Slovakya Başbakanı Fico, 'Avrupa Birliği anladı' diyerek konuştu: 'Ukrayna kaybediyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hamas: Türkiye’deki bazı kuruluşlar bizim adımızı kullanarak para topluyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Türkiye’de insanlar şiddeti dışında tutan bir şey söylüyorsa korkmadan söyleyebilmeli
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Narin Güran duruşmasında tanık Baran Güran'ın ifadesi: 'Bakanlar köye geliyordu'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Beyaz perdenin en yakışan çiftleri
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Platform 1 ve 2 filmlerinin değerlendirmesi ve filmlerdeki hapishane kavramı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlerde değişen emeklilik şartları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump zaferi ile Avrupa’da ivme kazanan milliyetçilik daha da fazla yükselebilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Narin cinayetinde dokunulmayan 2 sır
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
9 dk
ÖZEL HABER
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı: İmamoğlu da olası bir kayyum ataması ile karşı karşıya kalır mı?
09:42
3 dk
ÖZEL HABER
İBB Gülhane Parkı’ndaki 56 ağacı kesti: Soruları da yanıtsız bıraktı
10:04
5 dk
SESLİ HABER
Netanyahu bakanını kovdu: Biden’a yakın isim
10:37
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Mutlak egemenliğin sembolü: Montrö Boğazlar Sözleşmesi
11:17
9 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
11:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Holokostun ayak sesleri: Kristal Gece
16:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:00
9 dk
TARİHTE BUGÜN
Mutlak egemenliğin sembolü: Montrö Boğazlar Sözleşmesi
19:25
9 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/slovakya-basbakani-fico-avrupa-birligi-anladi-diyerek-konustu-ukrayna-kaybediyor-1090217994.html
Slovakya Başbakanı Fico, 'Avrupa Birliği anladı' diyerek konuştu: 'Ukrayna kaybediyor'
Slovakya Başbakanı Fico, 'Avrupa Birliği anladı' diyerek konuştu: 'Ukrayna kaybediyor'
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın zor durumda olduğunu AB'nin anladığıı belirterek açıkça Ukrayna'nın kaybettiğini vurguladı. 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T17:15+0300
2024-11-09T17:52+0300
ukrayna krizi
slovakya
robert fico
avrupa birliği
ukrayna
avrupa siyasi topluluğu (ast)
avrupa siyasi topluluğu
sergey şoygu
vladimir zelenskiy
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/08/1077196997_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1118c8be5e307ae9f454c53dbf6a1ed6.jpg
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın zor bir durumda olduğunu anladığını vurguladı.Ukrayna'daki askeri durumla ilgili belirli bilgilerin alındığını ifade eden Fico, "Açıkça görülüyor ki, Ukrayna kaybediyor" cümlesinin altını çizdi.Konuşmasına devam eden Fico, yaptırımların Avrupa politikacılarının beklediği gibi Rusya'ya zarar vermediğini de sözlerine ekleyerek "Stratejimiz işe yaramıyor" şeklinde ifade etti.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, yaptığı bir açıklamada, Ağustos ayı ve Eylül ayının ilk haftası itibarıyla neredeyse bin kilometrekarelik bir alanı kurtarmayı başardıklarını ve aynı zamanda, düşmanın günde iki bin civarında ölü ve yaralı verdiği dile getirmişti.'Zelenskiy Trump'ın zaferi karşısında şok oldu, çatışmanın sona ermesinden korkuyor'Slovakya Başbakanı Robert Fico, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının, ABD'nin Kiev'e yaptığı yardımın azalmasına yol açabileceği için Vladimir Zelenskiy'i şoke ettiğini ve Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinden korktuğunu söyledi.Fico açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Zelenskiy'in endişelerinin artık siyasi bir yetkisi olmamasından ve Ukrayna'nın büyük mali kredilere bağımlı olmasından kaynaklandığının altını çizen Fico şu cümleleri dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/avrupa-birliginde-trump-panigi-yavas-ve-aci-verici-bir-dususle-karsi-karsiya-kalabiliriz-1090216884.html
slovakya
avrupa birliği
ukrayna
budapeşte
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/08/1077196997_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c97f74ba8e7302482dce8862a99770d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
slovakya, robert fico, avrupa birliği, ukrayna, avrupa siyasi topluluğu (ast), avrupa siyasi topluluğu, sergey şoygu, vladimir zelenskiy, donald trump, budapeşte, vladimir putin
slovakya, robert fico, avrupa birliği, ukrayna, avrupa siyasi topluluğu (ast), avrupa siyasi topluluğu, sergey şoygu, vladimir zelenskiy, donald trump, budapeşte, vladimir putin

