şunları kaydetti:
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Serhat Sarısözen
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Serhat Sarısözen
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Yazar Harika Külçür: Öykülerimde örselenmiş. biraz da ötekileştirilmiş hikayeleri anlattım
17:05 10.11.2024 (güncellendi: 11:21 11.11.2024)
Yazar Harika Külçür, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Eserleri hakkında konuşan yazar Harika Külçür, şunları kaydetti:
“Öykülerimde hem köy ortamını hem kentleşmeyi farklı sosyolojik boyutlardan insan figürleri ile sevgi olsun, kadın olsun, çocuk olsun, engellilik olsun biraz örselenmiş. biraz da ötekileştirilmiş hikayeleri anlatmaya çalıştım. Bunu da çok negatife düşmeden aktarmak istedim. Öykülerimde bir müzikalite olsun da istedim; bu yüzden metinlerimde ritim duygusu da var. Yazma sürecinde keyif almak benim için çok önemli. bu sebeple yazarken keyif almayı da önemsiyorum.”