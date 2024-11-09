https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/rusya-devlet-baskanligi-danismani-kobyakov-bati-afrikadaki-catismalari-sonlandirmakla-ilgilenmiyor-1090221893.html
Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı Kobyakov: Batı, Afrika'daki çatışmaları sonlandırmakla ilgilenmiyor
Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı Kobyakov: Batı, Afrika'daki çatışmaları sonlandırmakla ilgilenmiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Kobyakov Rusya-Afrika Ortaklık Forumu bakanlar konferansı çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T21:50+0300
2024-11-09T21:50+0300
2024-11-09T21:50+0300
politika
rusya
anton kobyakov
afrika
batı
sömürge
sömürgecilik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0a/1084677175_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_67c4f54c74a993a5934b2d56bd62eb82.jpg
Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı Anton Kobyakov, Batı'nın Afrika'daki çatışmaları sonlandırmakla ilgilenmediğini, kıtada gerginlik yaratmanın kendi çıkarına olduğunu söyledi.Kobyakov, Rusya-Afrika Ortaklık Forumu bakanlar konferansı sonrasında yaptığı açıklamada, “Batı, Afrika'daki çatışmaları sonlandırmakla ilgilenmiyor. Bu durumun herkesçe bilindiğine inanıyorum. Kıtada gerginlik yaratmak, İngiltere, Fransa, ABD gibi ülkelerin yanı sıra bazı çok uluslu şirketlerin de çıkarına” dedi. Kobyakov konuşmasında Rusya'nın Afrika'nın yeni sömürgecilik uygulamalarına karşı mücadelesini desteklediğini de vurgulayarak, “Afrika ülkelerinin yeni-sömürgecilik uygulamalarını her türlü diktadan arınmış bir kalkınma yolu lehine gözden geçirme çabalarını görüyor ve destekliyoruz” şeklinde konuştu.'Rusya'nın Afrika'nın yeni sömürgeciliğe karşı mücadelesini destekliyor'Devlet Başkanlığı Danışmanı Kobyakov, Rusya'nın Afrika ülkelerinin yeni sömürgecilik uygulamalarını gözden geçirme çabalarını gördüğünü ve desteklediğini söyledi.Rusya-Afrika Ortaklık Forumu bakanlar konferansı çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kobyakov, “Afrika ülkelerinin yeni-sömürgecilik uygulamalarını gözden geçirerek herhangi bir diktadan uzak bir kalkınma yolu izleme çabalarını görüyor ve destekliyoruz” dedi.'Rusya, Afrika ile işbirliği geliştirmeye hazır'Kobyakov, Rusya Federasyonu'nun Sovyet döneminde olduğu gibi Afrika kıtasında çözülmesi gereken çok çeşitli görevler konusunda işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.Kobyakov, “Rusya, tıpkı SSCB döneminde olduğu gibi, Afrika kıtasında çözülmesi gereken ve tüm Afrika ülkelerinin güven içinde istikrarlı bir büyümeye ulaşması için çözmesi gereken çok çeşitli görevler konusunda işbirliğini geliştirmeye hazırdır” dediği konuşmasında bu alanların arasında gıda güvenliği de dahil olmak üzere güvenlik, barış ve egemenliğin sağlanması, eğitime erişim, insani bağların kurulması, eşit ittifaklar oluşturulması ve bunlara katılım, Afrika kıtasının eşsiz doğasının korunması, sağlık hizmetleri, enerji güvenliği ve reel ekonomi gibi konuların yer aldığını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/kongo-cumhuriyeti-disisleri-bakani-gakosso-afrikalilarin-batinin-merhametine-ihtiyaci-yok-1090220923.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0a/1084677175_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9c41712718ae410e858abd24bb8f2c38.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, anton kobyakov, afrika, batı, sömürge, sömürgecilik
rusya, anton kobyakov, afrika, batı, sömürge, sömürgecilik
Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı Kobyakov: Batı, Afrika'daki çatışmaları sonlandırmakla ilgilenmiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Kobyakov Rusya-Afrika Ortaklık Forumu bakanlar konferansı çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada Batı'nın Afrika'daki çatışmaları sonlandırmakla ilgilenmediğini aksine kıtada gerginlik yaratmanın Batı'nın çıkarına olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı Anton Kobyakov, Batı'nın Afrika'daki çatışmaları sonlandırmakla ilgilenmediğini, kıtada gerginlik yaratmanın kendi çıkarına olduğunu söyledi.
Kobyakov, Rusya-Afrika Ortaklık Forumu bakanlar konferansı sonrasında yaptığı açıklamada, “Batı, Afrika'daki çatışmaları sonlandırmakla ilgilenmiyor. Bu durumun herkesçe bilindiğine inanıyorum. Kıtada gerginlik yaratmak, İngiltere, Fransa, ABD gibi ülkelerin yanı sıra bazı çok uluslu şirketlerin de çıkarına” dedi.
Kobyakov konuşmasında Rusya'nın Afrika'nın yeni sömürgecilik uygulamalarına karşı mücadelesini desteklediğini de vurgulayarak, “Afrika ülkelerinin yeni-sömürgecilik uygulamalarını her türlü diktadan arınmış bir kalkınma yolu lehine gözden geçirme çabalarını görüyor ve destekliyoruz” şeklinde konuştu.
'Rusya'nın Afrika'nın yeni sömürgeciliğe karşı mücadelesini destekliyor'
Devlet Başkanlığı Danışmanı Kobyakov, Rusya'nın Afrika ülkelerinin yeni sömürgecilik uygulamalarını gözden geçirme çabalarını gördüğünü ve desteklediğini söyledi.
Rusya-Afrika Ortaklık Forumu bakanlar konferansı çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kobyakov, “Afrika ülkelerinin yeni-sömürgecilik uygulamalarını gözden geçirerek herhangi bir diktadan uzak bir kalkınma yolu izleme çabalarını görüyor ve destekliyoruz” dedi.
'Rusya, Afrika ile işbirliği geliştirmeye hazır'
Kobyakov, Rusya Federasyonu'nun Sovyet döneminde olduğu gibi Afrika kıtasında çözülmesi gereken çok çeşitli görevler konusunda işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.
Kobyakov, “Rusya, tıpkı SSCB döneminde olduğu gibi, Afrika kıtasında çözülmesi gereken ve tüm Afrika ülkelerinin güven içinde istikrarlı bir büyümeye ulaşması için çözmesi gereken çok çeşitli görevler konusunda işbirliğini geliştirmeye hazırdır” dediği konuşmasında bu alanların arasında gıda güvenliği de dahil olmak üzere güvenlik, barış ve egemenliğin sağlanması, eğitime erişim, insani bağların kurulması, eşit ittifaklar oluşturulması ve bunlara katılım, Afrika kıtasının eşsiz doğasının korunması, sağlık hizmetleri, enerji güvenliği ve reel ekonomi gibi konuların yer aldığını dile getirdi.