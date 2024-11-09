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Türkiye ile Rusya arasında şehircilik alanında mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye ile Rusya arasında şehircilik alanında mutabakat zaptı imzalandı
Sputnik Türkiye
Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 12. Dünya Kentsel Forumu'nda Türkiye ile Rusya arasında şehircilik alanında yapılması planlanan ortak çalışmalara... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T17:22+0300
2024-11-09T17:22+0300
politika
türkiye
rusya
mutabakat
mutabakat zaptı
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
ömer bulut
nikita stasişin
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, foruma Türkiye'yi temsilen Bakan Yardımcısı Ömer Bulut katıldı.Forumun 'Çocuk ve Gençlik Meclisi' oturumunda söz alan Bulut, gençlerin ve çocukların sürdürülebilir kentleşmedeki rolüne dikkati çekerek Türkiye'nin ulusal bayramlarla, çocuklara ve gençlere verdiği değeri hatırlattı.Toplantının ardından Bulut, Rusya İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakan Yardımcısı Nikita Stasişin ile bir araya geldi.Görüşme sırasında Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliği vurgulanırken şehircilik alanında yapılması planlanan ortak çalışmalara ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.Bu zabıt ile iki ülkenin, sürdürülebilir kentleşme ve şehircilik alanındaki deneyimlerini ve teknik bilgi birikimlerini paylaşmayı hedeflediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/tbmm-baskani-kurtulmus-rus-turk-is-adamlari-birligi-uyeleriyle-bir-araya-geldi-1088355088.html
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türkiye, rusya, mutabakat, mutabakat zaptı, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, ömer bulut, nikita stasişin
türkiye, rusya, mutabakat, mutabakat zaptı, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, ömer bulut, nikita stasişin

Türkiye ile Rusya arasında şehircilik alanında mutabakat zaptı imzalandı

17:22 09.11.2024
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinTürkiye Rusya bayrak
Türkiye Rusya bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© Пресс-служба МИД РФ
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Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 12. Dünya Kentsel Forumu'nda Türkiye ile Rusya arasında şehircilik alanında yapılması planlanan ortak çalışmalara ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, foruma Türkiye'yi temsilen Bakan Yardımcısı Ömer Bulut katıldı.
Forumun 'Çocuk ve Gençlik Meclisi' oturumunda söz alan Bulut, gençlerin ve çocukların sürdürülebilir kentleşmedeki rolüne dikkati çekerek Türkiye'nin ulusal bayramlarla, çocuklara ve gençlere verdiği değeri hatırlattı.
Toplantının ardından Bulut, Rusya İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakan Yardımcısı Nikita Stasişin ile bir araya geldi.
Görüşme sırasında Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliği vurgulanırken şehircilik alanında yapılması planlanan ortak çalışmalara ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.
Bu zabıt ile iki ülkenin, sürdürülebilir kentleşme ve şehircilik alanındaki deneyimlerini ve teknik bilgi birikimlerini paylaşmayı hedeflediği belirtildi.
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