https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiy-nato-avrupa-ortak-kuvvetler-komutanina-rapor-verdi-durum-zor-1090224059.html

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, NATO Avrupa Ortak Kuvvetler Komutanı'na rapor verdi: 'Durum zor'

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, NATO Avrupa Ortak Kuvvetler Komutanı'na rapor verdi: 'Durum zor'

Sputnik Türkiye

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, ABD Avrupa Komutanlığı'nı yöneten NATO Avrupa Ortak Kuvvetler Komutanı General Christopher Cavoli ile cephe hattındaki... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T23:50+0300

2024-11-09T23:50+0300

2024-11-09T23:58+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna genelkurmay başkanlığı

ukrayna ordusu

aleksandr sırskiy

nato

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0b/1081589035_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cc20a64c2a82ebed8d18f65d937c2562.jpg

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy yaptığı telefon görüşmesinde, temas hattı boyunca devam eden yoğun çatışmaları aktardı.Sırskiy, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, "Avrupa'daki ABD Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Christopher Cavoli ile bir telefon görüşmesi daha yaptım. Görüşmenin başında, cephe hattındaki durum hakkında kendisine bilgi verdim. Durum hala zor" ifadelerini kullandı.2 Kasım'da ise Sırskiy, Genelkurmay Başkanı Karel Rjegka ile birlikte Çek Silahlı Kuvvetleri heyetiyle bir araya gelerek Ukrayna ordusunun Şubat 2022'den bu yana Rus ordusunun en güçlü taarruzlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtmişti. 6 Kasım'da Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, temas hattındaki durumu 'vahim' olarak tanımlayarak, Kurahov ve Krasnoarmeyskoye adlı iki ayrı bölgeyi ele almıştı. Kurahov'daki durum gergin olarak tanımlanırken, Krasnoarmeyskoye yönü 'hepsinden daha sıcak' olarak değerlendirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/eski-pentagon-danismani-trump-ukraynadaki-catismayi-rusyanin-kazandigini-anliyor-1090223679.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna ordusu, aleksandr sırskiy, nato, abd