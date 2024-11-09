CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu: Esenyurt'un iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz

Onları asıl rahatsız eden Ahmet başkanın uygulamış olduğu başarılı politikalardır. Vatandaşın sorunu bellidir. İktidar kayyum politikaları ile uygulamış olduğu algı politikalarıyla vatandaşın açlığının, yoksulluğunun üzerini örtmeye çalışmaktadır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak işçimizin, esnafımızın, memurumuzun, emeklimizin sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda AKP'nin kayyum politikasına karşı da direnmemizi sonuna kadar göstereceğiz. Hiç merak etmeyin Esenyurt'un iradesine de sahip çıkmaya devam edeceğiz.