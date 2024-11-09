https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/tarim-ve-orman-bakan-yardimcisi-gizligider-turkiye-685-milyar-dolar-tarimsal-hasilayla-avrupada-1-1090206206.html

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider: Türkiye, 68.5 milyar dolar tarımsal hasılayla Avrupa'da 1.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider: Türkiye, 68.5 milyar dolar tarımsal hasılayla Avrupa'da 1.

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye'nin 68.5 milyar dolarlık tarımsal üretimiyle Avrupa'da birinci sırada olduğunu belirtti. 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T04:33+0300

2024-11-09T04:33+0300

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Eskişehir’de düzenlenen Tarımsal Üretim Planlaması Bilgilendirme Toplantısı’na katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye’nin tarımsal üretim gücüne dair önemli açıklamalarda bulundu. Gizligider, Türkiye’nin Avrupa'da lider konumda olduğunu ifade etti.Toplantıda, Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli üzerine bir sunum yapan Bakan Yardımcısı Gizligider, dünyadaki 4.4 trilyon dolar değerindeki tarımsal yurtiçi hasıla içerisinden Türkiye’nin 68.5 milyar dolar ile önemli bir paya sahip olduğunu söyledi. Konuşmasında Türkiye’nin bu alandaki sıralamasının dünyada 9'uncu, Avrupa’da ise 1’inci olduğunu belirten Gizligider, Eskişehir’in de bu alanda önemli bir rol oynadığını vurguladı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şehrin tarımsal potansiyelinin daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli adımların atılacağını ve bu konuda yapılacak çalışmaların istişare edileceğini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/disisleri-bakani-fidan-egeyi-baris-denizi-yapma-hedefimiz-icin-olumlu-iklimi-kalici-hale-getirme-1090206067.html

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