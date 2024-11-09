https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/pakistanda-ordu-mensuplarinin-bindigi-trende-bomba-patladi-en-az-26-kisi-oldu-bircok-yarali-var-1090207139.html

Pakistan'da ordu mensuplarının bindiği trende bomba patladı: En az 26 kişi öldü, birçok yaralı var

Pakistan'da ordu mensuplarının bindiği trende bomba patladı: En az 26 kişi öldü, birçok yaralı var

Sputnik Türkiye

Pakistan'nın güney batısındaki Ketta kenti tren istasyonunda patlama meydana geldi. Pakistan polisi, patlamada en az 26 kişinin öldüğünü ve çok sayıda insanın... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T09:56+0300

2024-11-09T09:56+0300

2024-11-09T09:56+0300

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Pakistan’ın güneybatısındaki Quetta şehrinde bir tren istasyonunda meydana gelen bombalı saldırıda en az 26 kişinin hayatını kaybettiği ve 40’tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Pakistan, güneydeki ayrılıkçı etnik militanlar ve kuzeybatıdaki İslamcı militanlar tarafından gerçekleştirilen saldırılardaki artışla mücadele ediyor. Belucistan polis müfettişi Mouzzam Jah Ansari, şimdiye kadar 26 kişinin patlamada hayatını kaybettiğini söyledi.Piyade Okulu'nun ordu personeli hedef alınmışAçıklamalara göre, patlama trenin tam hareket etmek üzere olduğu sırada, Piyada Okulu'ndan ordu personelinin olduğu yerde yapıldı. 44 yaralı bulunurken, birçoğunun da durumunun kritik olduğu açıklandı. Quetta’nın genellikle sabah saatlerinde kalabalık olan ana tren istasyonundaki patlamanın sorumluluğunu henüz üstlenen bir grup olmadı.Ağustos ayında, ayrılıkçı militanlar tarafından Belucistan eyaletinde polis karakolları, demiryolu hatları ve otoyollar hedef alınmış, bu saldırılarda en az 73 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırılar, Çin liderliğindeki liman ve altın-bakır madeni gibi projelere ev sahipliği yapan kaynak zengini güneybatı eyaletinde bağımsızlık mücadelesi veren militanlar tarafından son yıllarda gerçekleştirilen en yaygın saldırılardı.

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pakistan, terör, terör örgütü, terör saldırısı, altın, bakır, çin, çin halk cumhuriyeti, ordu