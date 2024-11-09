https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/trumpin-eski-danismani-bolton-ukrayna-icin-cok-ciddi-sonuclari-olacak-diyerek-konustu-trump-1090219220.html

Trump'ın eski danışmanı Bolton, 'Ukrayna için çok ciddi sonuçları olacak' diyerek konuştu: 'Trump harekete geçecek'

Trump'ın eski danışmanı Bolton, 'Ukrayna için çok ciddi sonuçları olacak' diyerek konuştu: 'Trump harekete geçecek'

Sputnik Türkiye

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton yaptığı açıklamada, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı çözüme kavuşturmak konusunda ciddi adımlar... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T18:38+0300

2024-11-09T18:38+0300

2024-11-09T18:38+0300

ukrayna krizi

john bolton

beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton

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nato

vladimir putin

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Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmaya bir son vermeye çalışmanın Trump'ın en önemli önceliklerinden biri olacağını belirterek, "Ukrayna için çok ciddi sonuçları olacak” dedi.Bolton çözüm konusunda ise toprak tavizlerinin ve Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçmesinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi için girişimlerde bulunarak, "Moskova, Ukrayna birliklerinin yeni Rus bölgelerinin topraklarından çekilmesinin ardından derhal ateşi kesecek ve müzakerelere hazır olduğunu ilan edecek" cümlesini kaydetmişti. Putin açıklamasında ayrıca Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçtiğini beyan etmesi, askersizleştirme ve silahsızlandırmayı gerçekleştirmesi ve tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statü benimsemesi gerektiğini vurgulayarak bu bağlamda Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasından da bahsetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/slovakya-basbakani-fico-avrupa-birligi-anladi-diyerek-konustu-ukrayna-kaybediyor-1090217994.html

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john bolton, beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton, ukrayna, rusya, nato, vladimir putin, donald trump