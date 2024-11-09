https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/birlesmis-milletler-guney-sudanda-yasanan-sel-felaketinden-14-milyon-kisinin-etkilendigini-duyurdu-1090219054.html
Birleşmiş Milletler, Güney Sudan'da yaşanan sel felaketinden 1.4 milyon kişinin etkilendiğini duyurdu
Birleşmiş Milletler, Güney Sudan'da yaşanan sel felaketinden 1.4 milyon kişinin etkilendiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler'e göre, Güney Sudan'da yaşanan şiddetli sel felaketi 1.4 milyon insanı etkiledi, 375 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T18:11+0300
2024-11-09T18:11+0300
2024-11-09T18:11+0300
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sudan
sel felaketi
kolera salgını
sudan kolera salgını
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Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Güney Sudan'da yaşanan sel felaketleri, 1.4 milyon insanı etkiledi. Sel felaketinden en fazla etkilenen bölgeler ise Jonglei ve Kuzey Bahr el Ghazal eyaletlerindeki halk bu rakamın yarısını oluşturuyor. BM ayrıca 375 binden fazla kişinin evlerinden edildiğini belirtiyor. Sel felaketi, şiddetli yağışlarla artmaya ve bölgedeki başlıca nehirlerin taşmasına neden oluyor. Ülkede yaşanan iç karışıklıklar, salgın ve sel felaketinden dolayı yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Hükümet, ülkede acil durum ilan etmesine rağmen yeterli yardım sağlanamıyor.Güney Sudan'da bu seneki sellerin son yılların en kötüsü olarak nitelendirildiği açıklamada, yolların sular altında kaldığına dikkat çekildi. Açıklamada, 'müdahale ekiplerinin zorlu koşullarda etkilenen topluluklara ulaşmaya çalışması nedeniyle insani yardımların ulaştırılmasında gecikmeler yaşandığı' aktarıldı.Kasım ayının başında Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 29 bin 147 olduğunu koleradan ölenlerin sayısının ise 852'ye yükseldiğini duyurmuştu. Sel felaketinin neden olduğu salgından kaynaklı ölü sayısı artmaya devam ederken, yeterli yardımın gelmemesi insanları olumsuz etkiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/sudanda-kolera-salginindan-olenlerin-sayisi-852ye-yukseldi-1089914051.html
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güney sudan, sudan, sel felaketi, kolera salgını, sudan kolera salgını, birleşmiş milletler (bm)
güney sudan, sudan, sel felaketi, kolera salgını, sudan kolera salgını, birleşmiş milletler (bm)
Birleşmiş Milletler, Güney Sudan'da yaşanan sel felaketinden 1.4 milyon kişinin etkilendiğini duyurdu
Birleşmiş Milletler'e göre, Güney Sudan'da yaşanan şiddetli sel felaketi 1.4 milyon insanı etkiledi, 375 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölgede yaşanan sel felaketin kaynaklı salgınlar nedeniyle yüzlerce insan öldü.
Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Güney Sudan'da yaşanan sel felaketleri, 1.4 milyon insanı etkiledi. Sel felaketinden en fazla etkilenen bölgeler ise Jonglei ve Kuzey Bahr el Ghazal eyaletlerindeki halk bu rakamın yarısını oluşturuyor. BM ayrıca 375 binden fazla kişinin evlerinden edildiğini belirtiyor.
Sel felaketi, şiddetli yağışlarla artmaya ve bölgedeki başlıca nehirlerin taşmasına neden oluyor. Ülkede yaşanan iç karışıklıklar, salgın ve sel felaketinden dolayı yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Hükümet, ülkede acil durum ilan etmesine rağmen yeterli yardım sağlanamıyor.
Güney Sudan'da bu seneki sellerin son yılların en kötüsü olarak nitelendirildiği açıklamada, yolların sular altında kaldığına dikkat çekildi. Açıklamada, 'müdahale ekiplerinin zorlu koşullarda etkilenen topluluklara ulaşmaya çalışması nedeniyle insani yardımların ulaştırılmasında gecikmeler yaşandığı' aktarıldı.
Kasım ayının başında Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 29 bin 147 olduğunu koleradan ölenlerin sayısının ise 852'ye yükseldiğini duyurmuştu. Sel felaketinin neden olduğu salgından kaynaklı ölü sayısı artmaya devam ederken, yeterli yardımın gelmemesi insanları olumsuz etkiliyor.