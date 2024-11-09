https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/moskovada-22inci-uluslararasi-kuran-i-kerimi-guzel-okuma-yarismasi-duzenlendi--1090215458.html

Rusya'nın başkenti Moskova'da 22'inci Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da 22'inci Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Sputnik Türkiye

Moskova'da düzenlenen 22'inci Uluslararası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nda bu sene Libya birinci oldu. 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T16:05+0300

2024-11-09T16:05+0300

2024-11-09T16:06+0300

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Rusya’da düzenlenen '22. Moskova Uluslararası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması' görkemli bir törenle sona erdi. Törene, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı ve Organizasyon Komitesi Başkanı Ruşen Abbasov ile Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı Vaaz ve Dini Rehberlik Dairesi Başkanı Şeyh Malullah Abdurrahman Cabir katılım sağladı. Moskova’daki Müslüman topluluğu ve dini yetkililer de törende yer aldı. Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Abbasov, yarışmanın her yıl düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kur’an-ı Kerim okuyanları dinlemenin huzur verici bir deneyim olduğunu dile getirdi.Libyalı yarışmacı birinci çıktıDini etkinliklerle devam eden törende, üç gün süren yarışmanın sonuçları açıklandı. Yarışmada Libya’dan katılan yarışmacı birinci olurken, Katarlı yarışmacı ikinci ve Yemenli yarışmacı üçüncü sırada yer aldı. Filistinli yarışmacıya da seyirciler tarafından özel ödül verildi. Türkiye’yi temsilen Kahramanmaraş Fethi Kütükçü Camisi İmam Hatibi Ubeydullah Kırlar yarışmaya katıldı.Geçen sene birinci Türkiye'den çıkmıştı İlk defa Moskova’ya gelen Kırlar, bu tür organizasyonların Müslümanları bir araya getirmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Farklı ülkelerden yarışmacılarla ortak bir dil olan Arapça üzerinden anlaştıklarını belirten Kırlar, “Bu yarışma sayesinde hem dostluklar kuruyoruz hem de tatlı bir rekabet içinde oluyoruz,” ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz yıl düzenlenen yarışmada Türkiye’den bir yarışmacı birincilik elde etmişti.

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moskova, müslüman, islam, din, din dersi, din özgürlüğü, din adamı, rusya, kuran, kuran-ı kerim