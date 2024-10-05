Moskova Moda Haftası'nda gözler sahnede
Rusya'nın başkenti Moskova’da, Manej Sergi ve Toplantı Merkezinde ''Moskova Moda Haftası'' başladı.
Rusya'nın başkenti Moskova’da, Manej Sergi ve Toplantı Merkezinde ''Moskova Moda Haftası'' başladı.
Etkinlik, hem yerel hem de uluslararası moda tasarımcılarını bir araya geldş ve Rusya’nın zengin kültürel mirasıyla modern moda trendlerini buluştu.
Etkinlik, hem yerel hem de uluslararası moda tasarımcılarını bir araya geldş ve Rusya’nın zengin kültürel mirasıyla modern moda trendlerini buluştu.
Her yıl yerel ve uluslararası tasarımcıların son koleksiyonlarını sergilediği bu etkinlik, Rusya’nın moda endüstrisindeki yaratıcılığı ve yetenekleri öne çıkarmayı amaçlar
Her yıl yerel ve uluslararası tasarımcıların son koleksiyonlarını sergilediği bu etkinlik, Rusya’nın moda endüstrisindeki yaratıcılığı ve yetenekleri öne çıkarmayı amaçlar
Moda haftasında, hem ünlü modacılar hem de yeni yetenekler, geniş bir izleyici kitlesine koleksiyonlarını tanıtma fırsatı buldu.
Moda haftasında, hem ünlü modacılar hem de yeni yetenekler, geniş bir izleyici kitlesine koleksiyonlarını tanıtma fırsatı buldu.
Etkinlikte, Güney Afrika’lı moda markası Tshegofatso’nun koleksiyonu da sergilendi.
Etkinlikte, Güney Afrika’lı moda markası Tshegofatso’nun koleksiyonu da sergilendi.
Etkinlikte, İslami tasarımlarıyla öne çıkan Mahaçkale’den moda markası Measure’nin koleksiyonu da sergilendi.
Etkinlikte, İslami tasarımlarıyla öne çıkan Mahaçkale’den moda markası Measure’nin koleksiyonu da sergilendi.
Hindistanlı moda tasarımcısı Nitin Bal Chauhan’ın koleksiyonu da yer aldı.
Hindistanlı moda tasarımcısı Nitin Bal Chauhan’ın koleksiyonu da yer aldı.