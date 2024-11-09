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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/trumpin-eski-danismani-bolton-ukrayna-icin-cok-ciddi-sonuclari-olacak-diyerek-konustu-trump-1090219220.html
Trump'ın eski danışmanı Bolton, 'Ukrayna için çok ciddi sonuçları olacak' diyerek konuştu: 'Trump harekete geçecek'
Trump'ın eski danışmanı Bolton, 'Ukrayna için çok ciddi sonuçları olacak' diyerek konuştu: 'Trump harekete geçecek'
Sputnik Türkiye
Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton yaptığı açıklamada, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı çözüme kavuşturmak konusunda ciddi adımlar... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T18:38+0300
2024-11-09T18:38+0300
ukrayna krizi
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beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton
ukrayna
rusya
nato
vladimir putin
donald trump
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Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmaya bir son vermeye çalışmanın Trump'ın en önemli önceliklerinden biri olacağını belirterek, "Ukrayna için çok ciddi sonuçları olacak” dedi.Bolton çözüm konusunda ise toprak tavizlerinin ve Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçmesinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi için girişimlerde bulunarak, "Moskova, Ukrayna birliklerinin yeni Rus bölgelerinin topraklarından çekilmesinin ardından derhal ateşi kesecek ve müzakerelere hazır olduğunu ilan edecek" cümlesini kaydetmişti. Putin açıklamasında ayrıca Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçtiğini beyan etmesi, askersizleştirme ve silahsızlandırmayı gerçekleştirmesi ve tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statü benimsemesi gerektiğini vurgulayarak bu bağlamda Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasından da bahsetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/slovakya-basbakani-fico-avrupa-birligi-anladi-diyerek-konustu-ukrayna-kaybediyor-1090217994.html
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john bolton, beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton, ukrayna, rusya, nato, vladimir putin, donald trump
john bolton, beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton, ukrayna, rusya, nato, vladimir putin, donald trump

Trump'ın eski danışmanı Bolton, 'Ukrayna için çok ciddi sonuçları olacak' diyerek konuştu: 'Trump harekete geçecek'

18:38 09.11.2024
© AP Photo / Kin CheungVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Kin Cheung
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Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton yaptığı açıklamada, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı çözüme kavuşturmak konusunda ciddi adımlar atmak isteyeceğine dikkat çekti.
Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmaya bir son vermeye çalışmanın Trump'ın en önemli önceliklerinden biri olacağını belirterek, "Ukrayna için çok ciddi sonuçları olacak” dedi.
Bolton çözüm konusunda ise toprak tavizlerinin ve Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçmesinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi için girişimlerde bulunarak, "Moskova, Ukrayna birliklerinin yeni Rus bölgelerinin topraklarından çekilmesinin ardından derhal ateşi kesecek ve müzakerelere hazır olduğunu ilan edecek" cümlesini kaydetmişti. Putin açıklamasında ayrıca Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçtiğini beyan etmesi, askersizleştirme ve silahsızlandırmayı gerçekleştirmesi ve tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statü benimsemesi gerektiğini vurgulayarak bu bağlamda Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasından da bahsetmişti.
Slovakya Başbakan Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
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Slovakya Başbakanı Fico, 'Avrupa Birliği anladı' diyerek konuştu: 'Ukrayna kaybediyor'
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