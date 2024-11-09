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Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, Süper Lig'de dalya demeye hazırlanıyor
Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, Süper Lig'de dalya demeye hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe’nin Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Süper Lig'deki 100. maçına Net Global Sivasspor karşısında çıkmaya hazırlanıyor. 2020-2021... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T14:27+0300
2024-11-09T14:27+0300
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, önemli bir maça çıkarken tecrübeli futbolcusu Bright Osayi-Samuel de kariyerinde bir dönüm noktasına ulaşacak. 2020-2021 sezonunun devre arasında Queens Park Rangers'tan transfer edilen Nijeryalı futbolcu, bu mücadelede 100. Süper Lig maçına çıkarak "dalya" demeye hazırlanıyor.Fenerbahçe kariyerindeki performansıBeşinci sezonunu geçiren Osayi-Samuel, Fenerbahçe forması altında bugüne kadar 149 resmi maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda 10 bin 347 dakika sahada kaldı. Süper Lig'deki 99 maçta 6 gol atan ve 8 asist yapan oyuncu, sarı-lacivertli takımdaki istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.Takımın en eskilerinden biriOsayi-Samuel, Fenerbahçe’nin mevcut kadrosunda uzun süreli forma giyen isimlerden biri. En uzun süre forma giyen oyuncu Mert Hakan Yandaş iken, onu İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel takip ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Nijeryalı oyuncunun geleceği ise merak konusu.Bu sezonki i̇statistikleriFenerbahçe’nin bu sezonki önemli isimlerinden biri olan Osayi-Samuel, Net Global Sivasspor maçında forma giymesi halinde 2024-2025 sezonundaki 11. resmi maçına çıkacak. Bu sezon şu ana kadar Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 3 maçta oynayan oyuncu, toplam 679 dakika sahada kaldı. Sezonun başından bu yana gol sevinci yaşayamayan 26 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci haftasında Göztepe deplasmanında Dzeko'nun golüne yaptığı asistle dikkat çekti.Mourinho’nun güvenilir oyuncusuFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Net Global Sivasspor karşısında Osayi-Samuel’e forma şansı vermesi durumunda, oyuncu kariyerindeki bu önemli kilometre taşına ulaşmış olacak. Mourinho’nun takım içinde güvenilir bir alternatif olarak gördüğü Osayi-Samuel, sezonun kalan maçlarında göstereceği performansla sözleşmesinin geleceğini de belirleyebilir.
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fenerbahçe, osayi samuel, bright osayi-samuel, futbol, maç, transfer
fenerbahçe, osayi samuel, bright osayi-samuel, futbol, maç, transfer

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, Süper Lig'de dalya demeye hazırlanıyor

14:27 09.11.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel
Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-
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Fenerbahçe’nin Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Süper Lig'deki 100. maçına Net Global Sivasspor karşısında çıkmaya hazırlanıyor. 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Osayi-Samuel, bugüne kadar 149 resmi maçta 10 bin 347 dakika sahada kaldı ve 14 gole katkı sağladı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, önemli bir maça çıkarken tecrübeli futbolcusu Bright Osayi-Samuel de kariyerinde bir dönüm noktasına ulaşacak. 2020-2021 sezonunun devre arasında Queens Park Rangers'tan transfer edilen Nijeryalı futbolcu, bu mücadelede 100. Süper Lig maçına çıkarak "dalya" demeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe kariyerindeki performansı

Beşinci sezonunu geçiren Osayi-Samuel, Fenerbahçe forması altında bugüne kadar 149 resmi maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda 10 bin 347 dakika sahada kaldı. Süper Lig'deki 99 maçta 6 gol atan ve 8 asist yapan oyuncu, sarı-lacivertli takımdaki istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.

Takımın en eskilerinden biri

Osayi-Samuel, Fenerbahçe’nin mevcut kadrosunda uzun süreli forma giyen isimlerden biri. En uzun süre forma giyen oyuncu Mert Hakan Yandaş iken, onu İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel takip ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Nijeryalı oyuncunun geleceği ise merak konusu.

Bu sezonki i̇statistikleri

Fenerbahçe’nin bu sezonki önemli isimlerinden biri olan Osayi-Samuel, Net Global Sivasspor maçında forma giymesi halinde 2024-2025 sezonundaki 11. resmi maçına çıkacak. Bu sezon şu ana kadar Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 3 maçta oynayan oyuncu, toplam 679 dakika sahada kaldı. Sezonun başından bu yana gol sevinci yaşayamayan 26 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci haftasında Göztepe deplasmanında Dzeko'nun golüne yaptığı asistle dikkat çekti.

Mourinho’nun güvenilir oyuncusu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Net Global Sivasspor karşısında Osayi-Samuel’e forma şansı vermesi durumunda, oyuncu kariyerindeki bu önemli kilometre taşına ulaşmış olacak. Mourinho’nun takım içinde güvenilir bir alternatif olarak gördüğü Osayi-Samuel, sezonun kalan maçlarında göstereceği performansla sözleşmesinin geleceğini de belirleyebilir.
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