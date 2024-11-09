https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/rusya-22-kasima-kadar-yemin-etmeyen-yabancilari-vatandasliktan-cikaracak-1090220438.html

Rusya 22 Kasım'a kadar yemin etmeyen yabancıları vatandaşlıktan çıkaracak

Rusya 22 Kasım'a kadar yemin etmeyen yabancıları vatandaşlıktan çıkaracak

Sputnik Türkiye

Rusya’da 22 Kasım'a kadar vatandaşlık yemini etmeyen Rus pasaportuna sahip yabancıların vatandaşlıktan çıkarılacağı belirtildi. 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T19:30+0300

2024-11-09T19:30+0300

2024-11-09T19:29+0300

dünya

rusya içişleri bakanlığı

vatandaşlık

yemin

pasaport

rus vatandaşlığı

yabancı

kararname

askerlik

vladimir putin

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Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 22 Kasım'a kadar vatandaşlık yemini etmeyen yabancıların Rus vatandaşlığından çıkarılacağı belirtildi.Açıklamada, “22 Kasım’da, haklarında Rus vatandaşlığına kabul kararı verilen kişilerin Rus vatandaşlığı yemini etmeleri için tanınan süre sona eriyor” ifadelerine yer verildi.Böylece, 23 Kasım'dan itibaren vatandaşlık yemin etmeyen yabancıların Rus vatandaşlığı geçersiz sayılacak.Bu kuralın, yemin etme zorunluluğunun getirildiği tarih olan 1 Eylül 2017'den önce Rus vatandaşlığı alan yabancılar ve bu tarihten itibaren yemin etmekten muaf tutulanlar için geçerli olmayacağı açıklandı.Ağustos ayının başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus vatandaşlığına geçip askerlik kaydını yaptırmayanların vatandaşlıklarının iptal edilmesini öngören yasayı imzalamıştı.

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rusya içişleri bakanlığı, vatandaşlık, yemin, pasaport, rus vatandaşlığı, yabancı, kararname, askerlik, vladimir putin