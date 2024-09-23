https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/tbmm-baskani-kurtulmus-rus-turk-is-adamlari-birligi-uyeleriyle-bir-araya-geldi-1088355088.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Rusya ve Türkiye yakın iki komşu, iki müttefik olarak bugünlere kadar ilişkilerini getirdiler

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Rusya ve Türkiye yakın iki komşu, iki müttefik olarak bugünlere kadar ilişkilerini getirdiler

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'nun resmi daveti üzerine Rusya'da bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T23:15+0300

2024-09-23T23:15+0300

2024-09-23T23:22+0300

numan kurtulmuş

dünya

rusya

moskova

türkiye'nin moskova büyükelçiliği

tanju bilgiç

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya’nın başkenti Moskova’da resmi temaslarını sürdürüyor. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in ev sahipliğinde gerçekleşen Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle görüşme gerçekleştiren Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada Türkiye-Rusya arasında stratejik ortaklık seviyesinde önemli bir ilişki seviyesinin oluştuğunu dile getirdi.'Rusya ve Türkiye yakın iki komşu, iki müttefik olarak bugünlere kadar ilişkilerini getirdiler'Kurtulmuş, “Türkiye-Rusya ilişkileri, bütün bu dönemsel ve yapısal bazı zorluklara rağmen iyi bir şekilde seyretmektedir, sorunları aşarak yolumuza devam ediyoruz. Tarihi ve kültürel olarak da Rusya ve Türkiye yakın iki komşu, iki müttefik olarak bugünlere kadar ilişkilerini getirdiler” diye konuştu.Dünyanın yeni bir döneme girdiği sürecin başlangıcında olduğunu belirten Kurtulmuş, bu yeni dönemin başında, çok kutuplu bir dünyanın kurulmakta oluşunun yer aldığını söyledi.Dünyada küresel ve bölgesel ölçekte çok sayıda yeni işbirliklerinin, yeni oluşumların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:'Yakın bir zamanda yeni bir küresel finansal-ekonomik sistem ortaya konulmaya başlanacak'Rusya-Ukrayna krizi dolayısıyla Rusya ve kurumlarına karşı yürütülmekte olan tek taraflı ambargonun ve birtakım yaptırım girişimlerinin aslında uluslararası finans sistemini yapısal olarak bazı zorluklarla karşı karşıya bıraktığını belirten Kurtulmuş şunları ifade etti:Türkiye-Rusya ilişkilerinin köklü, tarihi ve her alanda fiilen var olan bir ilişki olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Rusya ile her alanda sürdürülebilir, geliştirilebilir ilişkilerin bulunduğunu vurguladı.Moskova Büyükelçiliği'ne ziyaretTürkiye’nin Moskova Büyükelçiliği'ne bir ziyaret gerçekleştiren TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Büyükelçi Tanju Bilgiç’ten çalışmaları hakkında bilgi aldık. Büyükelçimize ve misyonumuzda görev yapan personelimize başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/tbmm-baskani-kurtulmustan-rusyaya-resmi-ziyaret-1088309108.html

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numan kurtulmuş, rusya, moskova, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, tanju bilgiç