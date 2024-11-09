Elazığ'daki 5 büyüklüğündeki deprem ardından yer bilimci açıkladı: Daha büyük bir deprem gelebilir mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hamas: Türkiye’deki bazı kuruluşlar bizim adımızı kullanarak para topluyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Türkiye’de insanlar şiddeti dışında tutan bir şey söylüyorsa korkmadan söyleyebilmeli
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Narin Güran duruşmasında tanık Baran Güran'ın ifadesi: 'Bakanlar köye geliyordu'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Beyaz perdenin en yakışan çiftleri
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Platform 1 ve 2 filmlerinin değerlendirmesi ve filmlerdeki hapishane kavramı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlerde değişen emeklilik şartları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Narin cinayetinde dokunulmayan 2 sır
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
9 dk
ÖZEL HABER
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı: İmamoğlu da olası bir kayyum ataması ile karşı karşıya kalır mı?
09:42
3 dk
ÖZEL HABER
İBB Gülhane Parkı’ndaki 56 ağacı kesti: Soruları da yanıtsız bıraktı
10:04
5 dk
SESLİ HABER
Netanyahu bakanını kovdu: Biden’a yakın isim
10:37
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Mutlak egemenliğin sembolü: Montrö Boğazlar Sözleşmesi
11:17
9 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
11:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Holokostun ayak sesleri: Kristal Gece
16:40
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:00
9 dk
TARİHTE BUGÜN
Mutlak egemenliğin sembolü: Montrö Boğazlar Sözleşmesi
19:25
9 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/elazigdaki-5-buyuklugundeki-deprem-ardindan-yer-bilimci-acikladi-daha-buyuk-bir-deprem-gelebilir-mi-1090211703.html
Elazığ'daki 5 büyüklüğündeki deprem ardından yer bilimci açıkladı: Daha büyük bir deprem gelebilir mi?
Elazığ'daki 5 büyüklüğündeki deprem ardından yer bilimci açıkladı: Daha büyük bir deprem gelebilir mi?
Sputnik Türkiye
Elazığ'da dün yaşanan 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci Tüysüz, daha büyük depremlerin şu anlık beklenmediğini fakat 4 büyüklüğünde artçıların... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T13:34+0300
2024-11-09T13:34+0300
türkiye
deprem
doğal afet
elazığ
doğu anadolu
doğu anadolu fay hattı
doğu anadolu bölgesi
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
jeoloji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_9494bd2a2bed57714e068897f9c2c06c.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Elazığ’da saat 17.04’te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 16,22 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sarsıntının Elazığ dışında Diyarbakır’da da hissedildiği bildirildi.Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, yayında yaptığı açıklamada, Elazığ’da daha küçük artçı depremler beklediklerini söyledi. “Bu etkinlik devam edecek, 4 büyüklüğüne kadar artçılar olabilir ve ilk 3 gün içinde bu artçıların görülmesi muhtemel” diyen Tüysüz, bölgenin sismik hareketliliğine dikkat çekti.2020 yılında Hazar Gölü çevresinde Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen büyük Elazığ depremine de atıfta bulunan Tüysüz, Elazığ kent merkezindeki zemin yapısının bu tür depremler sırasında hasara yol açabileceğini ifade etti.'Büyük bir deprem öngörülmüyor'“Büyük bir deprem beklentisi var mı?” sorusuna da yanıt veren Tüysüz, tarihsel veriler doğrultusunda bu bölgedeki fay hattında büyük bir deprem öngörmediklerini belirtti. 1700’lü yıllarda kaydedilen büyük bir depremin ardından, son yıllarda 4 ila 5 büyüklüğünde depremler yaşandığını ifade eden Tüysüz, bugünkü depremin bu fay üzerinde önemli bir hasar yaratmasını beklemediklerini söyledi.Doğu Anadolu Fayı’nın çeşitli segmentlere bölündüğünü belirten Tüysüz, “2020’deki depremde bu fay kırıldı ve bu nedenle aynı segment üzerinde kısa vadede deprem beklenmiyor. Ancak Palu-Bingöl-Yedisu bölgesinde dikkat edilmesi gereken fay segmentleri var. Bu alan, uzun süredir sismik bir hareket üretmemiş durumda, bu nedenle olası depremlere karşı hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulamak isterim” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/elazigda-5-buyuklugunde-deprem--1090198625.html
türkiye
elazığ
doğu anadolu
doğu anadolu bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_fd99df9987b4b8c2f9913e472279df13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem, doğal afet, elazığ, doğu anadolu, doğu anadolu fay hattı, doğu anadolu bölgesi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), jeoloji, jeoloji mühendisleri odası
deprem, doğal afet, elazığ, doğu anadolu, doğu anadolu fay hattı, doğu anadolu bölgesi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), jeoloji, jeoloji mühendisleri odası

Elazığ'daki 5 büyüklüğündeki deprem ardından yer bilimci açıkladı: Daha büyük bir deprem gelebilir mi?

13:34 09.11.2024
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© AA
Abone ol
Elazığ'da dün yaşanan 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci Tüysüz, daha büyük depremlerin şu anlık beklenmediğini fakat 4 büyüklüğünde artçıların olabileceğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Elazığ’da saat 17.04’te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 16,22 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sarsıntının Elazığ dışında Diyarbakır’da da hissedildiği bildirildi.
Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, yayında yaptığı açıklamada, Elazığ’da daha küçük artçı depremler beklediklerini söyledi. “Bu etkinlik devam edecek, 4 büyüklüğüne kadar artçılar olabilir ve ilk 3 gün içinde bu artçıların görülmesi muhtemel” diyen Tüysüz, bölgenin sismik hareketliliğine dikkat çekti.
2020 yılında Hazar Gölü çevresinde Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen büyük Elazığ depremine de atıfta bulunan Tüysüz, Elazığ kent merkezindeki zemin yapısının bu tür depremler sırasında hasara yol açabileceğini ifade etti.

'Büyük bir deprem öngörülmüyor'

Büyük bir deprem beklentisi var mı?” sorusuna da yanıt veren Tüysüz, tarihsel veriler doğrultusunda bu bölgedeki fay hattında büyük bir deprem öngörmediklerini belirtti. 1700’lü yıllarda kaydedilen büyük bir depremin ardından, son yıllarda 4 ila 5 büyüklüğünde depremler yaşandığını ifade eden Tüysüz, bugünkü depremin bu fay üzerinde önemli bir hasar yaratmasını beklemediklerini söyledi.
Doğu Anadolu Fayı’nın çeşitli segmentlere bölündüğünü belirten Tüysüz, “2020’deki depremde bu fay kırıldı ve bu nedenle aynı segment üzerinde kısa vadede deprem beklenmiyor. Ancak Palu-Bingöl-Yedisu bölgesinde dikkat edilmesi gereken fay segmentleri var. Bu alan, uzun süredir sismik bir hareket üretmemiş durumda, bu nedenle olası depremlere karşı hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulamak isterim” dedi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
SON DEPREMLER
AFAD duyurdu: Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
Dün, 17:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала