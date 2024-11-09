https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/rusya-22-kasima-kadar-yemin-etmeyen-yabancilari-vatandasliktan-cikaracak-1090220438.html
Rusya 22 Kasım'a kadar yemin etmeyen yabancıları vatandaşlıktan çıkaracak
Rusya 22 Kasım'a kadar yemin etmeyen yabancıları vatandaşlıktan çıkaracak
Sputnik Türkiye
Rusya’da 22 Kasım'a kadar vatandaşlık yemini etmeyen Rus pasaportuna sahip yabancıların vatandaşlıktan çıkarılacağı belirtildi. 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T19:30+0300
2024-11-09T19:30+0300
2024-11-09T19:29+0300
dünya
rusya içişleri bakanlığı
vatandaşlık
yemin
pasaport
rus vatandaşlığı
yabancı
kararname
askerlik
vladimir putin
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Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 22 Kasım'a kadar vatandaşlık yemini etmeyen yabancıların Rus vatandaşlığından çıkarılacağı belirtildi.Açıklamada, “22 Kasım’da, haklarında Rus vatandaşlığına kabul kararı verilen kişilerin Rus vatandaşlığı yemini etmeleri için tanınan süre sona eriyor” ifadelerine yer verildi.Böylece, 23 Kasım'dan itibaren vatandaşlık yemin etmeyen yabancıların Rus vatandaşlığı geçersiz sayılacak.Bu kuralın, yemin etme zorunluluğunun getirildiği tarih olan 1 Eylül 2017'den önce Rus vatandaşlığı alan yabancılar ve bu tarihten itibaren yemin etmekten muaf tutulanlar için geçerli olmayacağı açıklandı.Ağustos ayının başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus vatandaşlığına geçip askerlik kaydını yaptırmayanların vatandaşlıklarının iptal edilmesini öngören yasayı imzalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/trump-sonrasi-almanyayi-endise-sardi-avrupalilar-olarak-ne-gerekiyorsa-artik-kendimiz-yapmaliyiz-1090186760.html
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rusya içişleri bakanlığı, vatandaşlık, yemin, pasaport, rus vatandaşlığı, yabancı, kararname, askerlik, vladimir putin
rusya içişleri bakanlığı, vatandaşlık, yemin, pasaport, rus vatandaşlığı, yabancı, kararname, askerlik, vladimir putin
Rusya 22 Kasım'a kadar yemin etmeyen yabancıları vatandaşlıktan çıkaracak
Rusya’da 22 Kasım'a kadar vatandaşlık yemini etmeyen Rus pasaportuna sahip yabancıların vatandaşlıktan çıkarılacağı belirtildi.
Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 22 Kasım'a kadar vatandaşlık yemini etmeyen yabancıların Rus vatandaşlığından çıkarılacağı belirtildi.
Açıklamada, “22 Kasım’da, haklarında Rus vatandaşlığına kabul kararı verilen kişilerin Rus vatandaşlığı yemini etmeleri için tanınan süre sona eriyor” ifadelerine yer verildi.
Böylece, 23 Kasım'dan itibaren vatandaşlık yemin etmeyen yabancıların Rus vatandaşlığı geçersiz sayılacak.
Bu kuralın, yemin etme zorunluluğunun getirildiği tarih olan 1 Eylül 2017'den önce Rus vatandaşlığı alan yabancılar ve bu tarihten itibaren yemin etmekten muaf tutulanlar için geçerli olmayacağı açıklandı.
Ağustos ayının başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus vatandaşlığına geçip askerlik kaydını yaptırmayanların vatandaşlıklarının iptal edilmesini öngören yasayı imzalamıştı.