Slovakya Başbakanı Fico, 'Avrupa Birliği anladı' diyerek konuştu: 'Ukrayna kaybediyor'

17:15 09.11.2024 (güncellendi: 17:52 09.11.2024)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINSlovakya Başbakan Robert Fico
Slovakya Başbakan Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Abone ol
Slovakya Başbakanı Fico yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın zor durumda olduğunu AB'nin anladığıı belirterek açıkça Ukrayna'nın kaybettiğini vurguladı.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın zor bir durumda olduğunu anladığını vurguladı.
Ukrayna'daki askeri durumla ilgili belirli bilgilerin alındığını ifade eden Fico, "Açıkça görülüyor ki, Ukrayna kaybediyor" cümlesinin altını çizdi.
Konuşmasına devam eden Fico, yaptırımların Avrupa politikacılarının beklediği gibi Rusya'ya zarar vermediğini de sözlerine ekleyerek "Stratejimiz işe yaramıyor" şeklinde ifade etti.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, yaptığı bir açıklamada, Ağustos ayı ve Eylül ayının ilk haftası itibarıyla neredeyse bin kilometrekarelik bir alanı kurtarmayı başardıklarını ve aynı zamanda, düşmanın günde iki bin civarında ölü ve yaralı verdiği dile getirmişti.

'Zelenskiy Trump'ın zaferi karşısında şok oldu, çatışmanın sona ermesinden korkuyor'

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının, ABD'nin Kiev'e yaptığı yardımın azalmasına yol açabileceği için Vladimir Zelenskiy'i şoke ettiğini ve Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinden korktuğunu söyledi.
Fico açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Zelenskiy'i Budapeşte'de bir basın toplantısında kendi gözlerimle gördüm. Siz hiç savaşın sona ermesinden korkan bir adam gördünüz mü? Ben onu gördüm, adı Zelenskiy idi Zelenskiy.Trump'ın kazanması ve ABD yardımlarının kesilmesi ihtimali karşısında şok olmuş durumda.
Zelenskiy'in endişelerinin artık siyasi bir yetkisi olmamasından ve Ukrayna'nın büyük mali kredilere bağımlı olmasından kaynaklandığının altını çizen Fico şu cümleleri dile getirdi:
Yeni Amerikan Başkanı seçim kampanyasındaki güçlü vaatlerinden biri olarak Ukrayna'daki savaşı 24 saatten önce bitirebileceğini söyledi. Bunu seçim öncesi karakterine bağlıyorum, 24 saatten önce bu işi bitirmek çok zor. Şimdi soru şu: Başkan Putin'e gelip şöyle diyebilir mi: Sayın Başkan, Ukrayna'daki savaşı bitirmezseniz atom bombası atacağız? Bunu söyleyemeyeceğine göre ancak başka bir çözüm olabilir. Başka bir çözüm de şudur: ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekte önemli bir azalma olacaktır.
ABD ve AB - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
DÜNYA
Avrupa Birliği'nde 'Trump paniği': 'Yavaş ve acı verici bir düşüşle karşı karşıya kalabiliriz'
16:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала