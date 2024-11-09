https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/antalya-ucagi-gizemli-bilinmeyen-cisim-nedeniyle-inis-yapamadi-emniyet-harekete-gecti-1090216853.html

Antalya uçağı 'gizemli bilinmeyen cisim' nedeniyle iniş yapamadı: Emniyet harekete geçti

Antalya uçağı 'gizemli bilinmeyen cisim' nedeniyle iniş yapamadı: Emniyet harekete geçti

Sputnik Türkiye

Antalya’dan Van’a giden SunExpress uçağı, Van semalarında görülen ve kimliği belirsiz bir cisim nedeniyle iniş yapamadı. Diyarbakır’a yönlendirilen uçak... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T16:56+0300

2024-11-09T16:56+0300

2024-11-09T16:56+0300

antalya

uçak

türkiye

gizemli

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pist

havalimanı

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Dün akşam saat 17.05’te Antalya'dan Van’a hareket eden SunExpress'e ait bir yolcu uçağı, Van Ferit Melen Havalimanı'na inişe geçtiği sırada havada kimliği belirsiz bir cisim tespit edildi. Kontrol kulesi tarafından alınan önlemler doğrultusunda uçak, güvenlik sebebiyle Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi.Emniyet teyakkuza geçtiOlayın ardından Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, olası bir tehdit unsuru nedeniyle hava sahasında detaylı bir inceleme başlattı. İnsansız hava araçları kullanılarak yapılan taramalarda herhangi bir cisim bulunamadığı bildirildi. Bu gelişme, gökyüzünde görülen cismin gizemini daha da artırdı.Uçak Diyarbakır'dan Van'a tekrar havalandıZorunlu iniş sonrası Diyarbakır’da bekleyen uçak, yolcuların ve mürettebatın güvenliğini sağlamak için gerekli önlemler alındıktan sonra yeniden havalanmak için hazırlandı. Uçuş izninin çıkmasının ardından saat 22.10’da Van Ferit Melen Havalimanı’na güvenli bir şekilde iniş yaptı.Yolcuların tepkileri ve sorularUçaktaki yolcular, kabin ekibi tarafından bilgilendirilirken, olayla ilgili merak ve endişeler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimliği belirsiz cisim, gökyüzünde rastlanan esrarengiz olayların bir yenisi olarak hafızalara kazındı.Gökyüzündeki gizemli olaylarBu olay, Van semalarında görülen ve kimliği belirlenemeyen cisimlerle ilgili nadir görülen durumlardan biri olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, bölgede sıkça rastlanmayan bu tür vakaların detaylı analiz edilmesi gerektiğini belirtiyor. Herhangi bir tehdidin bulunmaması ise yolculara ve bölge halkına rahat bir nefes aldırdı..

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antalya, uçak, gizemli, bilinmeyen, bilinmeyen madde, iniş, acil iniş, pist, havalimanı, havaalanı, van, sunexpress