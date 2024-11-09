Ekmeğe sürülüp yenilebilen sağlık iksiri: Ünlülerin yeni sağlık trendi gerçekten fark yaratıyor mu?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hamas: Türkiye’deki bazı kuruluşlar bizim adımızı kullanarak para topluyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Türkiye’de insanlar şiddeti dışında tutan bir şey söylüyorsa korkmadan söyleyebilmeli
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Narin Güran duruşmasında tanık Baran Güran'ın ifadesi: 'Bakanlar köye geliyordu'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Beyaz perdenin en yakışan çiftleri
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Platform 1 ve 2 filmlerinin değerlendirmesi ve filmlerdeki hapishane kavramı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlerde değişen emeklilik şartları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Narin cinayetinde dokunulmayan 2 sır
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
9 dk
ÖZEL HABER
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı: İmamoğlu da olası bir kayyum ataması ile karşı karşıya kalır mı?
09:42
3 dk
ÖZEL HABER
İBB Gülhane Parkı’ndaki 56 ağacı kesti: Soruları da yanıtsız bıraktı
10:04
5 dk
SESLİ HABER
Netanyahu bakanını kovdu: Biden’a yakın isim
10:37
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Mutlak egemenliğin sembolü: Montrö Boğazlar Sözleşmesi
11:17
9 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
11:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Holokostun ayak sesleri: Kristal Gece
16:40
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:00
9 dk
TARİHTE BUGÜN
Mutlak egemenliğin sembolü: Montrö Boğazlar Sözleşmesi
19:25
9 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/ekmege-surulup-yenilebilen-saglik-iksiri-unlulerin-yeni-saglik-trendi-gercekten-fark-yaratiyor-mu-1090211538.html
Ekmeğe sürülüp yenilebilen sağlık iksiri: Ünlülerin yeni sağlık trendi gerçekten fark yaratıyor mu?
Ekmeğe sürülüp yenilebilen sağlık iksiri: Ünlülerin yeni sağlık trendi gerçekten fark yaratıyor mu?
Sputnik Türkiye
Bella Hadid, Layla Nicholson ve Kim Kardashian gibi ünlülerin sabah rutinlerine eklediği deniz yosunu jeli, potansiyel sağlık faydaları ile ilgi odağı oldu... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T13:35+0300
2024-11-09T13:35+0300
sağlik
moda
moda
sağlık
yaşam
ekmek
kim kardashian
bella hadid
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084469799_0:258:2726:1791_1920x0_80_0_0_1dc86c7977a5575a10a08f868727e7f8.jpg
Son dönemde deniz yosunu jeli, sağlık ve güzellik dünyasında dikkat çeken bir ürün haline geldi. Bella Hadid ve Kim Kardashian gibi ünlü isimlerin sabah rutinlerine eklediği bu jel, cilt sağlığından sindirim sistemine kadar pek çok alanda fayda sağladığı iddiasıyla gündemde. Lif, potasyum ve demir gibi önemli besin maddeleri içermesi, onu sağlıklı yaşam arayışındaki bireyler için cazip kılıyor.Sağlık faydaları ve kullanım şekilleriDeniz yosunu jeli, sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler sunarken, tiroid sağlığını da destekleyebilir. Uzmanlara göre bu jel, enerji seviyesini artırabilir, cilt sağlığını iyileştirebilir ve hatta afrodizyak etkisi gösterebilir. Tatlandırıcılarla zenginleştirilen deniz yosunu jeli, çilek gibi doğal aromalarla tatlandırılarak tüketimi daha keyifli hale getiriliyor. Günlük önerilen tüketim miktarı ise 2 yemek kaşığı, zira aşırı tüketim iyot fazlalığına neden olabilir.Farklı tüketim yöntemleriDeniz yosunu jelini diyetinize dahil etmenin birçok yolu mevcut. Ekşi mayalı ekmeğe sürülerek tüketildiğinde hafif tatlı ve meyvemsi bir tat sunan jel, şeker oranı düşük ve dengeli bir lezzet deneyimi sağlar. Reçel benzeri kıvamı ve hafif pembe rengi ile kahvaltıda sağlıklı bir alternatif olarak düşünülebilir.Çiğ tüketim: Doğal yararları artırır mı?Ünlüler gibi deniz yosunu jelini çiğ tüketmek de popüler bir yöntem. İlk etapta alışılmadık bir doku hissi verse de çiğ tüketim, ürünün potansiyel faydalarını en saf haliyle almayı mümkün kılar. Ancak, bu yöntem mideye biraz ağır gelebilir, bu nedenle denemeden önce dikkatli olunmalıdır.Kadınlar arasında artan i̇lgiÖzellikle ünlülerin tercihleri, deniz yosunu jeli gibi ürünlerin popülaritesini artırıyor. Sağlıklı yaşam ve güzellik dünyasına hızlı bir giriş yapan bu ürün, kullanıcıların deneyimlerine ve kişisel ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı sonuçlar verebilir.Moda mı, sağlık mucizesi mi?Sonuç olarak, deniz yosunu jelinin gerçekten bir sağlık desteği mi yoksa geçici bir trend mi olduğu kişisel deneyime bağlı. Ancak sindirimden enerji seviyelerine kadar sunduğu iddialar, sağlıklı yaşam trendlerini yakından takip edenler için denemeye değer bir seçenek olarak öne çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/aylardir-boslukta-suzuluyorlar-uzayda-mahsur-kalan-astronotun-goruntusukorkuttu-1090211028.html
moda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084469799_0:2:2726:2047_1920x0_80_0_0_9c56359d5cff256ef25069b0a017c612.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
moda, moda, sağlık, yaşam, ekmek, kim kardashian, bella hadid
moda, moda, sağlık, yaşam, ekmek, kim kardashian, bella hadid

