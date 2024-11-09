Yeni ABD Başkanı Trump, Filistin ve Ukrayna liderleriyle görüşmüştü: Musk da görüşmeye katılmış

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hamas: Türkiye’deki bazı kuruluşlar bizim adımızı kullanarak para topluyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Türkiye’de insanlar şiddeti dışında tutan bir şey söylüyorsa korkmadan söyleyebilmeli
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Narin Güran duruşmasında tanık Baran Güran'ın ifadesi: 'Bakanlar köye geliyordu'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Beyaz perdenin en yakışan çiftleri
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Platform 1 ve 2 filmlerinin değerlendirmesi ve filmlerdeki hapishane kavramı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlerde değişen emeklilik şartları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Narin cinayetinde dokunulmayan 2 sır
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
9 dk
ÖZEL HABER
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı: İmamoğlu da olası bir kayyum ataması ile karşı karşıya kalır mı?
09:42
3 dk
ÖZEL HABER
İBB Gülhane Parkı’ndaki 56 ağacı kesti: Soruları da yanıtsız bıraktı
10:04
5 dk
SESLİ HABER
Netanyahu bakanını kovdu: Biden’a yakın isim
10:37
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Mutlak egemenliğin sembolü: Montrö Boğazlar Sözleşmesi
11:17
9 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
11:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Holokostun ayak sesleri: Kristal Gece
16:40
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:00
9 dk
TARİHTE BUGÜN
Mutlak egemenliğin sembolü: Montrö Boğazlar Sözleşmesi
19:25
9 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/yeni-abd-baskani-trump-filistin-ve-ukrayna-liderleriyle-gorusmustu-musk-da-gorusmeye-katilmis--1090207984.html
Yeni ABD Başkanı Trump, Filistin ve Ukrayna liderleriyle görüşmüştü: Musk da görüşmeye katılmış
Yeni ABD Başkanı Trump, Filistin ve Ukrayna liderleriyle görüşmüştü: Musk da görüşmeye katılmış
Sputnik Türkiye
ABD’nin yeni başkanı olarak seçilen Donald Trump ile telefonda görüşen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için Trump ile... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T10:47+0300
2024-11-09T10:51+0300
dünya
donald trump
vladimir zelenskiy
abd
ukrayna
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
abd
abd seçimleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085931974_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4be93c1938dc0c664c1a1a6c7ac5d94.jpg
ABD’nin yeni başkanı olarak seçilen Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Abbas görüşmede “Uluslararası meşruiyete dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu” ifade etti. Trump ise, Abbas'a 'savaşı durdurmak için çalışacağını' ve 'Orta Doğu'ya barışı getirmek' için Filistin Yönetimi lideri ve ilgili tüm taraflarla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.Diğer bir çatışma alanı olan Ukrayna ile konuşurken Musk da telefondaymış ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen milyarder iş adamı Elon Musk'ın, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesine katıldığı da bildirildi. Ukrayna'ya Starlink uydularıyla internet sağlayan Musk'ın da Rusya-Ukrayna çatışması bağlamında bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.Konuşma ardından Elon Musk, yakın zamanda şu tweeti attı: Twette, Türkçe çevirisiyle "Bu anlamsız katliamlar yakında sona erecek. Savaş çığırtkanı fırsatçıların zamanı doldu" ifadesi bulunmakta. Elon Musk kimin tarafında? Son iki yılda Musk ve Zelenskiy arasında internet ortamında birçok kez gerginlik yaşandı. Ekim 2022’de Musk’ın 'barış önerisi' anketi yapması, Zelensky’nin Musk’ı 'Rusya’yı desteklemekle' suçlamasına yol açtı.2023’te Musk, Zelenskiy'nin fotoğrafını dalga geçer bir şekilde X'te paylaşmıştı. Aynı yıl Musk, Ukrayna’nın Rusya ile çatışmasının 'kazanılamaz' olduğunu söyleyen bir analizle de hemfikir olduğunu açıkladı. Kasım 2023’te Musk, Zelensky için 'cellat' ifadesini kullandı ve daha sonra Zelensky tarafından görevden alınan Başkomutan Valery Zaluzhny’yi övdü.Mayıs ayında, Ukrayna’da iptal edilen seçimler sonrasında Zelensky’nin meşruiyetine dikkat çeken bir paylaşıma yanıt veren Musk, alaycı bir şekilde “Oraya ‘demokrasiyi savunmaya’ gitmiştik, değil mi?” yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/orban-zelenskiy-tum-ikna-cabalarima-ragmen-ateskesi-kabul-etmedi-1090202929.html
ukrayna
filistin
abd
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085931974_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c65ca12d1ec1f6600ce801744946e898.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, vladimir zelenskiy, abd, ukrayna, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, abd, abd seçimleri, twitter , mahmud abbas, filistin lideri mahmud abbas, gazze, barış
donald trump, vladimir zelenskiy, abd, ukrayna, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, abd, abd seçimleri, twitter , mahmud abbas, filistin lideri mahmud abbas, gazze, barış

