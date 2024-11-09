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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/trumpin-kidemli-danismani-lanza-ukrayna-kaybedilen-topraklari-geri-alma-konusunu-dusunmemeli-1090223099.html
Trump'ın eski kıdemli danışmanı Lanza: Ukrayna kaybedilen toprakları geri alma konusunu düşünmemeli
Trump'ın eski kıdemli danışmanı Lanza: Ukrayna kaybedilen toprakları geri alma konusunu düşünmemeli
Sputnik Türkiye
Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinde kampanya yürüten Lanza, Ukrayna'ya 'barışa yönelik gerçekçi bir vizyon' benimsemesini önererek Kırım'ın Ukrayna için... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T22:58+0300
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ukrayna krizi
abd
donald trump
ukrayna
vladimir zelenskiy
joe biden
avrupa birliği
kırım
bryan lanza
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ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın eski kıdemli danışmanı Bryan Lanza, Ukrayna'nın Trump tarafından önerilen barışa yönelik gerçekçi bir dünya görüşünü benimsemesi gerektiğini belirterek Ukrayna'nın kaybedilen toprakları geri alma konusunu düşünmemesi gerektiğini vurguladı.Lanza açıklamasında, “Eğer Zelenskiy masaya oturup, barışın yalnızca Kırım'ı geri almakla mümkün olduğunu söylerse bu durumda ciddi bir şekilde konuşmaya hazır olmadığını gösterir” dediği konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Lanza açıklamasında ayrıca, gelecekteki Trump yönetiminin Ukrayna'ya karşı saldırı seçeneklerine odaklanmak yerine, barışın sağlanmasına yönelmekte ısrar edeceğini vurgulayarak, “Ukrayna'ya ne düşündüklerini soracağız. Gerçekçi bir barış vizyonu olarak ne görüyorlar? Zafer değil, barış. Şimdi bu konuda dürüst bir tartışma yapalım” dedi.Lanza, Demokrat yönetimin Ukrayna'ya yönelik politikasını da eleştirerek cephedeki durumun, 'Avrupa ülkeleri ve Başkan Joe Biden'in çatışmanın başlangıcında Ukrayna'ya kazanması için gereken kabiliyet ve silahları sağlamadığını ya da Ukrayna'nın kazanmasına izin vermek için kısıtlamaları kaldırmadığını' gösterdiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/trumpin-eski-danismani-bolton-ukrayna-icin-cok-ciddi-sonuclari-olacak-diyerek-konustu-trump-1090219220.html
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abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, joe biden, avrupa birliği, kırım, bryan lanza
abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, joe biden, avrupa birliği, kırım, bryan lanza

Trump'ın eski kıdemli danışmanı Lanza: Ukrayna kaybedilen toprakları geri alma konusunu düşünmemeli

22:58 09.11.2024 (güncellendi: 22:59 09.11.2024)
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinde kampanya yürüten Lanza, Ukrayna'ya 'barışa yönelik gerçekçi bir vizyon' benimsemesini önererek Kırım'ın Ukrayna için çoktan kaybedildiğini vurguladı.
ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın eski kıdemli danışmanı Bryan Lanza, Ukrayna'nın Trump tarafından önerilen barışa yönelik gerçekçi bir dünya görüşünü benimsemesi gerektiğini belirterek Ukrayna'nın kaybedilen toprakları geri alma konusunu düşünmemesi gerektiğini vurguladı.
Lanza açıklamasında, “Eğer Zelenskiy masaya oturup, barışın yalnızca Kırım'ı geri almakla mümkün olduğunu söylerse bu durumda ciddi bir şekilde konuşmaya hazır olmadığını gösterir” dediği konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Zelenskiy'e haberimiz var: Kırım kaybedildi. Eğer sizin için asıl olan Kırım'ı geri almaksa ve bunun için Amerikan askerlerini devreye sokmak istiyorsanız, bu bizim dışımızdadır.
Lanza açıklamasında ayrıca, gelecekteki Trump yönetiminin Ukrayna'ya karşı saldırı seçeneklerine odaklanmak yerine, barışın sağlanmasına yönelmekte ısrar edeceğini vurgulayarak, “Ukrayna'ya ne düşündüklerini soracağız. Gerçekçi bir barış vizyonu olarak ne görüyorlar? Zafer değil, barış. Şimdi bu konuda dürüst bir tartışma yapalım” dedi.
Lanza, Demokrat yönetimin Ukrayna'ya yönelik politikasını da eleştirerek cephedeki durumun, 'Avrupa ülkeleri ve Başkan Joe Biden'in çatışmanın başlangıcında Ukrayna'ya kazanması için gereken kabiliyet ve silahları sağlamadığını ya da Ukrayna'nın kazanmasına izin vermek için kısıtlamaları kaldırmadığını' gösterdiğini ifade etti.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
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