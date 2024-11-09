https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/trump-ve-biden-beyaz-sarayda-bir-araya-gelecek-gecis-konusulacak-1090220568.html
Trump ve Biden Beyaz Saray'da bir araya gelecek: 'Geçiş konuşulacak'
Trump ve Biden Beyaz Saray'da bir araya gelecek: 'Geçiş konuşulacak'
Sputnik Türkiye
Mevcut ABD Başkanı Biden ile 2024 seçimini kazanan Trump arasında Çarşamba günü Beyaz Saray'da görüşme yapılacağı duyuruldu. 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T19:55+0300
2024-11-09T19:55+0300
2024-11-09T19:55+0300
dünya
beyaz saray
donald trump
joe biden
karine jean-pierre
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Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, görevdeki ABD Başkanı Joe Biden ile yeni ABD Başkanı seçilen Donald Trump arasında iktidar devrine ilişkin toplantının 13 Kasım Çarşamba günü Beyaz Saray'da yapılacağı belirtildi.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden ve seçilmiş Başkan Trump, Çarşamba günü saat 11.00'de Oval Ofis'te bir araya gelecekler. Ek ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır” denildi.Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın ekibinin Trump ile bir geçiş toplantısı düzenlemek için çalıştığını ve yeni başkanın ekibiyle yaklaşan devir teslim sürecini şimdiden görüştüğünü duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/trumpin-eski-danismani-bolton-ukrayna-icin-cok-ciddi-sonuclari-olacak-diyerek-konustu-trump-1090219220.html
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beyaz saray, donald trump, joe biden, karine jean-pierre
beyaz saray, donald trump, joe biden, karine jean-pierre
Trump ve Biden Beyaz Saray'da bir araya gelecek: 'Geçiş konuşulacak'
Mevcut ABD Başkanı Biden ile 2024 seçimini kazanan Trump arasında Çarşamba günü Beyaz Saray'da görüşme yapılacağı duyuruldu.
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, görevdeki ABD Başkanı Joe Biden ile yeni ABD Başkanı seçilen Donald Trump arasında iktidar devrine ilişkin toplantının 13 Kasım Çarşamba günü Beyaz Saray'da yapılacağı belirtildi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden ve seçilmiş Başkan Trump, Çarşamba günü saat 11.00'de Oval Ofis'te bir araya gelecekler. Ek ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır” denildi.
Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın ekibinin Trump ile bir geçiş toplantısı düzenlemek için çalıştığını ve yeni başkanın ekibiyle yaklaşan devir teslim sürecini şimdiden görüştüğünü duyurmuştu.