https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/mhp-genel-baskan-yardimcisi-yildiz-turkiyenin-milli-degerlere-uygun-yeni-bir-anayasaya-ihtiyaci-var-1090222945.html

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Türkiye'nin milli değerlere uygun yeni bir anayasaya ihtiyacı var

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Türkiye'nin milli değerlere uygun yeni bir anayasaya ihtiyacı var

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, Türkiye'nin anayasa değişikliğine ihtiyaç duyduğunu ifade ederek anayasanın zaman içerisinde 19 defa değişikliğe uğradığını... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T22:34+0300

2024-11-09T22:34+0300

2024-11-09T22:34+0300

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yeni anayasa

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'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları' kapsamında Kırklareli Belediyesi Kültür Salonu'nda program düzenlendi. Programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve MYK üyeleri katıldı.MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız programda yaptığı konuşmasında, "Türkiye'nin yepyeni, sivil, geniş katılımlı, herkesi kucaklayan, milli ve manevi değerlerimizi kucaklamış, kavramış, gerekçeleriyle de Türkiye gerçeklerini yakalamış bir anayasaya ihtiyacı var” dedi.Yıldız, Türkiye'nin yepyeni, sivil, geniş katılımlı, herkesi kucaklayan, milli ve manevi değerlerimizi kucaklamış, kavramış, gerekçeleriyle de Türkiye gerçeklerini yakalamış bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:Hazırladıkları anayasa ile liyakat kurumu anayasal güvenceye kavuşacağını anlatan Yıldız, “Bunu bile anlatabilsek, bunların milletten, halkın iradesinden ne anladığı ortaya çıkar. Bizim hazırladığımız anayasada başkanın yanındaki başkan yardımcısı da seçimle gelecek, hükümet programı meclise sunulacak. Liyakat kurumu anayasal güvenceye kavuşacak. Yine çok tartışılan Anayasa Mahkemesine de bu kadar görev fazla geliyor, yeni bir görev tanımı yapılacak” şeklinde konuştu.'Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri tamamen hukukçu değil'Yıldız, “Anayasa Mahkemesinin üyeleri tamamen hukukçu değil. Tamamı hukukçu olmayan bir mahkemenin yüce divan görevi yapması bir hukukçu olarak söylüyorum, gülünç bile değil, daha beter. Hukukçu olmayanlardan Türk Ceza Kanunu'nu uygulanmasını istiyoruz, ceza kanununun uygulanmasını istiyoruz ancak yargılamayı yapacak üye hakim değil. Böyle şey olur mu? Aylarca televizyonlarda Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasındaki karar uyuşmazlıklarını tartıştık. Milletimiz bunları izledi. Anayasa Mahkemesi en büyük mahkeme değil, yüksek mahkemelerden biri. Yargıtay da yüksek mahkeme, Danıştay da yüksek mahkeme. Bunların arasında bir ast üst ilişkisi yok” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/mhp-genel-baskani-bahceli-klasik-otomobiliyle-ankara-turu-atti-1090219664.html

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), feti yıldız, anayasa mahkemesi, anayasa mahkemesi (aym), yeni anayasa