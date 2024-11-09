https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/turkiye-disisleri-bakanligi-pakistandaki-saldiriyi-kinadi--1090212757.html
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki saldırıyı kınadı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki saldırıyı kınadı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Ketta şehrindeki tren istasyonuna düzenlenen terör saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı. 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T14:28+0300
2024-11-09T14:28+0300
2024-11-09T14:28+0300
türkiye
pakistan
türkiye
ketta
terör
terör örgütü
terör saldırısı
dışişleri bakanlığı
kınama
kınama mesajı
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Ketta kentindeki tren istasyonunda gerçekleşen terör saldırısını sert bir şekilde kınadı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ketta’daki terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtilerek, Pakistan halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu ve yaralananlara acil şifalar dilendi.Açıklamada ayrıca Türkiye’nin, Pakistan’ın terörle mücadelesine olan desteğini sürdüreceği vurgulandı.Ne olmuştu?Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletine bağlı Ketta şehrinde tren istasyonunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 26 kişi hayatını kaybederken, 46 kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/pakistanda-ordu-mensuplarinin-bindigi-trende-bomba-patladi-en-az-26-kisi-oldu-bircok-yarali-var-1090207139.html
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pakistan, türkiye, ketta, terör, terör örgütü, terör saldırısı, dışişleri bakanlığı, kınama, kınama mesajı
pakistan, türkiye, ketta, terör, terör örgütü, terör saldırısı, dışişleri bakanlığı, kınama, kınama mesajı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Ketta şehrindeki tren istasyonuna düzenlenen terör saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Ketta kentindeki tren istasyonunda gerçekleşen terör saldırısını sert bir şekilde kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ketta’daki terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtilerek, Pakistan halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu ve yaralananlara acil şifalar dilendi.
Açıklamada ayrıca Türkiye’nin, Pakistan’ın terörle mücadelesine olan desteğini sürdüreceği vurgulandı.
Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletine bağlı Ketta şehrinde tren istasyonunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 26 kişi hayatını kaybederken, 46 kişi yaralandı.