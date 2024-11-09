https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/azerbaycan-bayragi-guinness-rekorlar-kitabina-girdi-1090212309.html
Azerbaycan bayrağı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Azerbaycan bayrağı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Sputnik Türkiye
Azerbaycan'da yeni inşa edilen Zafer Parkı'nda kullanılan bayrak, dünyanın en büyük bayrağı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T13:46+0300
2024-11-09T13:46+0300
2024-11-09T13:46+0300
dünya
azerbaycan
bayrak
park
bakü
guiness rekorlar kitabı
guiness komisyonu
ilham aliyev
ermenistan
karabağ
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Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Bayrak Meydanı’nda dalgalanan dev Azerbaycan bayrağı, 'dünyanın en büyük bayrağı' unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Meydanda yapılan yenileme çalışmaları sonrasında dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından göndere çekilen bayrak, Guinness yetkilileri tarafından en büyük bayrak olarak tescillendi.Bayrak, 36 metre genişliğe ve 72 metre uzunluğa sahip olup, ağırlığı 500 kilogramı geçiyor. Tamamlanması 6 terzinin iki haftalık çalışmasını gerektiren bu dev bayrak, Hazar Denizi kıyısındaki 191 metre yüksekliğindeki direğinde Bakü’nün birçok noktasından görülebiliyor.Karabağ savaşı anısına inşa edilen parkta görülebilecekAzerbaycan’ın başkenti Bakü’de 2. Karabağ Savaşı’nda elde edilen zaferin anısına yapılan Zafer Parkı, açılışın ardından yoğun ilgi gördü. Dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in açılışını gerçekleştirdiği park, çok sayıda Azerbaycanlıyı ağırladı. Ellerinde Azerbaycan bayraklarıyla parka akın eden ziyaretçiler, Karabağ Zaferi’ni simgeleyen yapıların önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.Bakü’nün merkezi bölgelerinden birinde, Hazar Denizi kıyısında bulunan Zafer Parkı, 10 hektarlık bir alana yayılıyor. Parkın girişinde yer alan ve 44 metre yüksekliğindeki Zafer Takı, 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı’na gönderme yaparak 44 sütunla inşa edilmiş. Parkta ayrıca 8 Kasım Zafer Günü’ne atıfta bulunan ve Azerbaycan halkının birliğini temsil eden bir anıt da yer alıyor. Bu anıtın çevresindeki yeşil alanlarda ise Karabağ halı motifleri dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/azerbaycan-ve-iran-hazar-denizinde-ortak-tatbikat-yapti-1090016550.html
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azerbaycan, bayrak, park, bakü, guiness rekorlar kitabı, guiness komisyonu, ilham aliyev, ermenistan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi
azerbaycan, bayrak, park, bakü, guiness rekorlar kitabı, guiness komisyonu, ilham aliyev, ermenistan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi
Azerbaycan bayrağı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Azerbaycan'da yeni inşa edilen Zafer Parkı'nda kullanılan bayrak, dünyanın en büyük bayrağı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Bayrak Meydanı’nda dalgalanan dev Azerbaycan bayrağı, 'dünyanın en büyük bayrağı' unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Meydanda yapılan yenileme çalışmaları sonrasında dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından göndere çekilen bayrak, Guinness yetkilileri tarafından en büyük bayrak olarak tescillendi.
Bayrak, 36 metre genişliğe ve 72 metre uzunluğa sahip olup, ağırlığı 500 kilogramı geçiyor. Tamamlanması 6 terzinin iki haftalık çalışmasını gerektiren bu dev bayrak, Hazar Denizi kıyısındaki 191 metre yüksekliğindeki direğinde Bakü’nün birçok noktasından görülebiliyor.
Karabağ savaşı anısına inşa edilen parkta görülebilecek
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 2. Karabağ Savaşı’nda elde edilen zaferin anısına yapılan Zafer Parkı, açılışın ardından yoğun ilgi gördü. Dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in açılışını gerçekleştirdiği park, çok sayıda Azerbaycanlıyı ağırladı. Ellerinde Azerbaycan bayraklarıyla parka akın eden ziyaretçiler, Karabağ Zaferi’ni simgeleyen yapıların önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.
Bakü’nün merkezi bölgelerinden birinde, Hazar Denizi kıyısında bulunan Zafer Parkı, 10 hektarlık bir alana yayılıyor. Parkın girişinde yer alan ve 44 metre yüksekliğindeki Zafer Takı, 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı’na gönderme yaparak 44 sütunla inşa edilmiş. Parkta ayrıca 8 Kasım Zafer Günü’ne atıfta bulunan ve Azerbaycan halkının birliğini temsil eden bir anıt da yer alıyor. Bu anıtın çevresindeki yeşil alanlarda ise Karabağ halı motifleri dikkat çekiyor.