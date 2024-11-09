https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/chp-genel-baskan-yardimcisi-karasu-esenyurtun-iradesine-sahip-cikmaya-devam-edecegiz-1090219961.html
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu: Esenyurt'un iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu: Esenyurt'un iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkan Yardımcıları Karasu ve Özgür Karabat, bazı milletvekilleri, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda kişi Ahmet Özer'in tutuklanmasının... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T19:03+0300
2024-11-09T19:03+0300
2024-11-09T19:03+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ulaş karasu
esenyurt
esenyurt belediyesi
esenyurt belediye başkanlığı
ahmet özer
kayyum
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, burada yaptığı konuşmasında, "Hiç merak etmeyin Esenyurt'un iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz" cümlesini kaydetti.Yerel seçimlerde CHP'nin 47 yıl aradan sonra yüzde 38 oyla birinci parti olduğunu belirten Karasu, Özer'in Esenyurt'ta yüzde 50'nin üzerinde bir oyla başkan seçildiğini dile getirdi.Karasu, Ahmet Özer'in Esenyurtluların gönlüne girdiğini vurgulayarak konuşmasında şu cümlelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/mhp-genel-baskani-bahceli-klasik-otomobiliyle-ankara-turu-atti-1090219664.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ulaş karasu, esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı, ahmet özer, kayyum
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ulaş karasu, esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı, ahmet özer, kayyum
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu: Esenyurt'un iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz
CHP Genel Başkan Yardımcıları Karasu ve Özgür Karabat, bazı milletvekilleri, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda kişi Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını protesto etmek için Esenyurt Meydanı'nda toplandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, burada yaptığı konuşmasında, "Hiç merak etmeyin Esenyurt'un iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz" cümlesini kaydetti.
Yerel seçimlerde CHP'nin 47 yıl aradan sonra yüzde 38 oyla birinci parti olduğunu belirten Karasu, Özer'in Esenyurt'ta yüzde 50'nin üzerinde bir oyla başkan seçildiğini dile getirdi.
Karasu, Ahmet Özer'in Esenyurtluların gönlüne girdiğini vurgulayarak konuşmasında şu cümlelere yer verdi:
Onları asıl rahatsız eden Ahmet başkanın uygulamış olduğu başarılı politikalardır. Vatandaşın sorunu bellidir. İktidar kayyum politikaları ile uygulamış olduğu algı politikalarıyla vatandaşın açlığının, yoksulluğunun üzerini örtmeye çalışmaktadır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak işçimizin, esnafımızın, memurumuzun, emeklimizin sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda AKP'nin kayyum politikasına karşı da direnmemizi sonuna kadar göstereceğiz. Hiç merak etmeyin Esenyurt'un iradesine de sahip çıkmaya devam edeceğiz.