https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/devrim-muhafizlari-genel-komutani-selami-misilleme-yeteneklerimizin-sadece-kucuk-bir-kismini-1090204449.html

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami: Misilleme yeteneklerimizin sadece 'küçük bir kısmını' İsrail'e gösterdik

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami: Misilleme yeteneklerimizin sadece 'küçük bir kısmını' İsrail'e gösterdik

Sputnik Türkiye

İran'ın İsrail'e yönelik 1 Ekim saldırılarını gerçekleştiren Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami, Gerçek Vaat II Operasyonu'nda İran'ın askeri... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T23:15+0300

2024-11-08T23:15+0300

2024-11-08T23:15+0300

dünya

iran

iran devrim muhafızları

hüseyin selami

general hüseyin selami

israil

abd

donald trump

ortadoğu

direniş cephesi

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İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, “Tüm yeteneklerini sahaya süren düşmana karşı yeteneklerimizin sadece küçük bir kısmını devreye soktuk” dedi.Gerçek Vaat II Operasyonu sırasında İsrail'in Netzarim Üssü'ne dahi saldırdıklarının altını çizen Selami, İsrail yönetiminin seçiminin kötü ile daha kötü arasında olduğunu vurguladı.Mevcut çatışmayı tetikleyen 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yaptığı saldıraya atıfta bulunan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami, şu cümleleri kaydetti:İsrail ordusunu 'tükenmiş bir güç', yetkililerini 'depresyonda' ve ekonomisini 'paramparça' olarak niteleyen Selami, ABD'nin İsrail için 'her şeyi yönettiğini' dile getirdi.Konuşmasında ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarını da konu eden Selami, oylamanın Gazze'deki direnişin 'savaş kışkırtıcısı bir Amerikan hükümetini' iktidardan uzaklaştırabileceğini kanıtladığını ve Amerikan halkının 'İsrail'in ölüm makinesini' silahlandıranlara oy vermemeye karar verdiğini söyledi.Trump yönetimini İsrail'e desteği azaltmaya çağıran Selami, Washington'un çatışmayı genişletmenin sadece Amerika'nın çıkarlarına, prestijine ve güvenilirliğine zarar vereceğinin farkında olduğu da vurguladı.

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