https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/elazigdaki-5-buyuklugundeki-deprem-ardindan-yer-bilimci-acikladi-daha-buyuk-bir-deprem-gelebilir-mi-1090211703.html

Elazığ'daki 5 büyüklüğündeki deprem ardından yer bilimci açıkladı: Daha büyük bir deprem gelebilir mi?

Elazığ'daki 5 büyüklüğündeki deprem ardından yer bilimci açıkladı: Daha büyük bir deprem gelebilir mi?

Sputnik Türkiye

Elazığ'da dün yaşanan 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci Tüysüz, daha büyük depremlerin şu anlık beklenmediğini fakat 4 büyüklüğünde artçıların... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T13:34+0300

2024-11-09T13:34+0300

2024-11-09T13:34+0300

türkiye

deprem

doğal afet

elazığ

doğu anadolu

doğu anadolu fay hattı

doğu anadolu bölgesi

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

jeoloji

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Elazığ’da saat 17.04’te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 16,22 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sarsıntının Elazığ dışında Diyarbakır’da da hissedildiği bildirildi.Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, yayında yaptığı açıklamada, Elazığ’da daha küçük artçı depremler beklediklerini söyledi. “Bu etkinlik devam edecek, 4 büyüklüğüne kadar artçılar olabilir ve ilk 3 gün içinde bu artçıların görülmesi muhtemel” diyen Tüysüz, bölgenin sismik hareketliliğine dikkat çekti.2020 yılında Hazar Gölü çevresinde Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen büyük Elazığ depremine de atıfta bulunan Tüysüz, Elazığ kent merkezindeki zemin yapısının bu tür depremler sırasında hasara yol açabileceğini ifade etti.'Büyük bir deprem öngörülmüyor'“Büyük bir deprem beklentisi var mı?” sorusuna da yanıt veren Tüysüz, tarihsel veriler doğrultusunda bu bölgedeki fay hattında büyük bir deprem öngörmediklerini belirtti. 1700’lü yıllarda kaydedilen büyük bir depremin ardından, son yıllarda 4 ila 5 büyüklüğünde depremler yaşandığını ifade eden Tüysüz, bugünkü depremin bu fay üzerinde önemli bir hasar yaratmasını beklemediklerini söyledi.Doğu Anadolu Fayı’nın çeşitli segmentlere bölündüğünü belirten Tüysüz, “2020’deki depremde bu fay kırıldı ve bu nedenle aynı segment üzerinde kısa vadede deprem beklenmiyor. Ancak Palu-Bingöl-Yedisu bölgesinde dikkat edilmesi gereken fay segmentleri var. Bu alan, uzun süredir sismik bir hareket üretmemiş durumda, bu nedenle olası depremlere karşı hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulamak isterim” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/elazigda-5-buyuklugunde-deprem--1090198625.html

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