https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/yeni-abd-baskani-trump-filistin-ve-ukrayna-liderleriyle-gorusmustu-musk-da-gorusmeye-katilmis--1090207984.html

Yeni ABD Başkanı Trump, Filistin ve Ukrayna liderleriyle görüşmüştü: Musk da görüşmeye katılmış

Yeni ABD Başkanı Trump, Filistin ve Ukrayna liderleriyle görüşmüştü: Musk da görüşmeye katılmış

Sputnik Türkiye

ABD’nin yeni başkanı olarak seçilen Donald Trump ile telefonda görüşen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için Trump ile... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T10:47+0300

2024-11-09T10:47+0300

2024-11-09T10:51+0300

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ABD’nin yeni başkanı olarak seçilen Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Abbas görüşmede “Uluslararası meşruiyete dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu” ifade etti. Trump ise, Abbas'a 'savaşı durdurmak için çalışacağını' ve 'Orta Doğu'ya barışı getirmek' için Filistin Yönetimi lideri ve ilgili tüm taraflarla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.Diğer bir çatışma alanı olan Ukrayna ile konuşurken Musk da telefondaymış ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen milyarder iş adamı Elon Musk'ın, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesine katıldığı da bildirildi. Ukrayna'ya Starlink uydularıyla internet sağlayan Musk'ın da Rusya-Ukrayna çatışması bağlamında bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.Konuşma ardından Elon Musk, yakın zamanda şu tweeti attı: Twette, Türkçe çevirisiyle "Bu anlamsız katliamlar yakında sona erecek. Savaş çığırtkanı fırsatçıların zamanı doldu" ifadesi bulunmakta. Elon Musk kimin tarafında? Son iki yılda Musk ve Zelenskiy arasında internet ortamında birçok kez gerginlik yaşandı. Ekim 2022’de Musk’ın 'barış önerisi' anketi yapması, Zelensky’nin Musk’ı 'Rusya’yı desteklemekle' suçlamasına yol açtı.2023’te Musk, Zelenskiy'nin fotoğrafını dalga geçer bir şekilde X'te paylaşmıştı. Aynı yıl Musk, Ukrayna’nın Rusya ile çatışmasının 'kazanılamaz' olduğunu söyleyen bir analizle de hemfikir olduğunu açıkladı. Kasım 2023’te Musk, Zelensky için 'cellat' ifadesini kullandı ve daha sonra Zelensky tarafından görevden alınan Başkomutan Valery Zaluzhny’yi övdü.Mayıs ayında, Ukrayna’da iptal edilen seçimler sonrasında Zelensky’nin meşruiyetine dikkat çeken bir paylaşıma yanıt veren Musk, alaycı bir şekilde “Oraya ‘demokrasiyi savunmaya’ gitmiştik, değil mi?” yazdı.

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