https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/ikby-hukumeti-hdpnin-erbildeki-ofisini-kapatti-burada-isiniz-kalmadi--1090210507.html
IKBY hükümeti HDP'nin Erbil'deki ofisini kapattı: 'Burada işiniz kalmadı'
IKBY hükümeti HDP'nin Erbil'deki ofisini kapattı: 'Burada işiniz kalmadı'
Sputnik Türkiye
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Erbil'de bulunan ofisini kapatarak temsilcilerini Süleymaniye kentine gönderdi. 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T12:13+0300
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) ofisinin kapatıldığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin HDP'nin IKBY Temsilcisi Hikmet Hatip'i ve parti üyelerinden Aydın Yalvaç, Sıdkı Vakkar ile Nasır Yağız'ı araçlara bindirerek Süleymaniye il sınırlarına götürdüğü öğrenildi.HDP'nin Erbil'deki sözcüsü Hikmet Hatip, Süleymaniye’nin Azadi Parkı’nda basın toplantısı düzenleyerek konuya ilişkin konuştu. Sözcü Hikmet Hatip, “Bize 'Süleymaniye’ye gidin, sizin burada işiniz kalmadı, yaşamınıza orada devam edin' dediler. Gerekçesini sorduğumda ise bize yanıt vermediler” dedi.IKBY makamlarından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.'Sorunu yaratan temel sebep PKK'dır' demiştiSon dönemlerde Türk yetkililerle de görüşen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, yakın zamanda Irak hükümeti ile IKBY arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan ve Sincar'daki PKK varlığını sonlandırması öngörülen anlaşmanın PKK nedeniyle uygulanamadığını kaydetmişti.Barzani, Türkiye'nin Irak'taki PKK karşıtı operasyonlarına ilişkin, "Operasyonların ana sebebi PKK'dır ve bu Kürdistan Bölgesi için baş ağrısı. Aynı zamanda (PKK) Türkiye'de herhangi bir eylem yapamıyor. Ancak bu kaosu Kürdistan topraklarına taşıyor. Yani bu sorunları yaratan temel sebep PKK'dır" dedi."Eğer PKK bu sorunları yaratmazsa, biz çok kolayca ve yüksek bir sesle Türkiye'ye 'bu işi yapman senin hakkın değil' diyebiliriz" ifadelerini kullanan Barzani, PKK'nın, IKBY hükümetinin kararlarına ve kurumlarına saygı duymadığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/diyarbakirda-narin-guran-cinayeti-davasi-yargi-sureci-cumartesi-olmasina-ragmen-devam-ediyor-1090209446.html
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irak, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), dem parti, abd, erbil, sincar, peşmerge, neçirvan barzani, mesud barzani, masrur barzani
IKBY hükümeti HDP'nin Erbil'deki ofisini kapattı: 'Burada işiniz kalmadı'
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Erbil'de bulunan ofisini kapatarak temsilcilerini Süleymaniye kentine gönderdi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) ofisinin kapatıldığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin HDP'nin IKBY Temsilcisi Hikmet Hatip'i ve parti üyelerinden Aydın Yalvaç, Sıdkı Vakkar ile Nasır Yağız'ı araçlara bindirerek Süleymaniye il sınırlarına götürdüğü öğrenildi.
HDP'nin Erbil'deki sözcüsü Hikmet Hatip, Süleymaniye’nin Azadi Parkı’nda basın toplantısı düzenleyerek konuya ilişkin konuştu. Sözcü Hikmet Hatip, “Bize 'Süleymaniye’ye gidin, sizin burada işiniz kalmadı, yaşamınıza orada devam edin' dediler. Gerekçesini sorduğumda ise bize yanıt vermediler” dedi.
IKBY makamlarından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
'Sorunu yaratan temel sebep PKK'dır' demişti
Son dönemlerde Türk yetkililerle de görüşen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, yakın zamanda Irak hükümeti ile IKBY arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan ve Sincar'daki PKK varlığını sonlandırması öngörülen anlaşmanın PKK nedeniyle uygulanamadığını kaydetmişti.
Barzani, Türkiye'nin Irak'taki PKK karşıtı operasyonlarına ilişkin, "Operasyonların ana sebebi PKK'dır ve bu Kürdistan Bölgesi için baş ağrısı. Aynı zamanda (PKK) Türkiye'de herhangi bir eylem yapamıyor. Ancak bu kaosu Kürdistan topraklarına taşıyor. Yani bu sorunları yaratan temel sebep PKK'dır" dedi.
"Eğer PKK bu sorunları yaratmazsa, biz çok kolayca ve yüksek bir sesle Türkiye'ye 'bu işi yapman senin hakkın değil' diyebiliriz" ifadelerini kullanan Barzani, PKK'nın, IKBY hükümetinin kararlarına ve kurumlarına saygı duymadığını söyledi.