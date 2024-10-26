https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/rusya-disisleri-bakanligi-brukselin-baskalarinin-mallarini-zimmetine-gecirmeye-yonelik-bir-baska-1089707994.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: AB'nin Rus varlıkları ile Kiev'e kredi vermesi Brüksel'in bir başka hileli planı

Rusya Dışişleri Bakanlığı: AB'nin Rus varlıkları ile Kiev'e kredi vermesi Brüksel'in bir başka hileli planı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Kiev'e ek kredi vermek üzere aldığı kararın Rusya'nın 'dondurulmuş'... 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T21:03+0300

2024-10-26T21:03+0300

2024-10-26T21:14+0300

ukrayna krizi

rusya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'nin Kiev'e 35 milyar euro ek kredi vermek üzerine aldığı karar, Rusya'nın 'dondurulmuş' varlıklarının gelirlerini kendi menfaatine kullanmayı amaçlayan bir dolandırıcılık planıdır. Bu duruma yönelik Rusya'nın yanıtı gecikmeyecek" dedi.AB Konseyi, dondurulan Rus varlıklarından elde edilecek gelirle geri ödenmek üzere Ukrayna'ya 45 yıla kadar 35 milyar euro kredi verilmesini onaylamıştı.Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında Zaharova, şu cümleyi kaydetti:Söz konusu açıklamada ayrıca, “Bu karar, AB'nin ABD ve diğer 'suç ortakları' ile birlikte Kiev rejimini finanse etmek için yaptığı harcamaları telafi etmek üzere geliştirdiği, Brüksel'in başkalarının mallarını zimmetine geçirmeye yönelik bir başka hileli planıdır” cümlesi yer aldı.

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