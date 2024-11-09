https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/putin-teror-saldirisi-nedeniyle-pakistan-cumhurbaskani-ve-basbakanina-bassagligi-dileklerini-iletti-1090210834.html
Putin, terör saldırısı nedeniyle Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'na başsağlığı dileklerini iletti
Putin, terör saldırısı nedeniyle Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'na başsağlığı dileklerini iletti
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Ketta kentinin tren istasyonundaki terör saldırısının trajik sonuçları nedeniyle Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari’ye ve Başbakan Şerif’e... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T12:31+0300
2024-11-09T12:31+0300
2024-11-09T12:31+0300
dünya
rusya
kremlin
vladimir putin
pakistan
asıf ali zerdari
şahbaz şerif
terör saldırısı
başsağlığı
kınama
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ketta kentinin tren istasyonundaki terör saldırısının trajik sonuçları nedeniyle Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari’ye ve Başbakan Şahbaz Şerif’e başsağlığı dileklerini iletti ve saldırıyı kararlılıkla kınadı.
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rusya, kremlin, vladimir putin, pakistan, asıf ali zerdari, şahbaz şerif, terör saldırısı, başsağlığı, kınama
rusya, kremlin, vladimir putin, pakistan, asıf ali zerdari, şahbaz şerif, terör saldırısı, başsağlığı, kınama
Putin, terör saldırısı nedeniyle Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'na başsağlığı dileklerini iletti
Ayrıntılar geliyor
Rusya lideri Putin, Ketta kentinin tren istasyonundaki terör saldırısının trajik sonuçları nedeniyle Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari’ye ve Başbakan Şerif’e başsağlığı dileklerini iletti.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ketta kentinin tren istasyonundaki terör saldırısının trajik sonuçları nedeniyle Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari’ye ve Başbakan Şahbaz Şerif’e başsağlığı dileklerini iletti ve saldırıyı kararlılıkla kınadı.