Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Gakosso: Afrikalıların Batı'nın merhametine ihtiyacı yok

Afrikalılar modernite trenine en son binenlerdi ve Afrika kıtasını sadece doğal kaynakların tedarik kaynağı olarak gören Batılı güçler tarafından kandırıldılar. Çünkü Tanrı'ya şükürler olsun ki Afrika devasa doğal kaynak rezervlerine sahip. Bunu biliyorsunuz ve bu, doğal kaynakların bolluğuna rağmen Afrika'nın neredeyse hiç değişmediği gerçeğini açıklamak için uzun bir yol kat ediyor. Aslında ilerleme kaydetti ama istediğimiz kadar değil.