https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/gazeteci-furkan-karabay-gozaltina-alindi-1090182298.html

Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı

Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Gazeteci Furkan Karabay, sosyal medyadan paylaştığı tweet serisi nedeniyle gözaltına alındı. Avukat Hüseyin Ersöz, Karabay'ın evinde arama ve elkoyma işlemi... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T12:45+0300

2024-11-08T12:45+0300

2024-11-08T12:45+0300

türkiye

gözaltı

gözaltı kararı

gazeteci

vatan emniyet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090182012_0:0:1141:642_1920x0_80_0_0_fd05bda564219b563903e55672af27ef.jpg

Gazeteci Furkan Karabay, sosyal medya hesabından paylaştığı tweet serisi nedeniyle gözaltına alındı. Avukat Hüseyin Ersöz, Karabay'ın gözaltına alınma nedeniyle ilgili detayları paylaştı. Furkan Karabay'ın Vatan Emniyet'teki ifade verme işlemi devam ediyor. Ersöz sosyal medya hesabından şunları kaydetti:"Gazeteci Furkan Karabay, CHP lideri Özgür Özel’in de bir dizi eleştiri yönelttiği, yeni İstanbul Başsavcısı hakkında yaptığı X paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmış. Sabahın çok erken saatlerinde evinde arama ve elkoyma işlemleri gerçekleştirilmiş. Kamu görevlilerinin kendilerine yöneltilen ağır eleştirilere dahi katlanması AYM ve AİHM Kararlarıyla altı çizilen bir husustur. Bir gazetecinin adeta 'şafak operasyonu' ile gözaltına alınması, birçok hukukçunun da yerinde tespitiyle tedbirin ötesinde bir 'cezalandırma aracı' olarak nitelenebilir."Öte yandan Karabay, Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davanın tutanağını haberleştirdiği için 28 Aralık 2023’te İstanbul'da tebligat almak üzere gittiği karakolda gözaltına alınmıştı. Daha sonra mahkemeye çıkarılan Karabay, Barış Saral’ın yargılandığı davadaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarını ele aldığı haberde 'terörle mücadele görev almış kişiyi hedef gösterdiği' iddiasıyla tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231229/gazeteci-furkan-karabay-tutuklandi-1079180651.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gözaltı, gözaltı kararı, gazeteci, vatan emniyet