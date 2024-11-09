https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/fenerbahcede-bright-osayi-samuel-super-ligde-dalya-demeye-hazirlaniyor-1090212661.html

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, Süper Lig'de dalya demeye hazırlanıyor

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, Süper Lig'de dalya demeye hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe’nin Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Süper Lig'deki 100. maçına Net Global Sivasspor karşısında çıkmaya hazırlanıyor. 2020-2021... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T14:27+0300

2024-11-09T14:27+0300

2024-11-09T14:27+0300

spor

fenerbahçe

osayi samuel

bright osayi-samuel

futbol

maç

transfer

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, önemli bir maça çıkarken tecrübeli futbolcusu Bright Osayi-Samuel de kariyerinde bir dönüm noktasına ulaşacak. 2020-2021 sezonunun devre arasında Queens Park Rangers'tan transfer edilen Nijeryalı futbolcu, bu mücadelede 100. Süper Lig maçına çıkarak "dalya" demeye hazırlanıyor.Fenerbahçe kariyerindeki performansıBeşinci sezonunu geçiren Osayi-Samuel, Fenerbahçe forması altında bugüne kadar 149 resmi maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda 10 bin 347 dakika sahada kaldı. Süper Lig'deki 99 maçta 6 gol atan ve 8 asist yapan oyuncu, sarı-lacivertli takımdaki istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.Takımın en eskilerinden biriOsayi-Samuel, Fenerbahçe’nin mevcut kadrosunda uzun süreli forma giyen isimlerden biri. En uzun süre forma giyen oyuncu Mert Hakan Yandaş iken, onu İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel takip ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Nijeryalı oyuncunun geleceği ise merak konusu.Bu sezonki i̇statistikleriFenerbahçe’nin bu sezonki önemli isimlerinden biri olan Osayi-Samuel, Net Global Sivasspor maçında forma giymesi halinde 2024-2025 sezonundaki 11. resmi maçına çıkacak. Bu sezon şu ana kadar Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 3 maçta oynayan oyuncu, toplam 679 dakika sahada kaldı. Sezonun başından bu yana gol sevinci yaşayamayan 26 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci haftasında Göztepe deplasmanında Dzeko'nun golüne yaptığı asistle dikkat çekti.Mourinho’nun güvenilir oyuncusuFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Net Global Sivasspor karşısında Osayi-Samuel’e forma şansı vermesi durumunda, oyuncu kariyerindeki bu önemli kilometre taşına ulaşmış olacak. Mourinho’nun takım içinde güvenilir bir alternatif olarak gördüğü Osayi-Samuel, sezonun kalan maçlarında göstereceği performansla sözleşmesinin geleceğini de belirleyebilir.

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fenerbahçe, osayi samuel, bright osayi-samuel, futbol, maç, transfer