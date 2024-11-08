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Pakistan yerli balistik füzesini SMASH'i test etti: Havada yön ve hız değiştirebiliyor
Pakistan yerli balistik füzesini SMASH'i test etti: Havada yön ve hız değiştirebiliyor
Sputnik Türkiye
Pakistan'ın yerli üretim balistik füzesi SMASH'in tüm hedefleri başarıyla vurduğu açıklandı. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T11:07+0300
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Pakistan, 4 Kasım’da yerli üretim SMASH balistik füzesinin hem kara hem de deniz hedeflerini yüksek hassasiyetle vurma yeteneğini gösteren başarılı bir uçuş testi gerçekleştirdiğini duyurdu. 350 kilometre menzile sahip olan bu füze, uçuş sırasında yörüngesini ve hızını ayarlayabilen gelişmiş navigasyon ve manevra kabiliyetleriyle donaltıldı. P-282 olarak da bilinen SMASH füzesi, Hint Okyanusu bölgesindeki potansiyel tehditlere karşı caydırıcılık sağlamasıyla biliniyor. Ayrıca, gelişmiş navigasyon sistemi sayesinde hava savunma sistemleri tarafından engellenmesi zor bir hedef haline geldiği ifade ediliyor.Ne için kullanılacak?SMASH füzesinin, büyük ve orta ölçekli gemiler, filolar ve liman tesislerini hedef almak üzere tasarlanmış Çin yapımı CM-401 gemisavar balistik füzesiyle benzerlikler taşıyor. CM-401, süpersonik hızı ve karmaşık manevra kabiliyetiyle bilinir; bu özellikler, füzenin hedefine dalışa geçmeden önce yarı balistik bir yörünge izlemesine olanak tanıyarak hava savunma sistemlerinden kaçınmasını sağlar.
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pakistan, balistik, balistik füze programı, balistik füze, balistik füze denemesi, test, donanma
pakistan, balistik, balistik füze programı, balistik füze, balistik füze denemesi, test, donanma

Pakistan yerli balistik füzesini SMASH'i test etti: Havada yön ve hız değiştirebiliyor

11:07 08.11.2024 (güncellendi: 11:31 08.11.2024)
© AP PhotoPakistan
Pakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AP Photo
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Pakistan'ın yerli üretim balistik füzesi SMASH'in tüm hedefleri başarıyla vurduğu açıklandı.
Pakistan, 4 Kasım’da yerli üretim SMASH balistik füzesinin hem kara hem de deniz hedeflerini yüksek hassasiyetle vurma yeteneğini gösteren başarılı bir uçuş testi gerçekleştirdiğini duyurdu. 350 kilometre menzile sahip olan bu füze, uçuş sırasında yörüngesini ve hızını ayarlayabilen gelişmiş navigasyon ve manevra kabiliyetleriyle donaltıldı.
P-282 olarak da bilinen SMASH füzesi, Hint Okyanusu bölgesindeki potansiyel tehditlere karşı caydırıcılık sağlamasıyla biliniyor. Ayrıca, gelişmiş navigasyon sistemi sayesinde hava savunma sistemleri tarafından engellenmesi zor bir hedef haline geldiği ifade ediliyor.

Ne için kullanılacak?

SMASH füzesinin, büyük ve orta ölçekli gemiler, filolar ve liman tesislerini hedef almak üzere tasarlanmış Çin yapımı CM-401 gemisavar balistik füzesiyle benzerlikler taşıyor. CM-401, süpersonik hızı ve karmaşık manevra kabiliyetiyle bilinir; bu özellikler, füzenin hedefine dalışa geçmeden önce yarı balistik bir yörünge izlemesine olanak tanıyarak hava savunma sistemlerinden kaçınmasını sağlar.
Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2024
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