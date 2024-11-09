https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/rus-hava-savunma-gucleri-dun-gece-boyunca-50-ukrayna-ihasi-dusurdu-1090207850.html
Rus hava savunma güçleri dün gece boyunca 50 Ukrayna İHA’sı düşürdü
Rus hava savunma güçleri dün gece boyunca 50 Ukrayna İHA’sı düşürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin dün gece boyunca Rusya’nın 7 bölgesinde Ukrayna’ya ait 50 insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü bildirdi. 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T10:16+0300
2024-11-09T10:16+0300
2024-11-09T10:16+0300
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hava savunma sistemi
ukrayna
insansız hava aracı
insansız hava aracı (iha)
iha
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma güçleri dün gece boyunca Rusya’nın Bryansk, Kursk, Novgorod, Smolensk, Tula, Oryol ve Tver bölgelerinde Ukrayna’ya ait toplam 50 İHA düşürdü.“Geçtiğimiz gece boyunca Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırıları düzenleme girişimi önlendi” denilen açıklamada, Bryansk Bölgesi üzerinde 28, Kursk Bölgesi üzerinde 12, Novgorod Bölgesi üzerinde 4, Smolensk ve Tula bölgeleri üzerinde ikişer, Oryol ve Tversk bölgeleri üzerinde de birer İHA’nın düşürüldüğünü ifade etti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri İHA’ların büyük bir kısmını başarıyla önlüyor.Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/ukraynadan-iha-terorune-devam-rusyanin-7-bolgesinde-92-ihasi-engellendi-1089039529.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, insansız hava aracı, insansız hava aracı (iha), iha, saldırı, önleme
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, insansız hava aracı, insansız hava aracı (iha), iha, saldırı, önleme
Rus hava savunma güçleri dün gece boyunca 50 Ukrayna İHA’sı düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin dün gece boyunca Rusya’nın 7 bölgesinde Ukrayna’ya ait 50 insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma güçleri dün gece boyunca Rusya’nın Bryansk, Kursk, Novgorod, Smolensk, Tula, Oryol ve Tver bölgelerinde Ukrayna’ya ait toplam 50 İHA düşürdü.
“Geçtiğimiz gece boyunca Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırıları düzenleme girişimi önlendi” denilen açıklamada, Bryansk Bölgesi üzerinde 28, Kursk Bölgesi üzerinde 12, Novgorod Bölgesi üzerinde 4, Smolensk ve Tula bölgeleri üzerinde ikişer, Oryol ve Tversk bölgeleri üzerinde de birer İHA’nın düşürüldüğünü ifade etti.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri İHA’ların büyük bir kısmını başarıyla önlüyor.
Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.