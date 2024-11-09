https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/isvicrede-burka-kamusal-alanlarda-yasaklandi--yasaga-uymayanlara-bin-144-dolar-para-cezasi-1090222533.html

İsviçre'de 'burka' kamusal alanlarda yasaklandı: Yasağa uymayanlara bin 144 dolar para cezası verilecek

İsviçre'de 'burka' kamusal alanlarda yasaklandı: Yasağa uymayanlara bin 144 dolar para cezası verilecek

Sputnik Türkiye

İsviçre hükümeti tarafından yapılan açıklamada, İsviçre'de yaygın olarak 'burka yasağı' olarak bilinen kamusal alanlarda yüzün örtülmesine ilişkin tartışmalı... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T22:23+0300

2024-11-09T22:23+0300

2024-11-09T22:23+0300

dünya

isviçre

burka

burka yasağı

para cezası

kamusal alan

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İsviçre'de 2021 yılında yapılan referandumda az farkla kabul edilen ve Müslüman dernekler tarafından kınanan bu önlem, 2009 yılında yeni minare yasağını düzenleyen siyasi grup tarafından başlatılmıştı.İktidardaki Federal Konsey yaptığı açıklamada, yasağın başlangıcını belirlediğini ve yasağa uymayanların bin 144 dolar kadar para cezasına çarptırılacağını söyledi.Hükümet yasağın uçaklarda ya da diplomatik ve konsolosluk binalarında geçerli olmadığını ve ibadethanelerde ve diğer kutsal mekanlarda da yüzlerin kapatılabileceğini söyledi.Yüzün örtülmesine sağlık ve güvenlik, yerel gelenekler ya da hava koşulları gibi nedenlerle izin verilmeye devam edileceği ifade edilirken ayrıca sanatsal ve eğlence amaçlı olarak ve reklam için de izin verileceği belirtildi.İfade ve toplanma özgürlüğünün kullanılmasında kişisel korunma için bu tür örtülere ihtiyaç duyulması halinde ise sorumlu makamın önceden onay vermiş olması ve kamu düzeninin tehlikeye atılmaması koşuluyla izin verilmesi gerektiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/isvicre-ria-novosti-de-dahil-3-rus-medya-kurulusunun-reklamlarini-yasakladi-1085698069.html

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isviçre, burka, burka yasağı, para cezası, kamusal alan