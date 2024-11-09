https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/rusya-disisleri-bakanligi-sirp-cumhuriyeti-uzerindeki-neo-kolonyal-dis-himaye-kaldirilmali-1090205460.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Sırp Cumhuriyeti üzerindeki neo-kolonyal dış himaye kaldırılmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Sırp Cumhuriyeti üzerindeki neo-kolonyal dış himaye kaldırılmalı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, resmi ziyareti için Moskova'da bulunan Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclis... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T01:25+0300

2024-11-09T01:25+0300

2024-11-09T01:24+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

aleksandr gruşko

bosna hersek

sırp cumhuriyeti

dayton anlaşması

balkanlar

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus tarafı, bağımsız Bosna Hersek üzerindeki neo-kolonyal dış himaye rejiminin bir an önce kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.Açıklamada, “Rusya ile Sırp Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkilerin gündemine ilişkin ayrıntılı görüş alışverişinde bulunuldu; ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi, siyasi diyaloğun artırılması, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda işbirliğinin genişletilmesi yönündeki karşılıklı arzu vurgulandı” ifadelerine yer verildi.Tarafların güncel uluslararası sorunlara yönelik yaklaşımlarının örtüştüğüne ve Balkanlar'da barış, istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine ortaklaşa katkıda bulunmaya hazır olduklarına vurgu yaptıkları belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

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bosna hersek

sırp cumhuriyeti

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rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, bosna hersek, sırp cumhuriyeti, dayton anlaşması, balkanlar