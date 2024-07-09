https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/isvicre-ria-novosti-de-dahil-3-rus-medya-kurulusunun-reklamlarini-yasakladi-1085698069.html

İsviçre, RİA Novosti de dahil 3 Rus medya kuruluşunun reklamlarını yasakladı

İsviçre, RİA Novosti de dahil 3 Rus medya kuruluşunun reklamlarını yasakladı

Sputnik Türkiye

Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleten İsviçre hükümeti, RİA Novosti de dahil 3 Rus medya kuruluşunun reklamlarına yasak getirdi. 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T16:06+0300

2024-07-09T16:06+0300

2024-07-09T16:06+0300

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İsviçre'de hükümet, Ukrayna'daki durumu gerekçe göstererek genişlettiği Rusya yaptırım paketine 69 özel ve 47 tüzel kişiyi daha dahil etti.İsviçre'nin yürütme erkinin başında bulunan Federal Konsey'den yapılan açıklamaya göre Bern, 'Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırganlığına' cevaben AB'nin listelerine uygun olarak yeni yaptırım listesini kabul etti.Yeni listenin 24 Haziran'da AB tarafından kabul edilen 14. yaptırım paketine uygun olduğunu kaydeden Federal Konsey, RİA Novosti haber ajansı ile Rossiyskaya Gazete ve İzvestiya gazetelerinin, ayrıca Prag merkezli Voice of Europe haber sitesinin reklamlarının yasaklandığını bildirdi. AB yaptırımları, 3 Rus medya kuruluşunun yayın yapmasını tamamen yasaklamıştı.24 Haziran'da onaylanan AB'nin 14. yaptırım paketinde RIA Novosti, İzvestiya ve Rossiyskaya Gazeta’ya 25 Haziran’dan itibaren AB’de erişimin kısıtlanacağı kaydedilmişti.AB, Şubat 2022’den bu yana Rusya’ya, vatandaşlarına ve kuruluşlarına yönelik 13 yaptırım paketi uygulamaya koymuştu. Yaptırım listesine şu ana kadar toplamda bin 725 kişi ve 420 şirketi dahil edilmişti. AB vatandaşları ve şirketlerinin yaptırım listelerinde yer alan kişilere fon sağlamaları, ‘kara liste’deki kişilere de AB’ye girişi veya transit olarak AB topraklarından geçişi de yasaklanmıştı.Rusya, eşi benzeri görülmemiş yaptırım baskısının üstesinden başarılı bir şekilde geliyor. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı’nın yaptırım politikasının başarısız olduğunu kabul edecek kadar cesur olmadığını dile getirmişti. Batı ülkelerinde de yaptırımların etkili olmadığı yönünde görüşler dile getiriliyor.

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