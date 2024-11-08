https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/guney-koreden-kuzey-komsuya-yanit-balistik-fuze-denemesi-yapildi-1090162456.html

Güney Kore’den kuzey komşuya yanıt: Balistik füze denemesi yapıldı

Güney Kore’den kuzey komşuya yanıt: Balistik füze denemesi yapıldı

Sputnik Türkiye

Güney Kore’nin, kuzey komşunun son füze denemelerine karşılık olarak Sarı Deniz'de bir balistik füze fırlattığı belirtildi. 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T06:32+0300

2024-11-08T06:32+0300

2024-11-08T06:52+0300

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güney kore

yonhap

kuzey kore

balistik füze

kısa menzilli füze

füze denemesi

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Güney Kore haber ajansı Yonhap’ın aktardığına göre, başkent Seul’e 108 kilometre mesafedeki Taean-gun bölgesinde düzenlenen askeri tatbikat sırasında Hyunmoo-2 kısa menzilli balistik füze fırlatıldı.Tatbikat sırasında, “füze saldırısında bulunan bir Kuzey Kore gemisine karşılık verme senaryosu” uygulandı. Tatbikatın Seul’ün, Pyongyang’ın “her türlü provokasyonuna karşılık vermeye” hazır olduğunu göstermek amacını taşıdığı vurgulandı.Kuzey Kore, 31 Ekim’de yeni kıtalararası balistik füze Hwaseong-19’un denemesini gerçekleştirmişti. Füze 7 bin 687.5 kilometre yüksekliğe çıkarak bin kilometrelik mesafe kat etmişti. Daha önce, 5 Ekim’de de, yedi kısa menzilli füze denemesi yapılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/iran-disisleri-bakanligi-secimler-abdye-irana-karsi-hatalarini-duzeltme-firsati-veriyor-1090162350.html

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güney kore, yonhap, kuzey kore, balistik füze, kısa menzilli füze, füze denemesi