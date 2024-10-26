https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/rusya-disisleri-bakanligi-brukselin-baskalarinin-mallarini-zimmetine-gecirmeye-yonelik-bir-baska-1089707994.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: AB'nin Rus varlıkları ile Kiev'e kredi vermesi Brüksel'in bir başka hileli planı
Rusya Dışişleri Bakanlığı: AB'nin Rus varlıkları ile Kiev'e kredi vermesi Brüksel'in bir başka hileli planı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Kiev'e ek kredi vermek üzere aldığı kararın Rusya'nın 'dondurulmuş'... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T21:03+0300
2024-10-26T21:03+0300
2024-10-26T21:14+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
ab
avrupa birliği
avrupa konseyi
dondurulmuş rus varlıkları
ukrayna
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083049872_0:43:3487:2004_1920x0_80_0_0_b08caad501518d87ed328cce64b56bdf.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'nin Kiev'e 35 milyar euro ek kredi vermek üzerine aldığı karar, Rusya'nın 'dondurulmuş' varlıklarının gelirlerini kendi menfaatine kullanmayı amaçlayan bir dolandırıcılık planıdır. Bu duruma yönelik Rusya'nın yanıtı gecikmeyecek" dedi.AB Konseyi, dondurulan Rus varlıklarından elde edilecek gelirle geri ödenmek üzere Ukrayna'ya 45 yıla kadar 35 milyar euro kredi verilmesini onaylamıştı.Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında Zaharova, şu cümleyi kaydetti:Söz konusu açıklamada ayrıca, “Bu karar, AB'nin ABD ve diğer 'suç ortakları' ile birlikte Kiev rejimini finanse etmek için yaptığı harcamaları telafi etmek üzere geliştirdiği, Brüksel'in başkalarının mallarını zimmetine geçirmeye yönelik bir başka hileli planıdır” cümlesi yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/ukrayna-yabancilarin-orduda-ust-duzey-pozisyonlarda-gorev-almasina-izin-veren-bir-yasa-kabul-etti-1089707374.html
rusya
avrupa birliği
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083049872_379:0:3108:2047_1920x0_80_0_0_8f0fcfd25bc9ce1e488855077ffbea8c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ab, avrupa birliği, avrupa konseyi, dondurulmuş rus varlıkları, ukrayna, abd, dolandırıcılık
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ab, avrupa birliği, avrupa konseyi, dondurulmuş rus varlıkları, ukrayna, abd, dolandırıcılık
Rusya Dışişleri Bakanlığı: AB'nin Rus varlıkları ile Kiev'e kredi vermesi Brüksel'in bir başka hileli planı
21:03 26.10.2024 (güncellendi: 21:14 26.10.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Kiev'e ek kredi vermek üzere aldığı kararın Rusya'nın 'dondurulmuş' varlıklarının gelirlerini kendi menfaatlerine kullanmak için amaçladığı bir dolandırıcılık planı olduğunu dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'nin Kiev'e 35 milyar euro ek kredi vermek üzerine aldığı karar, Rusya'nın 'dondurulmuş' varlıklarının gelirlerini kendi menfaatine kullanmayı amaçlayan bir dolandırıcılık planıdır. Bu duruma yönelik Rusya'nın yanıtı gecikmeyecek" dedi.
AB Konseyi, dondurulan Rus varlıklarından elde edilecek gelirle geri ödenmek üzere Ukrayna'ya 45 yıla kadar 35 milyar euro kredi verilmesini onaylamıştı.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında Zaharova, şu cümleyi kaydetti:
Avrupa Birliği'nin Rusya Federasyonu'nun dondurulmuş varlıklarından elde edilen gelirleri cebe indirmeye yönelik bir başka girişimine karşı Rus tarafının kararlı tepkisi uzun sürmeyecektir.
Söz konusu açıklamada ayrıca, “Bu karar, AB'nin ABD ve diğer 'suç ortakları' ile birlikte Kiev rejimini finanse etmek için yaptığı harcamaları telafi etmek üzere geliştirdiği, Brüksel'in başkalarının mallarını zimmetine geçirmeye yönelik bir başka hileli planıdır” cümlesi yer aldı.