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Dünyanın konuştuğu suikast: Kripto para uzmanı öldürüldü
Dünyanın konuştuğu suikast: Kripto para uzmanı öldürüldü
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Sao Paulo'da Şok Suikast Güney Amerika’nın en büyük suç örgütlerinden biri olan Birinci Başkent Komutanlığı (PCC), Brezilya’da yeni bir suikasta imza attı... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T10:55+0300
2024-11-09T10:55+0300
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Brezilya'da gerçekleştirilen saldırı, yerel saatle 16.03'te meydana geldi ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, terminalde bekleyen bir aracın içerisinden çıkan iki kapüşonlu saldırganın, ellerinde hafif makineli tüfekler ile Gritzbach’a defalarca ateş açtığı görüldü. Kaçmaya çalışan Gritzbach, valizini düşürmesine rağmen kurşunlardan kurtulamadı ve olay yerinde yaşamını yitirdi.Savcılıkla anlaşma i̇tirafçı olmasını sağlayacaktıYerel medya, Gritzbach’ın, PCC'nin mali operasyonlarına dair önemli bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgileri savcılıkla paylaşma hazırlığında olduğunu bildirdi. Brezilyalı yetkililer, Gritzbach’tan örgütün para aklama operasyonları ve diğer suç faaliyetleri hakkında bilgi almayı planlıyordu. Bu anlaşmanın karşılığında Gritzbach’a adli af ve cezasında indirim önerildiği öğrenildi.Saldırı anında çekilen görüntülerde, bir otobüse binmeye hazırlanan Gritzbach’a yakın mesafeden ateş açıldığı ve havalimanı önünde beyaz dumanın yükseldiği gözlendi. Olay sonrası terminalde büyük bir kaos yaşandı; yolcular panik içinde kaçıştı.Örgütün yapısı ve etkisi1990'ların başında Sao Paulo'da bir cezaevinde kurulan PCC, zamanla Brezilya’nın en güçlü ve korkulan suç örgütü haline geldi. Yıllar içinde 30 binden fazla üyesi bulunan ve yalnızca Lizbon'da bile 1000 iş ortağı olduğu ortaya çıkan örgüt, sınırlarını Güney Amerika’nın ötesine taşıyarak Afrika ve Avrupa'da da etkinlik sağladı.Lider hapishaneden yönetiyorÖrgütün başında 'Marcola' lakaplı Marcos Willians Herbas Camacho bulunuyor. Hapishaneden yönetilen PCC, uyuşturucu kaçakçılığı ve banka soygunları gibi pek çok yüksek profilli suça imza attı. Grubun, mahkumlardan topladığı aidatlar ve üyelik dosyaları gibi detaylarla organize bir yapı kurduğu biliniyor.Bir çıkmaz sokak: Katılım kolay, ayrılık ölümcülUzmanlar, PCC'ye katılmanın kolay, ancak ayrılmanın neredeyse imkânsız olduğunu vurguluyor. Örgüt içindeki üst düzey üyelerin çeteyi terk etme girişimlerinin genellikle ölümle sonuçlandığı biliniyor. Bu duruma örnek olarak, dört yıl önce ayrılmak isteyen ve hücresinde ölü bulunan Japones lakaplı Geraldo de Souza Pereira Neto gösteriliyor.'Dünyanın en tehlikeli örgütü' tanımlamasıStratejik ve Ulusal Çalışmalar Merkezi'nden Ryan Berg, PCC'yi 'henüz adını duymadığınız en güçlü, en gelişmiş, en tehlikeli suç örgütü' olarak tanımladı. Uzmanlara göre PCC, yalnızca bir suç örgütü değil, aynı zamanda bir idari yapı gibi işliyor.Sao Paulo yetkililerinin verilerine göre, PCC, 2023 yılı boyunca uluslararası kokain kaçakçılığından yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde etti. Örgütün bu ekonomik gücü ve geniş ağı, uluslararası arenada da dikkat çekiyor.
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Dünyanın konuştuğu suikast: Kripto para uzmanı öldürüldü