Ekmeğe sürülüp yenilebilen sağlık iksiri: Ünlülerin yeni sağlık trendi gerçekten fark yaratıyor mu?

13:35 09.11.2024
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ-Adana'da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı 10 lira oldu.
Adana'da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı 10 lira oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ-
Abone ol
Bella Hadid, Layla Nicholson ve Kim Kardashian gibi ünlülerin sabah rutinlerine eklediği deniz yosunu jeli, potansiyel sağlık faydaları ile ilgi odağı oldu. Sindirimden cilt sağlığına kadar olumlu etkiler sunduğu söylenen bu jel, sağlıklı yaşam trendlerini takip edenler için yeni ve popüler bir alternatif haline geldi.
Son dönemde deniz yosunu jeli, sağlık ve güzellik dünyasında dikkat çeken bir ürün haline geldi. Bella Hadid ve Kim Kardashian gibi ünlü isimlerin sabah rutinlerine eklediği bu jel, cilt sağlığından sindirim sistemine kadar pek çok alanda fayda sağladığı iddiasıyla gündemde. Lif, potasyum ve demir gibi önemli besin maddeleri içermesi, onu sağlıklı yaşam arayışındaki bireyler için cazip kılıyor.

Sağlık faydaları ve kullanım şekilleri

Deniz yosunu jeli, sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler sunarken, tiroid sağlığını da destekleyebilir. Uzmanlara göre bu jel, enerji seviyesini artırabilir, cilt sağlığını iyileştirebilir ve hatta afrodizyak etkisi gösterebilir. Tatlandırıcılarla zenginleştirilen deniz yosunu jeli, çilek gibi doğal aromalarla tatlandırılarak tüketimi daha keyifli hale getiriliyor. Günlük önerilen tüketim miktarı ise 2 yemek kaşığı, zira aşırı tüketim iyot fazlalığına neden olabilir.

Farklı tüketim yöntemleri

Deniz yosunu jelini diyetinize dahil etmenin birçok yolu mevcut. Ekşi mayalı ekmeğe sürülerek tüketildiğinde hafif tatlı ve meyvemsi bir tat sunan jel, şeker oranı düşük ve dengeli bir lezzet deneyimi sağlar. Reçel benzeri kıvamı ve hafif pembe rengi ile kahvaltıda sağlıklı bir alternatif olarak düşünülebilir.

Çiğ tüketim: Doğal yararları artırır mı?

Ünlüler gibi deniz yosunu jelini çiğ tüketmek de popüler bir yöntem. İlk etapta alışılmadık bir doku hissi verse de çiğ tüketim, ürünün potansiyel faydalarını en saf haliyle almayı mümkün kılar. Ancak, bu yöntem mideye biraz ağır gelebilir, bu nedenle denemeden önce dikkatli olunmalıdır.

Kadınlar arasında artan i̇lgi

Özellikle ünlülerin tercihleri, deniz yosunu jeli gibi ürünlerin popülaritesini artırıyor. Sağlıklı yaşam ve güzellik dünyasına hızlı bir giriş yapan bu ürün, kullanıcıların deneyimlerine ve kişisel ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı sonuçlar verebilir.

Moda mı, sağlık mucizesi mi?

Sonuç olarak, deniz yosunu jelinin gerçekten bir sağlık desteği mi yoksa geçici bir trend mi olduğu kişisel deneyime bağlı. Ancak sindirimden enerji seviyelerine kadar sunduğu iddialar, sağlıklı yaşam trendlerini yakından takip edenler için denemeye değer bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Boeing'in uzay aracı astronotları almadan Dünya’ya dönüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
YAŞAM
Aylardır boşlukta süzülüyorlar: Uzayda mahsur kalan astronotun görüntüsü korkuttu
13:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала