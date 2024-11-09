https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/rusya-devlet-baskanligi-danismani-kobyakov-bati-afrikadaki-catismalari-sonlandirmakla-ilgilenmiyor-1090221893.html

Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı Kobyakov: Batı, Afrika'daki çatışmaları sonlandırmakla ilgilenmiyor

Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı Kobyakov: Batı, Afrika'daki çatışmaları sonlandırmakla ilgilenmiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Kobyakov Rusya-Afrika Ortaklık Forumu bakanlar konferansı çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T21:50+0300

2024-11-09T21:50+0300

2024-11-09T21:50+0300

politika

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anton kobyakov

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sömürgecilik

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Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı Anton Kobyakov, Batı'nın Afrika'daki çatışmaları sonlandırmakla ilgilenmediğini, kıtada gerginlik yaratmanın kendi çıkarına olduğunu söyledi.Kobyakov, Rusya-Afrika Ortaklık Forumu bakanlar konferansı sonrasında yaptığı açıklamada, “Batı, Afrika'daki çatışmaları sonlandırmakla ilgilenmiyor. Bu durumun herkesçe bilindiğine inanıyorum. Kıtada gerginlik yaratmak, İngiltere, Fransa, ABD gibi ülkelerin yanı sıra bazı çok uluslu şirketlerin de çıkarına” dedi. Kobyakov konuşmasında Rusya'nın Afrika'nın yeni sömürgecilik uygulamalarına karşı mücadelesini desteklediğini de vurgulayarak, “Afrika ülkelerinin yeni-sömürgecilik uygulamalarını her türlü diktadan arınmış bir kalkınma yolu lehine gözden geçirme çabalarını görüyor ve destekliyoruz” şeklinde konuştu.'Rusya'nın Afrika'nın yeni sömürgeciliğe karşı mücadelesini destekliyor'Devlet Başkanlığı Danışmanı Kobyakov, Rusya'nın Afrika ülkelerinin yeni sömürgecilik uygulamalarını gözden geçirme çabalarını gördüğünü ve desteklediğini söyledi.Rusya-Afrika Ortaklık Forumu bakanlar konferansı çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kobyakov, “Afrika ülkelerinin yeni-sömürgecilik uygulamalarını gözden geçirerek herhangi bir diktadan uzak bir kalkınma yolu izleme çabalarını görüyor ve destekliyoruz” dedi.'Rusya, Afrika ile işbirliği geliştirmeye hazır'Kobyakov, Rusya Federasyonu'nun Sovyet döneminde olduğu gibi Afrika kıtasında çözülmesi gereken çok çeşitli görevler konusunda işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.Kobyakov, “Rusya, tıpkı SSCB döneminde olduğu gibi, Afrika kıtasında çözülmesi gereken ve tüm Afrika ülkelerinin güven içinde istikrarlı bir büyümeye ulaşması için çözmesi gereken çok çeşitli görevler konusunda işbirliğini geliştirmeye hazırdır” dediği konuşmasında bu alanların arasında gıda güvenliği de dahil olmak üzere güvenlik, barış ve egemenliğin sağlanması, eğitime erişim, insani bağların kurulması, eşit ittifaklar oluşturulması ve bunlara katılım, Afrika kıtasının eşsiz doğasının korunması, sağlık hizmetleri, enerji güvenliği ve reel ekonomi gibi konuların yer aldığını dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/kongo-cumhuriyeti-disisleri-bakani-gakosso-afrikalilarin-batinin-merhametine-ihtiyaci-yok-1090220923.html

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rusya, anton kobyakov, afrika, batı, sömürge, sömürgecilik