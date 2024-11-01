https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/sudanda-kolera-salginindan-olenlerin-sayisi-852ye-yukseldi-1089914051.html
Sudan'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 852'ye yükseldi
Sudan'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 852'ye yükseldi
Sputnik Türkiye
İç karışıklığın yaşandığı Sudan'da Ağustos ayındaki sel felaketiyle başlayan kolera salgınında ölenler gün geçtikçe artıyor. İç çatışmanın getirdiği göç ve... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T10:22+0300
2024-11-01T10:22+0300
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Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 29 bin 147 olduğunu koleradan ölenlerin sayısının ise 852'ye yükseldiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1 Ekim'de 3.4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.Güney Sudan'daki sağlık yetkilileri, Sudan'ın kuzey sınırında bulunan ve ülkedeki devam eden silahlı çatışmadan kaçan mülteciler ile geri dönenler için ana giriş noktası olan Renk ilçesinin kolera salgının merkezi olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü, 25 Ekim'de Renk'e 12 metrik tonluk sağlık acil durum kiti teslim etti. Bu kitler yaklaşık 74 bin kişiyi tedavi edebilecek kapasiteye sahip.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim'de Sudan'a 1.4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı. Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.Sudan'daki iç karışıklıkSudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında 2023'te başlayan çatışma, ülkedeki insani ihtiyaçları artıyor. Tahminler binlerce kişinin çatışmalarda hayatını kaybettiği yönünde. Ülkede çatışma sonrası zorunlu göç binlerce aileyi evinden ederken yaklaşık 25 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/abdden-sudan-ordusunun-catistigi-hdk-liderine-yaptirim-uygulanacagi-aciklamasi-1089011314.html
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Sudan'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 852'ye yükseldi
İç karışıklığın yaşandığı Sudan'da Ağustos ayındaki sel felaketiyle başlayan kolera salgınında ölenler gün geçtikçe artıyor. İç çatışmanın getirdiği göç ve altyapı yetersizliğinin üzerine gelen sel sonrasında yetkililer, 12 Ağustos'ta kolera salgını ilan etmişti.
Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 29 bin 147 olduğunu koleradan ölenlerin sayısının ise 852'ye yükseldiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1 Ekim'de 3.4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.
Güney Sudan'daki sağlık yetkilileri, Sudan'ın kuzey sınırında bulunan ve ülkedeki devam eden silahlı çatışmadan kaçan mülteciler ile geri dönenler için ana giriş noktası olan Renk ilçesinin kolera salgının merkezi olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü, 25 Ekim'de Renk'e 12 metrik tonluk sağlık acil durum kiti teslim etti. Bu kitler yaklaşık 74 bin kişiyi tedavi edebilecek kapasiteye sahip.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim'de Sudan'a 1.4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı. Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.
Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında 2023'te başlayan çatışma, ülkedeki insani ihtiyaçları artıyor. Tahminler binlerce kişinin çatışmalarda hayatını kaybettiği yönünde. Ülkede çatışma sonrası zorunlu göç binlerce aileyi evinden ederken yaklaşık 25 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu tahmin ediliyor.