https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/trump-ve-biden-beyaz-sarayda-bir-araya-gelecek-gecis-konusulacak-1090220568.html

Trump ve Biden Beyaz Saray'da bir araya gelecek: 'Geçiş konuşulacak'

Trump ve Biden Beyaz Saray'da bir araya gelecek: 'Geçiş konuşulacak'

Sputnik Türkiye

Mevcut ABD Başkanı Biden ile 2024 seçimini kazanan Trump arasında Çarşamba günü Beyaz Saray'da görüşme yapılacağı duyuruldu. 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T19:55+0300

2024-11-09T19:55+0300

2024-11-09T19:55+0300

dünya

beyaz saray

donald trump

joe biden

karine jean-pierre

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085283833_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b7eb704d9401aaf69685fee46a0b06d5.jpg

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, görevdeki ABD Başkanı Joe Biden ile yeni ABD Başkanı seçilen Donald Trump arasında iktidar devrine ilişkin toplantının 13 Kasım Çarşamba günü Beyaz Saray'da yapılacağı belirtildi.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden ve seçilmiş Başkan Trump, Çarşamba günü saat 11.00'de Oval Ofis'te bir araya gelecekler. Ek ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır” denildi.Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın ekibinin Trump ile bir geçiş toplantısı düzenlemek için çalıştığını ve yeni başkanın ekibiyle yaklaşan devir teslim sürecini şimdiden görüştüğünü duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/trumpin-eski-danismani-bolton-ukrayna-icin-cok-ciddi-sonuclari-olacak-diyerek-konustu-trump-1090219220.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beyaz saray, donald trump, joe biden, karine jean-pierre