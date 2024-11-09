https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/birlesmis-milletler-guney-sudanda-yasanan-sel-felaketinden-14-milyon-kisinin-etkilendigini-duyurdu-1090219054.html

Birleşmiş Milletler, Güney Sudan'da yaşanan sel felaketinden 1.4 milyon kişinin etkilendiğini duyurdu

Birleşmiş Milletler, Güney Sudan'da yaşanan sel felaketinden 1.4 milyon kişinin etkilendiğini duyurdu

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler'e göre, Güney Sudan'da yaşanan şiddetli sel felaketi 1.4 milyon insanı etkiledi, 375 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T18:11+0300

2024-11-09T18:11+0300

2024-11-09T18:11+0300

dünya

güney sudan

sudan

sel felaketi

kolera salgını

sudan kolera salgını

birleşmiş milletler (bm)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087363514_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_009bf516df110ab7bfb6c220d5eadf1e.jpg

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Güney Sudan'da yaşanan sel felaketleri, 1.4 milyon insanı etkiledi. Sel felaketinden en fazla etkilenen bölgeler ise Jonglei ve Kuzey Bahr el Ghazal eyaletlerindeki halk bu rakamın yarısını oluşturuyor. BM ayrıca 375 binden fazla kişinin evlerinden edildiğini belirtiyor. Sel felaketi, şiddetli yağışlarla artmaya ve bölgedeki başlıca nehirlerin taşmasına neden oluyor. Ülkede yaşanan iç karışıklıklar, salgın ve sel felaketinden dolayı yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Hükümet, ülkede acil durum ilan etmesine rağmen yeterli yardım sağlanamıyor.Güney Sudan'da bu seneki sellerin son yılların en kötüsü olarak nitelendirildiği açıklamada, yolların sular altında kaldığına dikkat çekildi. Açıklamada, 'müdahale ekiplerinin zorlu koşullarda etkilenen topluluklara ulaşmaya çalışması nedeniyle insani yardımların ulaştırılmasında gecikmeler yaşandığı' aktarıldı.Kasım ayının başında Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 29 bin 147 olduğunu koleradan ölenlerin sayısının ise 852'ye yükseldiğini duyurmuştu. Sel felaketinin neden olduğu salgından kaynaklı ölü sayısı artmaya devam ederken, yeterli yardımın gelmemesi insanları olumsuz etkiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/sudanda-kolera-salginindan-olenlerin-sayisi-852ye-yukseldi-1089914051.html

güney sudan

sudan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney sudan, sudan, sel felaketi, kolera salgını, sudan kolera salgını, birleşmiş milletler (bm)