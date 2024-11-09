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Rusya'nın başkenti Moskova'da 22'inci Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
Rusya'nın başkenti Moskova'da 22'inci Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
Sputnik Türkiye
Moskova'da düzenlenen 22'inci Uluslararası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nda bu sene Libya birinci oldu. 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T16:05+0300
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Rusya’da düzenlenen '22. Moskova Uluslararası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması' görkemli bir törenle sona erdi. Törene, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı ve Organizasyon Komitesi Başkanı Ruşen Abbasov ile Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı Vaaz ve Dini Rehberlik Dairesi Başkanı Şeyh Malullah Abdurrahman Cabir katılım sağladı. Moskova’daki Müslüman topluluğu ve dini yetkililer de törende yer aldı. Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Abbasov, yarışmanın her yıl düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kur’an-ı Kerim okuyanları dinlemenin huzur verici bir deneyim olduğunu dile getirdi.Libyalı yarışmacı birinci çıktıDini etkinliklerle devam eden törende, üç gün süren yarışmanın sonuçları açıklandı. Yarışmada Libya’dan katılan yarışmacı birinci olurken, Katarlı yarışmacı ikinci ve Yemenli yarışmacı üçüncü sırada yer aldı. Filistinli yarışmacıya da seyirciler tarafından özel ödül verildi. Türkiye’yi temsilen Kahramanmaraş Fethi Kütükçü Camisi İmam Hatibi Ubeydullah Kırlar yarışmaya katıldı.Geçen sene birinci Türkiye'den çıkmıştı İlk defa Moskova’ya gelen Kırlar, bu tür organizasyonların Müslümanları bir araya getirmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Farklı ülkelerden yarışmacılarla ortak bir dil olan Arapça üzerinden anlaştıklarını belirten Kırlar, “Bu yarışma sayesinde hem dostluklar kuruyoruz hem de tatlı bir rekabet içinde oluyoruz,” ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz yıl düzenlenen yarışmada Türkiye’den bir yarışmacı birincilik elde etmişti.
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Rusya'nın başkenti Moskova'da 22'inci Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

16:05 09.11.2024 (güncellendi: 16:06 09.11.2024)
© Sefa KaracanMoskova
Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© Sefa Karacan
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Moskova'da düzenlenen 22'inci Uluslararası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nda bu sene Libya birinci oldu.
Rusya’da düzenlenen '22. Moskova Uluslararası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması' görkemli bir törenle sona erdi. Törene, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı ve Organizasyon Komitesi Başkanı Ruşen Abbasov ile Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı Vaaz ve Dini Rehberlik Dairesi Başkanı Şeyh Malullah Abdurrahman Cabir katılım sağladı. Moskova’daki Müslüman topluluğu ve dini yetkililer de törende yer aldı.
Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Abbasov, yarışmanın her yıl düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kur’an-ı Kerim okuyanları dinlemenin huzur verici bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Libyalı yarışmacı birinci çıktı

Dini etkinliklerle devam eden törende, üç gün süren yarışmanın sonuçları açıklandı. Yarışmada Libya’dan katılan yarışmacı birinci olurken, Katarlı yarışmacı ikinci ve Yemenli yarışmacı üçüncü sırada yer aldı. Filistinli yarışmacıya da seyirciler tarafından özel ödül verildi. Türkiye’yi temsilen Kahramanmaraş Fethi Kütükçü Camisi İmam Hatibi Ubeydullah Kırlar yarışmaya katıldı.

Geçen sene birinci Türkiye'den çıkmıştı

İlk defa Moskova’ya gelen Kırlar, bu tür organizasyonların Müslümanları bir araya getirmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Farklı ülkelerden yarışmacılarla ortak bir dil olan Arapça üzerinden anlaştıklarını belirten Kırlar, “Bu yarışma sayesinde hem dostluklar kuruyoruz hem de tatlı bir rekabet içinde oluyoruz,” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıl düzenlenen yarışmada Türkiye’den bir yarışmacı birincilik elde etmişti.
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