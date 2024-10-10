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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/ukraynadan-iha-terorune-devam-rusyanin-7-bolgesinde-92-ihasi-engellendi-1089039529.html
Ukrayna’dan İHA terörüne devam: Rusya’nın 7 bölgesinde 92 İHA’sı engellendi
Ukrayna’dan İHA terörüne devam: Rusya’nın 7 bölgesinde 92 İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin 7 bölgesi ile Azak Denizi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 92 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T08:07+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Dün gece boyunca, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere karşı insansız hava araçlarını kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi sırasında, Ukrayna’ya ait 92 uçak tipi İHA görev başındaki hava savunma kuvvetleri tarafından imha edildi ve önlendi” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin 47’si Krasnodar Bölgesi’nde engellenirken Kursk Bölgesi’nde 12, Rostov Bölgesi’nde 9, Bryansk Bölgesi’nde 4, Belgorod Bölgesi ve Kırım’da ikişer, Voronej Bölgesi’nde 1 ve Azak Denizi üzerinde de 15 İHA imha edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/rusya-ukraynanin-kimyasal-silah-kullanimina-iliskin-sorusturmanin-sonuclarini-opcwye-iletti-1089034648.html
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Ukrayna’dan İHA terörüne devam: Rusya’nın 7 bölgesinde 92 İHA’sı engellendi

08:07 10.10.2024 (güncellendi: 08:19 10.10.2024)
Rus hava savunması
Rus hava savunması - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
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Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin 7 bölgesi ile Azak Denizi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 92 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Dün gece boyunca, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere karşı insansız hava araçlarını kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi sırasında, Ukrayna’ya ait 92 uçak tipi İHA görev başındaki hava savunma kuvvetleri tarafından imha edildi ve önlendi” ifadesine yer verildi.
Hava hedeflerinin 47’si Krasnodar Bölgesi’nde engellenirken Kursk Bölgesi’nde 12, Rostov Bölgesi’nde 9, Bryansk Bölgesi’nde 4, Belgorod Bölgesi ve Kırım’da ikişer, Voronej Bölgesi’nde 1 ve Azak Denizi üzerinde de 15 İHA imha edildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
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