https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiy-nato-avrupa-ortak-kuvvetler-komutanina-rapor-verdi-durum-zor-1090224059.html
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, NATO Avrupa Ortak Kuvvetler Komutanı'na rapor verdi: 'Durum zor'
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, NATO Avrupa Ortak Kuvvetler Komutanı'na rapor verdi: 'Durum zor'
Sputnik Türkiye
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, ABD Avrupa Komutanlığı'nı yöneten NATO Avrupa Ortak Kuvvetler Komutanı General Christopher Cavoli ile cephe hattındaki... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T23:50+0300
2024-11-09T23:50+0300
2024-11-09T23:58+0300
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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy yaptığı telefon görüşmesinde, temas hattı boyunca devam eden yoğun çatışmaları aktardı.Sırskiy, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, "Avrupa'daki ABD Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Christopher Cavoli ile bir telefon görüşmesi daha yaptım. Görüşmenin başında, cephe hattındaki durum hakkında kendisine bilgi verdim. Durum hala zor" ifadelerini kullandı.2 Kasım'da ise Sırskiy, Genelkurmay Başkanı Karel Rjegka ile birlikte Çek Silahlı Kuvvetleri heyetiyle bir araya gelerek Ukrayna ordusunun Şubat 2022'den bu yana Rus ordusunun en güçlü taarruzlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtmişti. 6 Kasım'da Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, temas hattındaki durumu 'vahim' olarak tanımlayarak, Kurahov ve Krasnoarmeyskoye adlı iki ayrı bölgeyi ele almıştı. Kurahov'daki durum gergin olarak tanımlanırken, Krasnoarmeyskoye yönü 'hepsinden daha sıcak' olarak değerlendirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/eski-pentagon-danismani-trump-ukraynadaki-catismayi-rusyanin-kazandigini-anliyor-1090223679.html
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ukrayna, ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna ordusu, aleksandr sırskiy, nato, abd
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, NATO Avrupa Ortak Kuvvetler Komutanı'na rapor verdi: 'Durum zor'
23:50 09.11.2024 (güncellendi: 23:58 09.11.2024)
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, ABD Avrupa Komutanlığı'nı yöneten NATO Avrupa Ortak Kuvvetler Komutanı General Christopher Cavoli ile cephe hattındaki ağır durum hakkında rapor verdi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy yaptığı telefon görüşmesinde, temas hattı boyunca devam eden yoğun çatışmaları aktardı.
Sırskiy, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, "Avrupa'daki ABD Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Christopher Cavoli ile bir telefon görüşmesi daha yaptım. Görüşmenin başında, cephe hattındaki durum hakkında kendisine bilgi verdim. Durum hala zor" ifadelerini kullandı.
2 Kasım'da ise Sırskiy, Genelkurmay Başkanı Karel Rjegka ile birlikte Çek Silahlı Kuvvetleri heyetiyle bir araya gelerek Ukrayna ordusunun Şubat 2022'den bu yana Rus ordusunun en güçlü taarruzlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtmişti. 6 Kasım'da Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, temas hattındaki durumu 'vahim' olarak tanımlayarak, Kurahov ve Krasnoarmeyskoye adlı iki ayrı bölgeyi ele almıştı. Kurahov'daki durum gergin olarak tanımlanırken, Krasnoarmeyskoye yönü 'hepsinden daha sıcak' olarak değerlendirilmişti.