https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/pakistan-yerli-balistik-fuzesini-smashi-test-etti-1090170337.html

Pakistan yerli balistik füzesini SMASH'i test etti: Havada yön ve hız değiştirebiliyor

Pakistan yerli balistik füzesini SMASH'i test etti: Havada yön ve hız değiştirebiliyor

Sputnik Türkiye

Pakistan'ın yerli üretim balistik füzesi SMASH'in tüm hedefleri başarıyla vurduğu açıklandı. 08.11.2024, Sputnik Türkiye

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Pakistan, 4 Kasım’da yerli üretim SMASH balistik füzesinin hem kara hem de deniz hedeflerini yüksek hassasiyetle vurma yeteneğini gösteren başarılı bir uçuş testi gerçekleştirdiğini duyurdu. 350 kilometre menzile sahip olan bu füze, uçuş sırasında yörüngesini ve hızını ayarlayabilen gelişmiş navigasyon ve manevra kabiliyetleriyle donaltıldı. P-282 olarak da bilinen SMASH füzesi, Hint Okyanusu bölgesindeki potansiyel tehditlere karşı caydırıcılık sağlamasıyla biliniyor. Ayrıca, gelişmiş navigasyon sistemi sayesinde hava savunma sistemleri tarafından engellenmesi zor bir hedef haline geldiği ifade ediliyor.Ne için kullanılacak?SMASH füzesinin, büyük ve orta ölçekli gemiler, filolar ve liman tesislerini hedef almak üzere tasarlanmış Çin yapımı CM-401 gemisavar balistik füzesiyle benzerlikler taşıyor. CM-401, süpersonik hızı ve karmaşık manevra kabiliyetiyle bilinir; bu özellikler, füzenin hedefine dalışa geçmeden önce yarı balistik bir yörünge izlemesine olanak tanıyarak hava savunma sistemlerinden kaçınmasını sağlar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/irandan-batiya-rusyaya-balistik-fuze-vermedik-kendinize-baska-bir-hikaye-bulun-1089179824.html

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