https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/gurcistan-basbakani-kobahidze-olaf-scholza-seslendi-o-kadar-sorunundan-bize-nasil-zaman-ayiriyor-1090202036.html

Gürcistan Başbakanı Kobahidze, Olaf Scholz'a seslendi: ‘O kadar sorunundan bize nasıl zaman ayırıyor, anlamıyorum’

Gürcistan Başbakanı Kobahidze, Olaf Scholz'a seslendi: ‘O kadar sorunundan bize nasıl zaman ayırıyor, anlamıyorum’

Sputnik Türkiye

Gürcistan Hükümet Başkanı Irakli Kobahidze gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Gürcistan'la ilgili açıklamalar yapmak yerine... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T19:17+0300

2024-11-08T19:17+0300

2024-11-08T19:17+0300

dünya

gürcistan

gürcistan parlamentosu

gürcü rüyası

irakli kobahidze

almanya

olaf scholz

fransa

emmanuel macron

polonya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083358124_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61e54bab35776539bb512789d301185e.jpg

Kobahidze açıklamasında, “Olaf Scholz'un koalisyonu çöktü ve yakında erken seçimlere gidilecek. Bence Şansölye Gürcistan'la ilgili konularda açıklama yapmak yerine kendi sorunlarıyla daha fazla ilgilenmeliydi” cümlesinin altını çizerek 'Scholz'un bu kadar sorunu varken Gürcistan için nasıl zaman bulduğunu anlamadığını' vurguladı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Başbakanı Donald Tusk yaptıkları ortak açıklamada Gürcistan'daki parlamento seçimlerinde yaşanan 'çok sayıda ihlalden' duydukları endişeyi dile getirmiştiler. Gürcistan'ın rotasını değiştirmediği ve 'Avrupa değerlerine aykırı' yasaları kaldırmadığı sürece AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasını destekleyemeyeceklerini söylemiştiler.'En kaliteli seçimler yapıldı'Gürcistan Başbakanı Kobahidze, gazetecilere yaptığı açıklamada, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin galip geldiği parlamento seçimlerini değerlendirdi.Kobahidze, 26 Ekim'deki parlamento seçimlerinde hile yapıldığı iddiasını yalanlayarak, "Aslında en kaliteli seçimler yapıldı" diyerek seçimlerde en çok oyu alan muhalefet partisinden 890 binden fazla oy aldıklarını kaydetti. Kobahidze muhalefetin iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/basbakan-kobahidze-gurcistan-turkiye-isbirligi-bolgenin-ekonomik-kalkinmasinintemelidir-1089852601.html

gürcistan

almanya

fransa

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcü rüyası, irakli kobahidze, almanya, olaf scholz, fransa, emmanuel macron, polonya, donald tusk