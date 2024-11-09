https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/slovakya-basbakani-fico-avrupa-birligi-anladi-diyerek-konustu-ukrayna-kaybediyor-1090217994.html
Slovakya Başbakanı Fico, 'Avrupa Birliği anladı' diyerek konuştu: 'Ukrayna kaybediyor'
Slovakya Başbakanı Fico, 'Avrupa Birliği anladı' diyerek konuştu: 'Ukrayna kaybediyor'
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın zor durumda olduğunu AB'nin anladığıı belirterek açıkça Ukrayna'nın kaybettiğini vurguladı. 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T17:15+0300
2024-11-09T17:15+0300
2024-11-09T17:52+0300
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın zor bir durumda olduğunu anladığını vurguladı.Ukrayna'daki askeri durumla ilgili belirli bilgilerin alındığını ifade eden Fico, "Açıkça görülüyor ki, Ukrayna kaybediyor" cümlesinin altını çizdi.Konuşmasına devam eden Fico, yaptırımların Avrupa politikacılarının beklediği gibi Rusya'ya zarar vermediğini de sözlerine ekleyerek "Stratejimiz işe yaramıyor" şeklinde ifade etti.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, yaptığı bir açıklamada, Ağustos ayı ve Eylül ayının ilk haftası itibarıyla neredeyse bin kilometrekarelik bir alanı kurtarmayı başardıklarını ve aynı zamanda, düşmanın günde iki bin civarında ölü ve yaralı verdiği dile getirmişti.'Zelenskiy Trump'ın zaferi karşısında şok oldu, çatışmanın sona ermesinden korkuyor'Slovakya Başbakanı Robert Fico, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının, ABD'nin Kiev'e yaptığı yardımın azalmasına yol açabileceği için Vladimir Zelenskiy'i şoke ettiğini ve Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinden korktuğunu söyledi.Fico açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Zelenskiy'in endişelerinin artık siyasi bir yetkisi olmamasından ve Ukrayna'nın büyük mali kredilere bağımlı olmasından kaynaklandığının altını çizen Fico şu cümleleri dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/avrupa-birliginde-trump-panigi-yavas-ve-aci-verici-bir-dususle-karsi-karsiya-kalabiliriz-1090216884.html
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slovakya, robert fico, avrupa birliği, ukrayna, avrupa siyasi topluluğu (ast), avrupa siyasi topluluğu, sergey şoygu, vladimir zelenskiy, donald trump, budapeşte, vladimir putin
slovakya, robert fico, avrupa birliği, ukrayna, avrupa siyasi topluluğu (ast), avrupa siyasi topluluğu, sergey şoygu, vladimir zelenskiy, donald trump, budapeşte, vladimir putin
Slovakya Başbakanı Fico, 'Avrupa Birliği anladı' diyerek konuştu: 'Ukrayna kaybediyor'
17:15 09.11.2024 (güncellendi: 17:52 09.11.2024)
Slovakya Başbakanı Fico yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın zor durumda olduğunu AB'nin anladığıı belirterek açıkça Ukrayna'nın kaybettiğini vurguladı.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın zor bir durumda olduğunu anladığını vurguladı.
Ukrayna'daki askeri durumla ilgili belirli bilgilerin alındığını ifade eden Fico, "Açıkça görülüyor ki, Ukrayna kaybediyor" cümlesinin altını çizdi.
Konuşmasına devam eden Fico, yaptırımların Avrupa politikacılarının beklediği gibi Rusya'ya zarar vermediğini de sözlerine ekleyerek "Stratejimiz işe yaramıyor" şeklinde ifade etti.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, yaptığı bir açıklamada, Ağustos ayı ve Eylül ayının ilk haftası itibarıyla neredeyse bin kilometrekarelik bir alanı kurtarmayı başardıklarını ve aynı zamanda, düşmanın günde iki bin civarında ölü ve yaralı verdiği dile getirmişti.
'Zelenskiy Trump'ın zaferi karşısında şok oldu, çatışmanın sona ermesinden korkuyor'
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının, ABD'nin Kiev'e yaptığı yardımın azalmasına yol açabileceği için Vladimir Zelenskiy'i şoke ettiğini ve Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinden korktuğunu söyledi.
Fico açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Zelenskiy'i Budapeşte'de bir basın toplantısında kendi gözlerimle gördüm. Siz hiç savaşın sona ermesinden korkan bir adam gördünüz mü? Ben onu gördüm, adı Zelenskiy idi Zelenskiy.Trump'ın kazanması ve ABD yardımlarının kesilmesi ihtimali karşısında şok olmuş durumda.
Zelenskiy'in endişelerinin artık siyasi bir yetkisi olmamasından ve Ukrayna'nın büyük mali kredilere bağımlı olmasından kaynaklandığının altını çizen Fico şu cümleleri dile getirdi:
Yeni Amerikan Başkanı seçim kampanyasındaki güçlü vaatlerinden biri olarak Ukrayna'daki savaşı 24 saatten önce bitirebileceğini söyledi. Bunu seçim öncesi karakterine bağlıyorum, 24 saatten önce bu işi bitirmek çok zor. Şimdi soru şu: Başkan Putin'e gelip şöyle diyebilir mi: Sayın Başkan, Ukrayna'daki savaşı bitirmezseniz atom bombası atacağız? Bunu söyleyemeyeceğine göre ancak başka bir çözüm olabilir. Başka bir çözüm de şudur: ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekte önemli bir azalma olacaktır.