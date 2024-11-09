https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/trumpin-kidemli-danismani-lanza-ukrayna-kaybedilen-topraklari-geri-alma-konusunu-dusunmemeli-1090223099.html

Trump'ın eski kıdemli danışmanı Lanza: Ukrayna kaybedilen toprakları geri alma konusunu düşünmemeli

Trump'ın eski kıdemli danışmanı Lanza: Ukrayna kaybedilen toprakları geri alma konusunu düşünmemeli

Sputnik Türkiye

Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinde kampanya yürüten Lanza, Ukrayna'ya 'barışa yönelik gerçekçi bir vizyon' benimsemesini önererek Kırım'ın Ukrayna için... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T22:58+0300

2024-11-09T22:58+0300

2024-11-09T22:59+0300

ukrayna krizi

abd

donald trump

ukrayna

vladimir zelenskiy

joe biden

avrupa birliği

kırım

bryan lanza

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ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın eski kıdemli danışmanı Bryan Lanza, Ukrayna'nın Trump tarafından önerilen barışa yönelik gerçekçi bir dünya görüşünü benimsemesi gerektiğini belirterek Ukrayna'nın kaybedilen toprakları geri alma konusunu düşünmemesi gerektiğini vurguladı.Lanza açıklamasında, “Eğer Zelenskiy masaya oturup, barışın yalnızca Kırım'ı geri almakla mümkün olduğunu söylerse bu durumda ciddi bir şekilde konuşmaya hazır olmadığını gösterir” dediği konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Lanza açıklamasında ayrıca, gelecekteki Trump yönetiminin Ukrayna'ya karşı saldırı seçeneklerine odaklanmak yerine, barışın sağlanmasına yönelmekte ısrar edeceğini vurgulayarak, “Ukrayna'ya ne düşündüklerini soracağız. Gerçekçi bir barış vizyonu olarak ne görüyorlar? Zafer değil, barış. Şimdi bu konuda dürüst bir tartışma yapalım” dedi.Lanza, Demokrat yönetimin Ukrayna'ya yönelik politikasını da eleştirerek cephedeki durumun, 'Avrupa ülkeleri ve Başkan Joe Biden'in çatışmanın başlangıcında Ukrayna'ya kazanması için gereken kabiliyet ve silahları sağlamadığını ya da Ukrayna'nın kazanmasına izin vermek için kısıtlamaları kaldırmadığını' gösterdiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/trumpin-eski-danismani-bolton-ukrayna-icin-cok-ciddi-sonuclari-olacak-diyerek-konustu-trump-1090219220.html

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abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, joe biden, avrupa birliği, kırım, bryan lanza