https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/hafta-sonu-planlari-olanlar-dikkat-bugun-hava-nasil-olacak--1090206543.html
Meteoroloji uyardı, hafta sonu planları olanlar dikkat: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji uyardı, hafta sonu planları olanlar dikkat: Bugün hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Kasım 2024 Cumartesi günü için hazırlanan hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevresi ile... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T09:32+0300
2024-11-09T09:32+0300
2024-11-09T10:12+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevresi ile Kırklareli’nin kıyı bölgeleri ve Balıkesir’in kuzeyinde sağanak ve yağmur bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın açık ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Ayrıca, kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis görülmesi muhtemel.Hava Sıcaklığı: Marmara bölgesinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgar: Rüzgar genellikle kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek; Marmara’da ise yer yer kuvvetli (40-60 km/s) rüzgar bekleniyor.Bölgelere Göre Hava DurumuMarmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevresi ile Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Balıkesir’in kuzeyinde yağmur ve sağanak görülecek. Bölgede pus ve yer yer sis bekleniyor.• Edirne: 13°C, Parçalı bulutlu• İstanbul: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam sağanak yağışlı• Kocaeli: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam sağanak yağışlı• Tekirdağ: 15°C, Parçalı ve çok bulutluEge Bölgesi: Havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olabilir.• Afyonkarahisar: 14°C, Az bulutlu ve açık• Denizli: 21°C, Az bulutlu ve açık• İzmir: 21°C, Az bulutlu ve açık• Muğla: 21°C, Az bulutlu ve açıkAkdeniz Bölgesi: İç kesimlerde yer yer sis beklenirken, genel olarak havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.• Adana: 27°C, Az bulutlu ve açık• Antalya: 26°C, Az bulutlu ve açık• Isparta: 19°C, Parçalı ve az bulutlu• Mersin: 26°C, Az bulutlu ve açıkİç Anadolu Bölgesi: Bölgenin genelinde az bulutlu ve açık hava beklenirken, pus ve yer yer sis de görülebilir.• Ankara: 15°C, Az bulutlu ve açık• Eskişehir: 15°C, Az bulutlu ve açık• Kayseri: 14°C, Az bulutlu• Konya: 13°C, Az bulutlu ve açıkBatı Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis etkili olabilir.• Bolu: 14°C, Parçalı ve az bulutlu• Kastamonu: 13°C, Parçalı ve az bulutlu• Sinop: 18°C, Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra çok bulutlu• Zonguldak: 15°C, Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra çok bulutluOrta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinde çok bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.• Rize: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu• Samsun: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu• Tokat: 14°C, Parçalı ve az bulutlu• Trabzon: 16°C, Parçalı ve çok bulutluDoğu Anadolu Bölgesi: Hava az bulutlu ve açık olacak, genel olarak pus ve sis bekleniyor.• Ağrı: 12°C, Az bulutlu ve açık• Erzurum: 10°C, Az bulutlu ve açık• Malatya: 15°C, Az bulutlu ve açık• Van: 11°C, Az bulutlu ve açıkGüneydoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor, kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis olasılığı var.• Diyarbakır: 18°C, Az bulutlu• Gaziantep: 20°C, Parçalı ve az bulutlu• Mardin: 17°C, Az bulutlu• Şanlıurfa: 22°C, Az bulutlu
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Meteoroloji uyardı, hafta sonu planları olanlar dikkat: Bugün hava nasıl olacak?
09:32 09.11.2024 (güncellendi: 10:12 09.11.2024)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Kasım 2024 Cumartesi günü için hazırlanan hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevresi ile Kırklareli kıyıları ve Balıkesir’in kuzey bölgelerinde yağmur ve sağanak beklenirken, diğer bölgelerde havanın açık ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevresi ile Kırklareli’nin kıyı bölgeleri ve Balıkesir’in kuzeyinde sağanak ve yağmur bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın açık ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Ayrıca, kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis görülmesi muhtemel.
Hava Sıcaklığı: Marmara bölgesinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Rüzgar genellikle kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek; Marmara’da ise yer yer kuvvetli (40-60 km/s) rüzgar bekleniyor.
Bölgelere Göre Hava Durumu
Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevresi ile Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Balıkesir’in kuzeyinde yağmur ve sağanak görülecek. Bölgede pus ve yer yer sis bekleniyor.
• Edirne: 13°C, Parçalı bulutlu
• İstanbul: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam sağanak yağışlı
• Kocaeli: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam sağanak yağışlı
• Tekirdağ: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu
Ege Bölgesi: Havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olabilir.
• Afyonkarahisar: 14°C, Az bulutlu ve açık
• Denizli: 21°C, Az bulutlu ve açık
• İzmir: 21°C, Az bulutlu ve açık
• Muğla: 21°C, Az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi: İç kesimlerde yer yer sis beklenirken, genel olarak havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
• Adana: 27°C, Az bulutlu ve açık
• Antalya: 26°C, Az bulutlu ve açık
• Isparta: 19°C, Parçalı ve az bulutlu
• Mersin: 26°C, Az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi: Bölgenin genelinde az bulutlu ve açık hava beklenirken, pus ve yer yer sis de görülebilir.
• Ankara: 15°C, Az bulutlu ve açık
• Eskişehir: 15°C, Az bulutlu ve açık
• Kayseri: 14°C, Az bulutlu
• Konya: 13°C, Az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis etkili olabilir.
• Bolu: 14°C, Parçalı ve az bulutlu
• Kastamonu: 13°C, Parçalı ve az bulutlu
• Sinop: 18°C, Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra çok bulutlu
• Zonguldak: 15°C, Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinde çok bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
• Rize: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu
• Samsun: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu
• Tokat: 14°C, Parçalı ve az bulutlu
• Trabzon: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Hava az bulutlu ve açık olacak, genel olarak pus ve sis bekleniyor.
• Ağrı: 12°C, Az bulutlu ve açık
• Erzurum: 10°C, Az bulutlu ve açık
• Malatya: 15°C, Az bulutlu ve açık
• Van: 11°C, Az bulutlu ve açık
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor, kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis olasılığı var.
• Diyarbakır: 18°C, Az bulutlu
• Gaziantep: 20°C, Parçalı ve az bulutlu
• Mardin: 17°C, Az bulutlu
• Şanlıurfa: 22°C, Az bulutlu