Rus ordusu, Ukrayna’nın askeri havalimanlarının altyapısını vurdu

© Sputnik / Виталий Тимкив Su-34 © Sputnik / Виталий Тимкив

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın askeri havalimanlarının altyapısını ve Ukrayna ordusunun eylemlerini destekleyen enerji tesislerini vurduğunu bildirdi. Bakanlığın raporuna göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son bir günde ölü ya da yaralı olarak 1.865 kadar asker kaybetti.