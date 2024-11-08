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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/gurcistan-basbakani-kobahidze-olaf-scholza-seslendi-o-kadar-sorunundan-bize-nasil-zaman-ayiriyor-1090202036.html
Gürcistan Başbakanı Kobahidze, Olaf Scholz'a seslendi: ‘O kadar sorunundan bize nasıl zaman ayırıyor, anlamıyorum’
Gürcistan Başbakanı Kobahidze, Olaf Scholz'a seslendi: ‘O kadar sorunundan bize nasıl zaman ayırıyor, anlamıyorum’
Sputnik Türkiye
Gürcistan Hükümet Başkanı Irakli Kobahidze gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Gürcistan'la ilgili açıklamalar yapmak yerine... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T19:17+0300
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Kobahidze açıklamasında, “Olaf Scholz'un koalisyonu çöktü ve yakında erken seçimlere gidilecek. Bence Şansölye Gürcistan'la ilgili konularda açıklama yapmak yerine kendi sorunlarıyla daha fazla ilgilenmeliydi” cümlesinin altını çizerek 'Scholz'un bu kadar sorunu varken Gürcistan için nasıl zaman bulduğunu anlamadığını' vurguladı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Başbakanı Donald Tusk yaptıkları ortak açıklamada Gürcistan'daki parlamento seçimlerinde yaşanan 'çok sayıda ihlalden' duydukları endişeyi dile getirmiştiler. Gürcistan'ın rotasını değiştirmediği ve 'Avrupa değerlerine aykırı' yasaları kaldırmadığı sürece AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasını destekleyemeyeceklerini söylemiştiler.'En kaliteli seçimler yapıldı'Gürcistan Başbakanı Kobahidze, gazetecilere yaptığı açıklamada, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin galip geldiği parlamento seçimlerini değerlendirdi.Kobahidze, 26 Ekim'deki parlamento seçimlerinde hile yapıldığı iddiasını yalanlayarak, "Aslında en kaliteli seçimler yapıldı" diyerek seçimlerde en çok oyu alan muhalefet partisinden 890 binden fazla oy aldıklarını kaydetti. Kobahidze muhalefetin iddialarının asılsız olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/basbakan-kobahidze-gurcistan-turkiye-isbirligi-bolgenin-ekonomik-kalkinmasinintemelidir-1089852601.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcü rüyası, irakli kobahidze, almanya, olaf scholz, fransa, emmanuel macron, polonya, donald tusk
gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcü rüyası, irakli kobahidze, almanya, olaf scholz, fransa, emmanuel macron, polonya, donald tusk

Gürcistan Başbakanı Kobahidze, Olaf Scholz'a seslendi: ‘O kadar sorunundan bize nasıl zaman ayırıyor, anlamıyorum’

19:17 08.11.2024
© AA / Davit KachkachishviliGürcistan Başbakanı Kobakhidze
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AA / Davit Kachkachishvili
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Gürcistan Hükümet Başkanı Irakli Kobahidze gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Gürcistan'la ilgili açıklamalar yapmak yerine iktidardaki koalisyonun çökmesinin ardından kendi sorunlarıyla daha fazla ilgilenmesi gerektiğini söyledi.
Kobahidze açıklamasında, “Olaf Scholz'un koalisyonu çöktü ve yakında erken seçimlere gidilecek. Bence Şansölye Gürcistan'la ilgili konularda açıklama yapmak yerine kendi sorunlarıyla daha fazla ilgilenmeliydi” cümlesinin altını çizerek 'Scholz'un bu kadar sorunu varken Gürcistan için nasıl zaman bulduğunu anlamadığını' vurguladı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Başbakanı Donald Tusk yaptıkları ortak açıklamada Gürcistan'daki parlamento seçimlerinde yaşanan 'çok sayıda ihlalden' duydukları endişeyi dile getirmiştiler. Gürcistan'ın rotasını değiştirmediği ve 'Avrupa değerlerine aykırı' yasaları kaldırmadığı sürece AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasını destekleyemeyeceklerini söylemiştiler.

'En kaliteli seçimler yapıldı'

Gürcistan Başbakanı Kobahidze, gazetecilere yaptığı açıklamada, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin galip geldiği parlamento seçimlerini değerlendirdi.
Kobahidze, 26 Ekim'deki parlamento seçimlerinde hile yapıldığı iddiasını yalanlayarak, "Aslında en kaliteli seçimler yapıldı" diyerek seçimlerde en çok oyu alan muhalefet partisinden 890 binden fazla oy aldıklarını kaydetti.
Kobahidze muhalefetin iddialarının asılsız olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
POLİTİKA
Başbakan Kobahidze: Gürcistan-Türkiye işbirliği bölgenin ekonomik kalkınmasının temelidir
30 Ekim, 16:48
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