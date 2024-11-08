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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/guney-koreden-kuzey-komsuya-yanit-balistik-fuze-denemesi-yapildi-1090162456.html
Güney Kore’den kuzey komşuya yanıt: Balistik füze denemesi yapıldı
Güney Kore’den kuzey komşuya yanıt: Balistik füze denemesi yapıldı
Sputnik Türkiye
Güney Kore’nin, kuzey komşunun son füze denemelerine karşılık olarak Sarı Deniz'de bir balistik füze fırlattığı belirtildi. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T06:32+0300
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Güney Kore haber ajansı Yonhap’ın aktardığına göre, başkent Seul’e 108 kilometre mesafedeki Taean-gun bölgesinde düzenlenen askeri tatbikat sırasında Hyunmoo-2 kısa menzilli balistik füze fırlatıldı.Tatbikat sırasında, “füze saldırısında bulunan bir Kuzey Kore gemisine karşılık verme senaryosu” uygulandı. Tatbikatın Seul’ün, Pyongyang’ın “her türlü provokasyonuna karşılık vermeye” hazır olduğunu göstermek amacını taşıdığı vurgulandı.Kuzey Kore, 31 Ekim’de yeni kıtalararası balistik füze Hwaseong-19’un denemesini gerçekleştirmişti. Füze 7 bin 687.5 kilometre yüksekliğe çıkarak bin kilometrelik mesafe kat etmişti. Daha önce, 5 Ekim’de de, yedi kısa menzilli füze denemesi yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/iran-disisleri-bakanligi-secimler-abdye-irana-karsi-hatalarini-duzeltme-firsati-veriyor-1090162350.html
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güney kore, yonhap, kuzey kore, balistik füze, kısa menzilli füze, füze denemesi
güney kore, yonhap, kuzey kore, balistik füze, kısa menzilli füze, füze denemesi

Güney Kore’den kuzey komşuya yanıt: Balistik füze denemesi yapıldı

06:32 08.11.2024 (güncellendi: 06:52 08.11.2024)
© REUTERS / KCNAKuzey Kore'nin balistik füze denemesi
Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© REUTERS / KCNA
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Güney Kore’nin, kuzey komşunun son füze denemelerine karşılık olarak Sarı Deniz'de bir balistik füze fırlattığı belirtildi.
Güney Kore haber ajansı Yonhap’ın aktardığına göre, başkent Seul’e 108 kilometre mesafedeki Taean-gun bölgesinde düzenlenen askeri tatbikat sırasında Hyunmoo-2 kısa menzilli balistik füze fırlatıldı.
Tatbikat sırasında, “füze saldırısında bulunan bir Kuzey Kore gemisine karşılık verme senaryosu” uygulandı. Tatbikatın Seul’ün, Pyongyang’ın “her türlü provokasyonuna karşılık vermeye” hazır olduğunu göstermek amacını taşıdığı vurgulandı.
Kuzey Kore, 31 Ekim’de yeni kıtalararası balistik füze Hwaseong-19’un denemesini gerçekleştirmişti. Füze 7 bin 687.5 kilometre yüksekliğe çıkarak bin kilometrelik mesafe kat etmişti. Daha önce, 5 Ekim’de de, yedi kısa menzilli füze denemesi yapılmıştı.
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