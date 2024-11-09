https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/slovakya-basbakani-fico-avrupa-birligi-anladi-diyerek-konustu-ukrayna-kaybediyor-1090217994.html

Slovakya Başbakanı Fico, 'Avrupa Birliği anladı' diyerek konuştu: 'Ukrayna kaybediyor'

Slovakya Başbakanı Fico, 'Avrupa Birliği anladı' diyerek konuştu: 'Ukrayna kaybediyor'

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Fico yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın zor durumda olduğunu AB'nin anladığıı belirterek açıkça Ukrayna'nın kaybettiğini vurguladı. 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T17:15+0300

2024-11-09T17:15+0300

2024-11-09T17:52+0300

ukrayna krizi

slovakya

robert fico

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ukrayna

avrupa siyasi topluluğu (ast)

avrupa siyasi topluluğu

sergey şoygu

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donald trump

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın zor bir durumda olduğunu anladığını vurguladı.Ukrayna'daki askeri durumla ilgili belirli bilgilerin alındığını ifade eden Fico, "Açıkça görülüyor ki, Ukrayna kaybediyor" cümlesinin altını çizdi.Konuşmasına devam eden Fico, yaptırımların Avrupa politikacılarının beklediği gibi Rusya'ya zarar vermediğini de sözlerine ekleyerek "Stratejimiz işe yaramıyor" şeklinde ifade etti.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, yaptığı bir açıklamada, Ağustos ayı ve Eylül ayının ilk haftası itibarıyla neredeyse bin kilometrekarelik bir alanı kurtarmayı başardıklarını ve aynı zamanda, düşmanın günde iki bin civarında ölü ve yaralı verdiği dile getirmişti.'Zelenskiy Trump'ın zaferi karşısında şok oldu, çatışmanın sona ermesinden korkuyor'Slovakya Başbakanı Robert Fico, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının, ABD'nin Kiev'e yaptığı yardımın azalmasına yol açabileceği için Vladimir Zelenskiy'i şoke ettiğini ve Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinden korktuğunu söyledi.Fico açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Zelenskiy'in endişelerinin artık siyasi bir yetkisi olmamasından ve Ukrayna'nın büyük mali kredilere bağımlı olmasından kaynaklandığının altını çizen Fico şu cümleleri dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/avrupa-birliginde-trump-panigi-yavas-ve-aci-verici-bir-dususle-karsi-karsiya-kalabiliriz-1090216884.html

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avrupa birliği

ukrayna

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