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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki saldırıyı kınadı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki saldırıyı kınadı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Ketta şehrindeki tren istasyonuna düzenlenen terör saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı. 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T14:28+0300
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ketta
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terör saldırısı
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Ketta kentindeki tren istasyonunda gerçekleşen terör saldırısını sert bir şekilde kınadı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ketta’daki terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtilerek, Pakistan halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu ve yaralananlara acil şifalar dilendi.Açıklamada ayrıca Türkiye’nin, Pakistan’ın terörle mücadelesine olan desteğini sürdüreceği vurgulandı.Ne olmuştu?Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletine bağlı Ketta şehrinde tren istasyonunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 26 kişi hayatını kaybederken, 46 kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/pakistanda-ordu-mensuplarinin-bindigi-trende-bomba-patladi-en-az-26-kisi-oldu-bircok-yarali-var-1090207139.html
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pakistan, türkiye, ketta, terör, terör örgütü, terör saldırısı, dışişleri bakanlığı, kınama, kınama mesajı
pakistan, türkiye, ketta, terör, terör örgütü, terör saldırısı, dışişleri bakanlığı, kınama, kınama mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki saldırıyı kınadı

14:28 09.11.2024
© FotoğrafDışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil
Dışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Ketta şehrindeki tren istasyonuna düzenlenen terör saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Ketta kentindeki tren istasyonunda gerçekleşen terör saldırısını sert bir şekilde kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ketta’daki terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtilerek, Pakistan halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu ve yaralananlara acil şifalar dilendi.
Açıklamada ayrıca Türkiye’nin, Pakistan’ın terörle mücadelesine olan desteğini sürdüreceği vurgulandı.

Ne olmuştu?

Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletine bağlı Ketta şehrinde tren istasyonunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 26 kişi hayatını kaybederken, 46 kişi yaralandı.
Pakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
DÜNYA
Pakistan'da ordu mensuplarının bindiği trende bomba patladı: En az 26 kişi öldü, birçok yaralı var
09:56
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