https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/elektrik-faturalarinda-sistem-degisiyor-maliyete-uygun-tarife-donemi-1089910831.html

Elektrik faturalarında sistem değişiyor: Maliyete uygun tarife dönemi

Elektrik faturalarında sistem değişiyor: Maliyete uygun tarife dönemi

Sputnik Türkiye

Bilindiği üzere elektrik ve doğal gaz faturalarına devlet destek sübvansiyon sağlıyor. Yeni dönemde de fatura desteği devam edecek ancak yüksek tüketim... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T08:21+0300

2024-11-01T08:21+0300

2024-11-01T08:21+0300

maliyet

elektronik

elektrik

elektrikli araç

elektrik kesintisi

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fatura

e-fatura

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar geçtiğimiz günlerde elektrik faturalarında yeni dönemin şifrelerini açıkladı.Bayraktar, Türkiye’de doğal gaz ve elektrik faturalarında çok ciddi devlet desteği verildiğini belirterek, desteğe ihtiyaç duymayan, yüksek tüketim yapanlarla ilgili yeni bir düzenlemeye gidileceğini belirtti.Bakan Bayraktar, ayda 417 kilovatsaat tüketimi olan kişiler elektriğin gerçek maliyeti neyse şubat ayı itibarıyla onu ödemeye başlayacaklarını söyledi.Si̇stem nasıl i̇şleyecek?Peki elektrik faturalarında yeni sistem nasıl işleyecek? Aylık kaç liranın üzerinde tüketimi olanlar için sübvansiyon olmayacak? Konuyla ilgili merak edilenleri Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş milliyet.com.tr’ye açıkladı. Karataş konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Yillik 5 bi̇n kilovatlık tüketi̇me di̇kkat‘Haneleri̇n sadece yüzde 3’ü 417 ki̇lovatı aşıyor’Bi̇r hane ortalama ne kadar elektri̇k tüketi̇yor?Yeni̇ tari̇feni̇n ne faydası olacak?Aylık ortalama kaç li̇ranin üzeri̇nde faturası çıkanlara sübvansi̇yon olmayacak?‘Elektri̇kli̇ aracını evden şarj edeni̇n tüketi̇mi̇ 417 kilovattı aşacak’‘Hem vatandaş hem devlet kazanır’ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FİYATLARI ARTACAK MI?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/mahkemeden-dikkat-ceken-karar-borcu-olmadigi-halde-100-bin-tl-icra-takibi-baslatildi-1089910575.html

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maliyet, elektronik, elektrik, elektrikli araç, elektrik kesintisi, fatura, e-fatura, bedava