https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-havalimanlarinin-altyapisini-vurdu-1090210934.html
Rus ordusu, Ukrayna’nın askeri havalimanlarının altyapısını vurdu
Rus ordusu, Ukrayna’nın askeri havalimanlarının altyapısını vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın askeri havalimanlarının altyapısını ve Ukrayna ordusunun eylemlerini destekleyen enerji... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T12:47+0300
2024-11-09T12:47+0300
2024-11-09T12:47+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
ukrayna ordusu
donbass
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donbass ve Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna ordusu, donbass, özel askeri harekat, brifing
Rus ordusu, Ukrayna’nın askeri havalimanlarının altyapısını vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın askeri havalimanlarının altyapısını ve Ukrayna ordusunun eylemlerini destekleyen enerji tesislerini vurduğunu bildirdi. Bakanlığın raporuna göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son bir günde ölü ya da yaralı olarak 1.865 kadar asker kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donbass ve Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.