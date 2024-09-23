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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Rusya ve Türkiye yakın iki komşu, iki müttefik olarak bugünlere kadar ilişkilerini getirdiler
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Rusya ve Türkiye yakın iki komşu, iki müttefik olarak bugünlere kadar ilişkilerini getirdiler
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'nun resmi daveti üzerine Rusya'da bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T23:15+0300
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numan kurtulmuş
dünya
rusya
moskova
türkiye'nin moskova büyükelçiliği
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya’nın başkenti Moskova’da resmi temaslarını sürdürüyor. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in ev sahipliğinde gerçekleşen Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle görüşme gerçekleştiren Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada Türkiye-Rusya arasında stratejik ortaklık seviyesinde önemli bir ilişki seviyesinin oluştuğunu dile getirdi.'Rusya ve Türkiye yakın iki komşu, iki müttefik olarak bugünlere kadar ilişkilerini getirdiler'Kurtulmuş, “Türkiye-Rusya ilişkileri, bütün bu dönemsel ve yapısal bazı zorluklara rağmen iyi bir şekilde seyretmektedir, sorunları aşarak yolumuza devam ediyoruz. Tarihi ve kültürel olarak da Rusya ve Türkiye yakın iki komşu, iki müttefik olarak bugünlere kadar ilişkilerini getirdiler” diye konuştu.Dünyanın yeni bir döneme girdiği sürecin başlangıcında olduğunu belirten Kurtulmuş, bu yeni dönemin başında, çok kutuplu bir dünyanın kurulmakta oluşunun yer aldığını söyledi.Dünyada küresel ve bölgesel ölçekte çok sayıda yeni işbirliklerinin, yeni oluşumların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:'Yakın bir zamanda yeni bir küresel finansal-ekonomik sistem ortaya konulmaya başlanacak'Rusya-Ukrayna krizi dolayısıyla Rusya ve kurumlarına karşı yürütülmekte olan tek taraflı ambargonun ve birtakım yaptırım girişimlerinin aslında uluslararası finans sistemini yapısal olarak bazı zorluklarla karşı karşıya bıraktığını belirten Kurtulmuş şunları ifade etti:Türkiye-Rusya ilişkilerinin köklü, tarihi ve her alanda fiilen var olan bir ilişki olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Rusya ile her alanda sürdürülebilir, geliştirilebilir ilişkilerin bulunduğunu vurguladı.Moskova Büyükelçiliği'ne ziyaretTürkiye’nin Moskova Büyükelçiliği'ne bir ziyaret gerçekleştiren TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Büyükelçi Tanju Bilgiç’ten çalışmaları hakkında bilgi aldık. Büyükelçimize ve misyonumuzda görev yapan personelimize başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.
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numan kurtulmuş, rusya, moskova, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, tanju bilgiç
numan kurtulmuş, rusya, moskova, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, tanju bilgiç

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Rusya ve Türkiye yakın iki komşu, iki müttefik olarak bugünlere kadar ilişkilerini getirdiler

23:15 23.09.2024 (güncellendi: 23:22 23.09.2024)
© AA / Sefa KaracanNuman Kurtulmuş, Moskova’da, Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya geldi
Numan Kurtulmuş, Moskova’da, Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© AA / Sefa Karacan
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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'nun resmi daveti üzerine Rusya'da bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya geldi. Türkiye-Rusya ilişkilerinin iyi bir şekilde seyrettiğini belirten Kurtulmuş, iki ülkenin tarihi ve kültürel olarak da yakın iki komşu, iki müttefik olduğunu söyledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya’nın başkenti Moskova’da resmi temaslarını sürdürüyor.
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in ev sahipliğinde gerçekleşen Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle görüşme gerçekleştiren Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada Türkiye-Rusya arasında stratejik ortaklık seviyesinde önemli bir ilişki seviyesinin oluştuğunu dile getirdi.

