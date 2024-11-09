https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/rusya-disisleri-bakanligi-sirp-cumhuriyeti-uzerindeki-neo-kolonyal-dis-himaye-kaldirilmali-1090205460.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Sırp Cumhuriyeti üzerindeki neo-kolonyal dış himaye kaldırılmalı
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Sırp Cumhuriyeti üzerindeki neo-kolonyal dış himaye kaldırılmalı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, resmi ziyareti için Moskova'da bulunan Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclis... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T01:25+0300
2024-11-09T01:25+0300
2024-11-09T01:24+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
aleksandr gruşko
bosna hersek
sırp cumhuriyeti
dayton anlaşması
balkanlar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086376234_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_8a5207a00ce038b6880ab46896aecb01.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus tarafı, bağımsız Bosna Hersek üzerindeki neo-kolonyal dış himaye rejiminin bir an önce kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.Açıklamada, “Rusya ile Sırp Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkilerin gündemine ilişkin ayrıntılı görüş alışverişinde bulunuldu; ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi, siyasi diyaloğun artırılması, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda işbirliğinin genişletilmesi yönündeki karşılıklı arzu vurgulandı” ifadelerine yer verildi.Tarafların güncel uluslararası sorunlara yönelik yaklaşımlarının örtüştüğüne ve Balkanlar'da barış, istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine ortaklaşa katkıda bulunmaya hazır olduklarına vurgu yaptıkları belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/cin-super-gucler-arasindaki-rekabet-zamanin-egilimlerine-uymuyor-1090193222.html
bosna hersek
sırp cumhuriyeti
balkanlar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086376234_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_13d28024585b3f6375fe90c3000c8a59.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, bosna hersek, sırp cumhuriyeti, dayton anlaşması, balkanlar
rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, bosna hersek, sırp cumhuriyeti, dayton anlaşması, balkanlar
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Sırp Cumhuriyeti üzerindeki neo-kolonyal dış himaye kaldırılmalı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, resmi ziyareti için Moskova'da bulunan Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Nenad Stevandic'i kabul etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus tarafı, bağımsız Bosna Hersek üzerindeki neo-kolonyal dış himaye rejiminin bir an önce kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.
Açıklamada, “Rusya ile Sırp Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkilerin gündemine ilişkin ayrıntılı görüş alışverişinde bulunuldu; ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi, siyasi diyaloğun artırılması, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda işbirliğinin genişletilmesi yönündeki karşılıklı arzu vurgulandı” ifadelerine yer verildi.
Tarafların güncel uluslararası sorunlara yönelik yaklaşımlarının örtüştüğüne ve Balkanlar'da barış, istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine ortaklaşa katkıda bulunmaya hazır olduklarına vurgu yaptıkları belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:
Rus tarafı, 1995 tarihli Bosna Hersek Barışı için Genel Çerçeve (Dayton) Anlaşmasına, üç kurucu halkın eşitliği ilkesine ve geniş anayasal yetkilere sahip iki entiteye ilkesel desteğini vurgulayarak bağımsız Bosna Hersek üzerindeki neo-kolonyal dış himaye rejiminin mümkün olan en kısa sürede kaldırılması gerektiğini vurguladı.