https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/antalya-ucagi-gizemli-bilinmeyen-cisim-nedeniyle-inis-yapamadi-emniyet-harekete-gecti-1090216853.html
Antalya uçağı 'gizemli bilinmeyen cisim' nedeniyle iniş yapamadı: Emniyet harekete geçti
Antalya uçağı 'gizemli bilinmeyen cisim' nedeniyle iniş yapamadı: Emniyet harekete geçti
Sputnik Türkiye
Antalya’dan Van’a giden SunExpress uçağı, Van semalarında görülen ve kimliği belirsiz bir cisim nedeniyle iniş yapamadı. Diyarbakır’a yönlendirilen uçak... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T16:56+0300
2024-11-09T16:56+0300
2024-11-09T16:56+0300
antalya
uçak
türkiye
gizemli
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acil iniş
pist
havalimanı
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Dün akşam saat 17.05’te Antalya'dan Van’a hareket eden SunExpress'e ait bir yolcu uçağı, Van Ferit Melen Havalimanı'na inişe geçtiği sırada havada kimliği belirsiz bir cisim tespit edildi. Kontrol kulesi tarafından alınan önlemler doğrultusunda uçak, güvenlik sebebiyle Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi.Emniyet teyakkuza geçtiOlayın ardından Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, olası bir tehdit unsuru nedeniyle hava sahasında detaylı bir inceleme başlattı. İnsansız hava araçları kullanılarak yapılan taramalarda herhangi bir cisim bulunamadığı bildirildi. Bu gelişme, gökyüzünde görülen cismin gizemini daha da artırdı.Uçak Diyarbakır'dan Van'a tekrar havalandıZorunlu iniş sonrası Diyarbakır’da bekleyen uçak, yolcuların ve mürettebatın güvenliğini sağlamak için gerekli önlemler alındıktan sonra yeniden havalanmak için hazırlandı. Uçuş izninin çıkmasının ardından saat 22.10’da Van Ferit Melen Havalimanı’na güvenli bir şekilde iniş yaptı.Yolcuların tepkileri ve sorularUçaktaki yolcular, kabin ekibi tarafından bilgilendirilirken, olayla ilgili merak ve endişeler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimliği belirsiz cisim, gökyüzünde rastlanan esrarengiz olayların bir yenisi olarak hafızalara kazındı.Gökyüzündeki gizemli olaylarBu olay, Van semalarında görülen ve kimliği belirlenemeyen cisimlerle ilgili nadir görülen durumlardan biri olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, bölgede sıkça rastlanmayan bu tür vakaların detaylı analiz edilmesi gerektiğini belirtiyor. Herhangi bir tehdidin bulunmaması ise yolculara ve bölge halkına rahat bir nefes aldırdı..
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antalya, uçak, gizemli, bilinmeyen, bilinmeyen madde, iniş, acil iniş, pist, havalimanı, havaalanı, van, sunexpress
antalya, uçak, gizemli, bilinmeyen, bilinmeyen madde, iniş, acil iniş, pist, havalimanı, havaalanı, van, sunexpress
Antalya uçağı 'gizemli bilinmeyen cisim' nedeniyle iniş yapamadı: Emniyet harekete geçti
Antalya’dan Van’a giden SunExpress uçağı, Van semalarında görülen ve kimliği belirsiz bir cisim nedeniyle iniş yapamadı. Diyarbakır’a yönlendirilen uçak, yapılan taramaların ardından tekrar Van’a doğru yola çıktı. Emniyetin kapsamlı incelemeleri ise gizemli cismin izine rastlayamadı.
Dün akşam saat 17.05’te Antalya'dan Van’a hareket eden SunExpress'e ait bir yolcu uçağı, Van Ferit Melen Havalimanı'na inişe geçtiği sırada havada kimliği belirsiz bir cisim tespit edildi. Kontrol kulesi tarafından alınan önlemler doğrultusunda uçak, güvenlik sebebiyle Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi.
Olayın ardından Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, olası bir tehdit unsuru nedeniyle hava sahasında detaylı bir inceleme başlattı. İnsansız hava araçları kullanılarak yapılan taramalarda herhangi bir cisim bulunamadığı bildirildi. Bu gelişme, gökyüzünde görülen cismin gizemini daha da artırdı.
Uçak Diyarbakır'dan Van'a tekrar havalandı
Zorunlu iniş sonrası Diyarbakır’da bekleyen uçak, yolcuların ve mürettebatın güvenliğini sağlamak için gerekli önlemler alındıktan sonra yeniden havalanmak için hazırlandı. Uçuş izninin çıkmasının ardından saat 22.10’da Van Ferit Melen Havalimanı’na güvenli bir şekilde iniş yaptı.
Yolcuların tepkileri ve sorular
Uçaktaki yolcular, kabin ekibi tarafından bilgilendirilirken, olayla ilgili merak ve endişeler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimliği belirsiz cisim, gökyüzünde rastlanan esrarengiz olayların bir yenisi olarak hafızalara kazındı.
Gökyüzündeki gizemli olaylar
Bu olay, Van semalarında görülen ve kimliği belirlenemeyen cisimlerle ilgili nadir görülen durumlardan biri olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, bölgede sıkça rastlanmayan bu tür vakaların detaylı analiz edilmesi gerektiğini belirtiyor. Herhangi bir tehdidin bulunmaması ise yolculara ve bölge halkına rahat bir nefes aldırdı..