10:55 09.11.2024
© Sputnik / Евгений БиятовBitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para
Bitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Sao Paulo'da Şok Suikast Güney Amerika’nın en büyük suç örgütlerinden biri olan Birinci Başkent Komutanlığı (PCC), Brezilya’da yeni bir suikasta imza attı. Uluslararası Guarulhos Havalimanı'nda gerçekleşen saldırıda, PCC hakkında itirafçı olmaya hazırlanan kripto para uzmanı iş insanı Antonio Vinicius Gritzbach hedef alındı.
Brezilya'da gerçekleştirilen saldırı, yerel saatle 16.03'te meydana geldi ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, terminalde bekleyen bir aracın içerisinden çıkan iki kapüşonlu saldırganın, ellerinde hafif makineli tüfekler ile Gritzbach’a defalarca ateş açtığı görüldü. Kaçmaya çalışan Gritzbach, valizini düşürmesine rağmen kurşunlardan kurtulamadı ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

Savcılıkla anlaşma i̇tirafçı olmasını sağlayacaktı

Yerel medya, Gritzbach’ın, PCC'nin mali operasyonlarına dair önemli bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgileri savcılıkla paylaşma hazırlığında olduğunu bildirdi. Brezilyalı yetkililer, Gritzbach’tan örgütün para aklama operasyonları ve diğer suç faaliyetleri hakkında bilgi almayı planlıyordu. Bu anlaşmanın karşılığında Gritzbach’a adli af ve cezasında indirim önerildiği öğrenildi.
Saldırı anında çekilen görüntülerde, bir otobüse binmeye hazırlanan Gritzbach’a yakın mesafeden ateş açıldığı ve havalimanı önünde beyaz dumanın yükseldiği gözlendi. Olay sonrası terminalde büyük bir kaos yaşandı; yolcular panik içinde kaçıştı.

Örgütün yapısı ve etkisi

1990'ların başında Sao Paulo'da bir cezaevinde kurulan PCC, zamanla Brezilya’nın en güçlü ve korkulan suç örgütü haline geldi. Yıllar içinde 30 binden fazla üyesi bulunan ve yalnızca Lizbon'da bile 1000 iş ortağı olduğu ortaya çıkan örgüt, sınırlarını Güney Amerika’nın ötesine taşıyarak Afrika ve Avrupa'da da etkinlik sağladı.

Lider hapishaneden yönetiyor

Örgütün başında 'Marcola' lakaplı Marcos Willians Herbas Camacho bulunuyor. Hapishaneden yönetilen PCC, uyuşturucu kaçakçılığı ve banka soygunları gibi pek çok yüksek profilli suça imza attı. Grubun, mahkumlardan topladığı aidatlar ve üyelik dosyaları gibi detaylarla organize bir yapı kurduğu biliniyor.

Bir çıkmaz sokak: Katılım kolay, ayrılık ölümcül

Uzmanlar, PCC'ye katılmanın kolay, ancak ayrılmanın neredeyse imkânsız olduğunu vurguluyor. Örgüt içindeki üst düzey üyelerin çeteyi terk etme girişimlerinin genellikle ölümle sonuçlandığı biliniyor. Bu duruma örnek olarak, dört yıl önce ayrılmak isteyen ve hücresinde ölü bulunan Japones lakaplı Geraldo de Souza Pereira Neto gösteriliyor.

'Dünyanın en tehlikeli örgütü' tanımlaması

Stratejik ve Ulusal Çalışmalar Merkezi'nden Ryan Berg, PCC'yi 'henüz adını duymadığınız en güçlü, en gelişmiş, en tehlikeli suç örgütü' olarak tanımladı. Uzmanlara göre PCC, yalnızca bir suç örgütü değil, aynı zamanda bir idari yapı gibi işliyor.
Sao Paulo yetkililerinin verilerine göre, PCC, 2023 yılı boyunca uluslararası kokain kaçakçılığından yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde etti. Örgütün bu ekonomik gücü ve geniş ağı, uluslararası arenada da dikkat çekiyor.
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