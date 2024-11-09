https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/diyarbakirda-narin-guran-cinayeti-davasi-yargi-sureci-cumartesi-olmasina-ragmen-devam-ediyor-1090209446.html

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davası: Duruşma 3. gününde cumartesi olmasına rağmen devam ediyor

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davası: Duruşma 3. gününde cumartesi olmasına rağmen devam ediyor

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu bulunan 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması sürüyor... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T11:17+0300

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Davanın ikinci gününde savunmaları tamamlanan sanıkların ardından, üçüncü günde tanıklar mahkeme kürsüsüne çağrıldı. İlk olarak Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran tanık kürsüsünde dinlendi. Ardından mahkeme, Narin'in kuzenleri ve sanık amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran gibi önemli tanıkları dinledi. Mahkeme heyeti ve avukatlar, tanıklara olayla ilgili detaylı sorular yöneltti.Sanıkların savunmaları ve davanın seyriDavanın ilk gününde savunmaları alınan tutuklu sanıklar; amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar, mahkemede hazır bulunmuştu. 4 sanık, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan yargılanıyor. Sanıklardan Nevzat Bahtiyar, soruşturma sırasında Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf etmişti.Güvenlik önlemleri en üst seviyedeDuruşmanın üçüncü günü için tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Duruşmaya katılacaklar, adliye önü ve içinde iki ayrı noktada yapılan aramaların ardından salona alındı. Duruşma süresince salon, kamera ile kayıt altına alındı.Müşteki kurumlar ve duruşmanın önemiDuruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu avukatları müşteki kurum olarak müdahil oldu. Bu katılım, davanın toplumsal ve hukuki önemini vurguluyor.Narin Güran olayıNarin Güran, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe kırsal mahallesinde kaybolmuştu. Kayıp ilanından sonra yapılan aramaların 19. gününde küçük kızın cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi'nde gizlenmiş halde bulundu. Bu trajik olay, şehirde ve ülke genelinde büyük yankı uyandırdı.

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