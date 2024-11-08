https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/gazeteci-furkan-karabay-gozaltina-alindi-1090182298.html
Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı
Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Furkan Karabay, sosyal medyadan paylaştığı tweet serisi nedeniyle gözaltına alındı. Avukat Hüseyin Ersöz, Karabay'ın evinde arama ve elkoyma işlemi... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T12:45+0300
2024-11-08T12:45+0300
2024-11-08T12:45+0300
türkiye
gözaltı
gözaltı kararı
gazeteci
vatan emniyet
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Gazeteci Furkan Karabay, sosyal medya hesabından paylaştığı tweet serisi nedeniyle gözaltına alındı. Avukat Hüseyin Ersöz, Karabay'ın gözaltına alınma nedeniyle ilgili detayları paylaştı. Furkan Karabay'ın Vatan Emniyet'teki ifade verme işlemi devam ediyor. Ersöz sosyal medya hesabından şunları kaydetti:"Gazeteci Furkan Karabay, CHP lideri Özgür Özel’in de bir dizi eleştiri yönelttiği, yeni İstanbul Başsavcısı hakkında yaptığı X paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmış. Sabahın çok erken saatlerinde evinde arama ve elkoyma işlemleri gerçekleştirilmiş. Kamu görevlilerinin kendilerine yöneltilen ağır eleştirilere dahi katlanması AYM ve AİHM Kararlarıyla altı çizilen bir husustur. Bir gazetecinin adeta 'şafak operasyonu' ile gözaltına alınması, birçok hukukçunun da yerinde tespitiyle tedbirin ötesinde bir 'cezalandırma aracı' olarak nitelenebilir."Öte yandan Karabay, Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davanın tutanağını haberleştirdiği için 28 Aralık 2023’te İstanbul'da tebligat almak üzere gittiği karakolda gözaltına alınmıştı. Daha sonra mahkemeye çıkarılan Karabay, Barış Saral’ın yargılandığı davadaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarını ele aldığı haberde 'terörle mücadele görev almış kişiyi hedef gösterdiği' iddiasıyla tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231229/gazeteci-furkan-karabay-tutuklandi-1079180651.html
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gözaltı, gözaltı kararı, gazeteci, vatan emniyet
gözaltı, gözaltı kararı, gazeteci, vatan emniyet
Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı
Gazeteci Furkan Karabay, sosyal medyadan paylaştığı tweet serisi nedeniyle gözaltına alındı. Avukat Hüseyin Ersöz, Karabay'ın evinde arama ve elkoyma işlemi gerçekleştirildiğini açıkladı.
Gazeteci Furkan Karabay, sosyal medya hesabından paylaştığı tweet serisi nedeniyle gözaltına alındı. Avukat Hüseyin Ersöz, Karabay'ın gözaltına alınma nedeniyle ilgili detayları paylaştı. Furkan Karabay'ın Vatan Emniyet'teki ifade verme işlemi devam ediyor.
Ersöz sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
"Gazeteci Furkan Karabay, CHP lideri Özgür Özel’in de bir dizi eleştiri yönelttiği, yeni İstanbul Başsavcısı hakkında yaptığı X paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmış. Sabahın çok erken saatlerinde evinde arama ve elkoyma işlemleri gerçekleştirilmiş. Kamu görevlilerinin kendilerine yöneltilen ağır eleştirilere dahi katlanması AYM ve AİHM Kararlarıyla altı çizilen bir husustur. Bir gazetecinin adeta 'şafak operasyonu' ile gözaltına alınması, birçok hukukçunun da yerinde tespitiyle tedbirin ötesinde bir 'cezalandırma aracı' olarak nitelenebilir."
Öte yandan Karabay, Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davanın tutanağını haberleştirdiği için 28 Aralık 2023’te İstanbul'da tebligat almak üzere gittiği karakolda gözaltına alınmıştı. Daha sonra mahkemeye çıkarılan Karabay, Barış Saral’ın yargılandığı davadaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarını ele aldığı haberde 'terörle mücadele görev almış kişiyi hedef gösterdiği' iddiasıyla tutuklanmıştı.