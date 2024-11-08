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Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami: Misilleme yeteneklerimizin sadece 'küçük bir kısmını' İsrail'e gösterdik
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami: Misilleme yeteneklerimizin sadece 'küçük bir kısmını' İsrail'e gösterdik
Sputnik Türkiye
İran'ın İsrail'e yönelik 1 Ekim saldırılarını gerçekleştiren Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami, Gerçek Vaat II Operasyonu'nda İran'ın askeri... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
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İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, “Tüm yeteneklerini sahaya süren düşmana karşı yeteneklerimizin sadece küçük bir kısmını devreye soktuk” dedi.Gerçek Vaat II Operasyonu sırasında İsrail'in Netzarim Üssü'ne dahi saldırdıklarının altını çizen Selami, İsrail yönetiminin seçiminin kötü ile daha kötü arasında olduğunu vurguladı.Mevcut çatışmayı tetikleyen 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yaptığı saldıraya atıfta bulunan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami, şu cümleleri kaydetti:İsrail ordusunu 'tükenmiş bir güç', yetkililerini 'depresyonda' ve ekonomisini 'paramparça' olarak niteleyen Selami, ABD'nin İsrail için 'her şeyi yönettiğini' dile getirdi.Konuşmasında ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarını da konu eden Selami, oylamanın Gazze'deki direnişin 'savaş kışkırtıcısı bir Amerikan hükümetini' iktidardan uzaklaştırabileceğini kanıtladığını ve Amerikan halkının 'İsrail'in ölüm makinesini' silahlandıranlara oy vermemeye karar verdiğini söyledi.Trump yönetimini İsrail'e desteği azaltmaya çağıran Selami, Washington'un çatışmayı genişletmenin sadece Amerika'nın çıkarlarına, prestijine ve güvenilirliğine zarar vereceğinin farkında olduğu da vurguladı.
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Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami: Misilleme yeteneklerimizin sadece 'küçük bir kısmını' İsrail'e gösterdik

23:15 08.11.2024
© Fotoğraf : DHAİran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami
İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© Fotoğraf : DHA
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İran'ın İsrail'e yönelik 1 Ekim saldırılarını gerçekleştiren Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami, Gerçek Vaat II Operasyonu'nda İran'ın askeri yeteneklerinin sadece 'küçük bir bölümünü' sergilediğini söyledi.
İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, “Tüm yeteneklerini sahaya süren düşmana karşı yeteneklerimizin sadece küçük bir kısmını devreye soktuk” dedi.
Gerçek Vaat II Operasyonu sırasında İsrail'in Netzarim Üssü'ne dahi saldırdıklarının altını çizen Selami, İsrail yönetiminin seçiminin kötü ile daha kötü arasında olduğunu vurguladı.
Mevcut çatışmayı tetikleyen 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yaptığı saldıraya atıfta bulunan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami, şu cümleleri kaydetti:
Bugünkü savaşımız, Direniş Cephesi'nin küresel düşmana karşı koyma yeteneğinin ayrıntılı bir sergisidir. İnancın silahlara karşı zaferini görmek istiyorsanız bu cepheye bakmalısınız. Silahlarda bir eşitsizlik olsa da kazanımlar Direniş Ekseni'nin lehinedir. Aksa Tufanı'ndan bu yana Siyonist rejimin kayda değer bir kazanımı olmamıştır.
İsrail ordusunu 'tükenmiş bir güç', yetkililerini 'depresyonda' ve ekonomisini 'paramparça' olarak niteleyen Selami, ABD'nin İsrail için 'her şeyi yönettiğini' dile getirdi.
Konuşmasında ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarını da konu eden Selami, oylamanın Gazze'deki direnişin 'savaş kışkırtıcısı bir Amerikan hükümetini' iktidardan uzaklaştırabileceğini kanıtladığını ve Amerikan halkının 'İsrail'in ölüm makinesini' silahlandıranlara oy vermemeye karar verdiğini söyledi.
Trump yönetimini İsrail'e desteği azaltmaya çağıran Selami, Washington'un çatışmayı genişletmenin sadece Amerika'nın çıkarlarına, prestijine ve güvenilirliğine zarar vereceğinin farkında olduğu da vurguladı.
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