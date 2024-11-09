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Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Gakosso: Afrikalıların Batı'nın merhametine ihtiyacı yok
Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Gakosso: Afrikalıların Batı'nın merhametine ihtiyacı yok
Sputnik Türkiye
Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Gakosso, Rusya-Afrika Ortaklık Forumu bakanlar toplantısında yaptığı konuşmasında Afrika'nın Batı'nın merhametine ve... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
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Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso, Afrikalılar'ın Batılı güçlerin merhametine ve acımasına değil, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine ihtiyacı olduğunun altını çizerek daha önce Batı'nın küresel ekonomi ve güvenlik politikalarının neo-kolonyal olmaya devam ettiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşlerine de katıldığını vurguladı.Rusya-Afrika Ortaklık Forumu bakanlar toplantısı kapsamında medyaya verdiği demeçte Gakosso, şu cümleleri kaydetti:'Batı, Afrika'yı sadece doğal kaynak kaynağı olarak görüyor'Gakosso, Afrikalıların, Afrika kıtasını sadece doğal kaynak kaynağı olarak gören Batılı güçler tarafından kandırıldığını söyledi.Gakosso konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
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Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Gakosso: Afrikalıların Batı'nın merhametine ihtiyacı yok

20:11 09.11.2024 (güncellendi: 20:15 09.11.2024)
© SputnikRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
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Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Gakosso, Rusya-Afrika Ortaklık Forumu bakanlar toplantısında yaptığı konuşmasında Afrika'nın Batı'nın merhametine ve acımasına değil, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine ihtiyacı olduğunu dile getirdi.
Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso, Afrikalılar'ın Batılı güçlerin merhametine ve acımasına değil, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine ihtiyacı olduğunun altını çizerek daha önce Batı'nın küresel ekonomi ve güvenlik politikalarının neo-kolonyal olmaya devam ettiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşlerine de katıldığını vurguladı.
Rusya-Afrika Ortaklık Forumu bakanlar toplantısı kapsamında medyaya verdiği demeçte Gakosso, şu cümleleri kaydetti:
Başkan Putin tamamen haklı. Üstelik Batı dünyasında da pek çok siyasi lider aynı şeyi düşünüyor. Büyük güçler ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerde adalet gerekiyor; böylece ilişkilerin karşılıklı fayda sağlaması daha olasıdır. Bugün Afrikalılar’ın tek istediği de bu: karşılıklı fayda. Afrikalılar’ın Batı'nın merhametine ihtiyacı yok, kendilerine acımalarına da gerek yok. Onlar da herkes gibi insan. Mücadele etmek, çalışmak ve ait oldukları dünyada parlamak zorundalar. Onların acınmaya değil, fırsatlara ihtiyaçları var.

'Batı, Afrika'yı sadece doğal kaynak kaynağı olarak görüyor'

Gakosso, Afrikalıların, Afrika kıtasını sadece doğal kaynak kaynağı olarak gören Batılı güçler tarafından kandırıldığını söyledi.
Gakosso konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Afrikalılar modernite trenine en son binenlerdi ve Afrika kıtasını sadece doğal kaynakların tedarik kaynağı olarak gören Batılı güçler tarafından kandırıldılar. Çünkü Tanrı'ya şükürler olsun ki Afrika devasa doğal kaynak rezervlerine sahip. Bunu biliyorsunuz ve bu, doğal kaynakların bolluğuna rağmen Afrika'nın neredeyse hiç değişmediği gerçeğini açıklamak için uzun bir yol kat ediyor. Aslında ilerleme kaydetti ama istediğimiz kadar değil.
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