https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/rus-hava-savunma-gucleri-dun-gece-boyunca-50-ukrayna-ihasi-dusurdu-1090207850.html

Rus hava savunma güçleri dün gece boyunca 50 Ukrayna İHA’sı düşürdü

Rus hava savunma güçleri dün gece boyunca 50 Ukrayna İHA’sı düşürdü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin dün gece boyunca Rusya’nın 7 bölgesinde Ukrayna’ya ait 50 insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü bildirdi. 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T10:16+0300

2024-11-09T10:16+0300

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ukrayna krizi

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insansız hava aracı (iha)

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma güçleri dün gece boyunca Rusya’nın Bryansk, Kursk, Novgorod, Smolensk, Tula, Oryol ve Tver bölgelerinde Ukrayna’ya ait toplam 50 İHA düşürdü.“Geçtiğimiz gece boyunca Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırıları düzenleme girişimi önlendi” denilen açıklamada, Bryansk Bölgesi üzerinde 28, Kursk Bölgesi üzerinde 12, Novgorod Bölgesi üzerinde 4, Smolensk ve Tula bölgeleri üzerinde ikişer, Oryol ve Tversk bölgeleri üzerinde de birer İHA’nın düşürüldüğünü ifade etti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri İHA’ların büyük bir kısmını başarıyla önlüyor.Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/ukraynadan-iha-terorune-devam-rusyanin-7-bolgesinde-92-ihasi-engellendi-1089039529.html

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