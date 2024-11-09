https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/turkiye-disisleri-bakanligi-pakistandaki-saldiriyi-kinadi--1090212757.html

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki saldırıyı kınadı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki saldırıyı kınadı

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Ketta şehrindeki tren istasyonuna düzenlenen terör saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı. 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T14:28+0300

2024-11-09T14:28+0300

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türkiye

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Ketta kentindeki tren istasyonunda gerçekleşen terör saldırısını sert bir şekilde kınadı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ketta’daki terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtilerek, Pakistan halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu ve yaralananlara acil şifalar dilendi.Açıklamada ayrıca Türkiye’nin, Pakistan’ın terörle mücadelesine olan desteğini sürdüreceği vurgulandı.Ne olmuştu?Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletine bağlı Ketta şehrinde tren istasyonunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 26 kişi hayatını kaybederken, 46 kişi yaralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/pakistanda-ordu-mensuplarinin-bindigi-trende-bomba-patladi-en-az-26-kisi-oldu-bircok-yarali-var-1090207139.html

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