'Rusya ve Türkiye yakın iki komşu, iki müttefik olarak bugünlere kadar ilişkilerini getirdiler'

Kurtulmuş, “Türkiye-Rusya ilişkileri, bütün bu dönemsel ve yapısal bazı zorluklara rağmen iyi bir şekilde seyretmektedir, sorunları aşarak yolumuza devam ediyoruz. Tarihi ve kültürel olarak da Rusya ve Türkiye yakın iki komşu, iki müttefik olarak bugünlere kadar ilişkilerini getirdiler” diye konuştu.
Dünyanın yeni bir döneme girdiği sürecin başlangıcında olduğunu belirten Kurtulmuş, bu yeni dönemin başında, çok kutuplu bir dünyanın kurulmakta oluşunun yer aldığını söyledi.
Dünyada küresel ve bölgesel ölçekte çok sayıda yeni işbirliklerinin, yeni oluşumların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye olarak önümüzdeki dönemi, bu çok kutupluluğun gerektirdiği dirayetle yeniden kurmak, kendi milli menfaatlerimizi önceleyerek dünyanın birçok yerindeki ülkelerle kazan kazan prensibi içerisinde hareket etmek gibi bir stratejiyi izliyoruz. Ayrıca Türkiye’nin önümüzdeki döneme ilişkin en temel bakış açılarından birisi, barışı ve istikrarı sağlamak; barış ve istikrar yoluyla da kalkınmayı sağlamaktır. Bu çerçevede hem bölgesel hem de küresel ölçekte barışı sağlayacak adımlar bakımından Türkiye, ciddi bir şekilde hareket etmektedir.
Bunun en somut örneği Rusya-Ukrayna arasında devam etmekte olan bu çatışmanın başından itibaren her iki ülkeyle de görüşebilen, her iki ülkeyle de müzakere masasında karşılıklı fikir alışverişlerini mümkün kılan neredeyse tek ülke, Türkiye’dir. Şunu da söylemek gerekirse, Dolmabahçe’deki görüşmelerde iki ülke arasındaki barış, neredeyse bir imzaya kalmıştı. Fakat bazı ülkeler savaşın bitmesini istemedikleri için ne yazık ki bugün, bu çatışma, gerilim, kriz, adına ne derseniz deyin devam etmektedir. Öyle görünüyor ki bir müddet daha devam edecektir. Dolayısıyla biz Türkiye olarak bütün bölgelerdeki gerilimlerde olduğu gibi Rusya-Ukrayna arasındaki bu gerilimde de bir an evvel adil ve kalıcı bir barışın olması için elimizden gelen her türlü arabuluculuğu ortaya koymaya çalışıyoruz.”

'Yakın bir zamanda yeni bir küresel finansal-ekonomik sistem ortaya konulmaya başlanacak'

Rusya-Ukrayna krizi dolayısıyla Rusya ve kurumlarına karşı yürütülmekte olan tek taraflı ambargonun ve birtakım yaptırım girişimlerinin aslında uluslararası finans sistemini yapısal olarak bazı zorluklarla karşı karşıya bıraktığını belirten Kurtulmuş şunları ifade etti:

“Bu bile bize gösteriyor ki şu anda dünyada var olan küresel finansal sistemin de bu şekliyle devam etmesi mümkün değildir. Dünyada yakın bir zamanda yeni bir küresel finansal-ekonomik sistemin arayışlarıyla ilgili çabalar çok daha net bir şekilde ortaya konulmaya, bu konuyla ilgili siyasi ve hatta ilmi tartışmalar da çok daha derinleştirilmeye başlanacaktır.”

Türkiye-Rusya ilişkilerinin köklü, tarihi ve her alanda fiilen var olan bir ilişki olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Rusya ile her alanda sürdürülebilir, geliştirilebilir ilişkilerin bulunduğunu vurguladı.

Moskova Büyükelçiliği'ne ziyaret

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği'ne bir ziyaret gerçekleştiren TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Büyükelçi Tanju Bilgiç’ten çalışmaları hakkında bilgi aldık. Büyükelçimize ve misyonumuzda görev yapan personelimize başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2024
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Rusya'ya resmi ziyaret
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