Yeni ABD Başkanı Trump, Filistin ve Ukrayna liderleriyle görüşmüştü: Musk da görüşmeye katılmış

10:47 09.11.2024 (güncellendi: 10:51 09.11.2024)
© AP Photo / Alex BrandonElon Musk Donald Trump
Elon Musk Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD’nin yeni başkanı olarak seçilen Donald Trump ile telefonda görüşen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Ukrayna ile de görüşen Trump'un görüşmesine Musk da katıldı.
ABD’nin yeni başkanı olarak seçilen Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Abbas görüşmede “Uluslararası meşruiyete dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu” ifade etti. Trump ise, Abbas'a 'savaşı durdurmak için çalışacağını' ve 'Orta Doğu'ya barışı getirmek' için Filistin Yönetimi lideri ve ilgili tüm taraflarla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Diğer bir çatışma alanı olan Ukrayna ile konuşurken Musk da telefondaymış

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen milyarder iş adamı Elon Musk'ın, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesine katıldığı da bildirildi.
Ukrayna'ya Starlink uydularıyla internet sağlayan Musk'ın da Rusya-Ukrayna çatışması bağlamında bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.
Konuşma ardından Elon Musk, yakın zamanda şu tweeti attı:
Twette, Türkçe çevirisiyle "Bu anlamsız katliamlar yakında sona erecek. Savaş çığırtkanı fırsatçıların zamanı doldu" ifadesi bulunmakta.

Elon Musk kimin tarafında?

Son iki yılda Musk ve Zelenskiy arasında internet ortamında birçok kez gerginlik yaşandı. Ekim 2022’de Musk’ın 'barış önerisi' anketi yapması, Zelensky’nin Musk’ı 'Rusya’yı desteklemekle' suçlamasına yol açtı.
2023’te Musk, Zelenskiy'nin fotoğrafını dalga geçer bir şekilde X'te paylaşmıştı. Aynı yıl Musk, Ukrayna’nın Rusya ile çatışmasının 'kazanılamaz' olduğunu söyleyen bir analizle de hemfikir olduğunu açıkladı. Kasım 2023’te Musk, Zelensky için 'cellat' ifadesini kullandı ve daha sonra Zelensky tarafından görevden alınan Başkomutan Valery Zaluzhny’yi övdü.
Mayıs ayında, Ukrayna’da iptal edilen seçimler sonrasında Zelensky’nin meşruiyetine dikkat çeken bir paylaşıma yanıt veren Musk, alaycı bir şekilde “Oraya ‘demokrasiyi savunmaya’ gitmiştik, değil mi?” yazdı.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
Ukrayna krizi
Orban: Zelenskiy, tüm ikna çabalarıma rağmen ateşkesi kabul etmedi
Dün, 20:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала