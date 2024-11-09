https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/turkiye-ile-rusya-arasinda-sehircilik-alaninda-mutabakat-zapti-imzalandi-1090218119.html

Türkiye ile Rusya arasında şehircilik alanında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye ile Rusya arasında şehircilik alanında mutabakat zaptı imzalandı

Sputnik Türkiye

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 12. Dünya Kentsel Forumu'nda Türkiye ile Rusya arasında şehircilik alanında yapılması planlanan ortak çalışmalara... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T17:22+0300

2024-11-09T17:22+0300

2024-11-09T17:22+0300

politika

türkiye

rusya

mutabakat

mutabakat zaptı

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

ömer bulut

nikita stasişin

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, foruma Türkiye'yi temsilen Bakan Yardımcısı Ömer Bulut katıldı.Forumun 'Çocuk ve Gençlik Meclisi' oturumunda söz alan Bulut, gençlerin ve çocukların sürdürülebilir kentleşmedeki rolüne dikkati çekerek Türkiye'nin ulusal bayramlarla, çocuklara ve gençlere verdiği değeri hatırlattı.Toplantının ardından Bulut, Rusya İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakan Yardımcısı Nikita Stasişin ile bir araya geldi.Görüşme sırasında Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliği vurgulanırken şehircilik alanında yapılması planlanan ortak çalışmalara ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.Bu zabıt ile iki ülkenin, sürdürülebilir kentleşme ve şehircilik alanındaki deneyimlerini ve teknik bilgi birikimlerini paylaşmayı hedeflediği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/tbmm-baskani-kurtulmus-rus-turk-is-adamlari-birligi-uyeleriyle-bir-araya-geldi-1088355088.html

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türkiye, rusya, mutabakat, mutabakat zaptı, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, ömer bulut, nikita stasişin