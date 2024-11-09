CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu: Esenyurt'un iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hamas: Türkiye’deki bazı kuruluşlar bizim adımızı kullanarak para topluyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Türkiye’de insanlar şiddeti dışında tutan bir şey söylüyorsa korkmadan söyleyebilmeli
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Narin Güran duruşmasında tanık Baran Güran'ın ifadesi: 'Bakanlar köye geliyordu'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Beyaz perdenin en yakışan çiftleri
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Platform 1 ve 2 filmlerinin değerlendirmesi ve filmlerdeki hapishane kavramı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlerde değişen emeklilik şartları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump zaferi ile Avrupa’da ivme kazanan milliyetçilik daha da fazla yükselebilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Narin cinayetinde dokunulmayan 2 sır
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
9 dk
ÖZEL HABER
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı: İmamoğlu da olası bir kayyum ataması ile karşı karşıya kalır mı?
09:42
3 dk
ÖZEL HABER
İBB Gülhane Parkı’ndaki 56 ağacı kesti: Soruları da yanıtsız bıraktı
10:04
5 dk
SESLİ HABER
Netanyahu bakanını kovdu: Biden’a yakın isim
10:37
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Mutlak egemenliğin sembolü: Montrö Boğazlar Sözleşmesi
11:17
9 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
11:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Holokostun ayak sesleri: Kristal Gece
16:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:00
9 dk
TARİHTE BUGÜN
Mutlak egemenliğin sembolü: Montrö Boğazlar Sözleşmesi
19:25
9 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/chp-genel-baskan-yardimcisi-karasu-esenyurtun-iradesine-sahip-cikmaya-devam-edecegiz-1090219961.html
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu: Esenyurt'un iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu: Esenyurt'un iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkan Yardımcıları Karasu ve Özgür Karabat, bazı milletvekilleri, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda kişi Ahmet Özer'in tutuklanmasının... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T19:03+0300
2024-11-09T19:03+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ulaş karasu
esenyurt
esenyurt belediyesi
esenyurt belediye başkanlığı
ahmet özer
kayyum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/09/1090219804_0:12:580:338_1920x0_80_0_0_f8bc267f2e4b278c9de1d82b83e37375.jpg
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, burada yaptığı konuşmasında, "Hiç merak etmeyin Esenyurt'un iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz" cümlesini kaydetti.Yerel seçimlerde CHP'nin 47 yıl aradan sonra yüzde 38 oyla birinci parti olduğunu belirten Karasu, Özer'in Esenyurt'ta yüzde 50'nin üzerinde bir oyla başkan seçildiğini dile getirdi.Karasu, Ahmet Özer'in Esenyurtluların gönlüne girdiğini vurgulayarak konuşmasında şu cümlelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/mhp-genel-baskani-bahceli-klasik-otomobiliyle-ankara-turu-atti-1090219664.html
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/09/1090219804_58:0:522:348_1920x0_80_0_0_6835e2b50139d9a974e2313fa96bee7e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ulaş karasu, esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı, ahmet özer, kayyum
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ulaş karasu, esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı, ahmet özer, kayyum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu: Esenyurt'un iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz

19:03 09.11.2024
© AA / Hikmet Faruk BaşerCHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Esenyurt Meydanı'nda konuşma yaptı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Esenyurt Meydanı'nda konuşma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© AA / Hikmet Faruk Başer
Abone ol
CHP Genel Başkan Yardımcıları Karasu ve Özgür Karabat, bazı milletvekilleri, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda kişi Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını protesto etmek için Esenyurt Meydanı'nda toplandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, burada yaptığı konuşmasında, "Hiç merak etmeyin Esenyurt'un iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz" cümlesini kaydetti.
Yerel seçimlerde CHP'nin 47 yıl aradan sonra yüzde 38 oyla birinci parti olduğunu belirten Karasu, Özer'in Esenyurt'ta yüzde 50'nin üzerinde bir oyla başkan seçildiğini dile getirdi.
Karasu, Ahmet Özer'in Esenyurtluların gönlüne girdiğini vurgulayarak konuşmasında şu cümlelere yer verdi:
Onları asıl rahatsız eden Ahmet başkanın uygulamış olduğu başarılı politikalardır. Vatandaşın sorunu bellidir. İktidar kayyum politikaları ile uygulamış olduğu algı politikalarıyla vatandaşın açlığının, yoksulluğunun üzerini örtmeye çalışmaktadır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak işçimizin, esnafımızın, memurumuzun, emeklimizin sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda AKP'nin kayyum politikasına karşı da direnmemizi sonuna kadar göstereceğiz. Hiç merak etmeyin Esenyurt'un iradesine de sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 06 MHP 009 plakalı klasik otomobili ile Fikrimin İnce Gülü şarkısını dinleyerek Ankara turu attı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
POLİTİKA
MHP Genel Başkanı Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara turu attı
18:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала