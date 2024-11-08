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Trump sonrası Almanya'yı endişe sardı: 'Avrupalılar olarak ne gerekiyorsa artık kendimiz yapmalıyız'
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bir yandan devam eden hükümet krizi yanında ABD'de Donald Trump'un başkan seçilmesi ardından 'Avrupalılar olarak kendi... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T13:53+0300
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Almanya'da koalisyonun Başbakanı Olaf Scholz, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği olarak, Avrupalılar olarak güvenliğimiz için ne gerekiyorsa birlikte yapmalıyız. Herkes üzerine düşeni yaparsa bu özellikle başarılı olacaktır." dedi.Yakın zamanda Trump'un başkan seçilmesi ardından Avrupalı liderlerde belli tedirginlikler baş gösterdi. 2016 yılında yönettiği süreçte Almanya'yı bir kez dahi ziyaret etmeyen ve kendisinden pek hoşlanmadığını medya aracılığıyla söyleyen Trump'ın Scholz ile ilişkinin nasıl olacağı merak ediliyor. 'NATO'nun yüzde 2'lik savunma harcama hedefine ulaştık'Avrupa'nın ve dünyanın büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile savaşın, Avrupa'ya geri döndüğünü belirten Scholz, "Rusya - Ukrayna krizi sürüyor. Ayrıca Orta Doğu'daki çatışmaların daha da tırmanması tehlikesini sürekli görüyoruz. İşte bu nedenle Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin bir arada durması ve birlikte güçlü olması gerekli ve doğrudur." diye konuştu.Scholz, Almanya'nın, Avrupa'nın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenme çabalarına dikkati çekerek savunma harcamalarındaki önemli artışla birlikte ülkesinin artık NATO'nun yüzde 2'lik savunma harcaması hedefine ulaştığını kaydetti.Alman Başbakan, diğer Avrupa ülkelerine de aynı yolu izlemeleri çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/putin-ile-temas-olasiliklari-hakkinda-trump-konusacagimizi-umuyorum-1090161659.html
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Trump sonrası Almanya'yı endişe sardı: 'Avrupalılar olarak ne gerekiyorsa artık kendimiz yapmalıyız'

13:53 08.11.2024
© AFP 2023 / INA FASSBENDEROlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bir yandan devam eden hükümet krizi yanında ABD'de Donald Trump'un başkan seçilmesi ardından 'Avrupalılar olarak kendi güvenliğimizi kendimiz sağlamalıyız' açıklaması yaptı.
Almanya'da koalisyonun Başbakanı Olaf Scholz, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği olarak, Avrupalılar olarak güvenliğimiz için ne gerekiyorsa birlikte yapmalıyız. Herkes üzerine düşeni yaparsa bu özellikle başarılı olacaktır." dedi.
Yakın zamanda Trump'un başkan seçilmesi ardından Avrupalı liderlerde belli tedirginlikler baş gösterdi. 2016 yılında yönettiği süreçte Almanya'yı bir kez dahi ziyaret etmeyen ve kendisinden pek hoşlanmadığını medya aracılığıyla söyleyen Trump'ın Scholz ile ilişkinin nasıl olacağı merak ediliyor.

'NATO'nun yüzde 2'lik savunma harcama hedefine ulaştık'

Avrupa'nın ve dünyanın büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile savaşın, Avrupa'ya geri döndüğünü belirten Scholz, "Rusya - Ukrayna krizi sürüyor. Ayrıca Orta Doğu'daki çatışmaların daha da tırmanması tehlikesini sürekli görüyoruz. İşte bu nedenle Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin bir arada durması ve birlikte güçlü olması gerekli ve doğrudur." diye konuştu.
Scholz, Almanya'nın, Avrupa'nın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenme çabalarına dikkati çekerek savunma harcamalarındaki önemli artışla birlikte ülkesinin artık NATO'nun yüzde 2'lik savunma harcaması hedefine ulaştığını kaydetti.
Alman Başbakan, diğer Avrupa ülkelerine de aynı yolu izlemeleri çağrısında bulundu.
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