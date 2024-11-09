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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/abdden-katara-hamas-baskisi-dohadaki-varliklari-artik-kabul-edilemez-1090215833.html
ABD'den Katar'a Hamas baskısı: 'Doha'daki varlıkları artık kabul edilemez'
ABD'den Katar'a Hamas baskısı: 'Doha'daki varlıkları artık kabul edilemez'
Sputnik Türkiye
ABD'nin, Katar'a 'Hamas'ın Doha'daki varlığının artık kabul edilemez olduğunu' söylediği iddia ediliyor. Katar, uzun süredir Hamas'ın üst düzey yetkililerin... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T16:28+0300
2024-11-09T18:34+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
filistin
hamas
katar
doha
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ABD'nin, Hamas'ın son ateşkes ve rehine anlaşması önerisini reddetmesinden bu yana haftalar geçmesine rağmen Katar'a Hamas'ın Doha'daki varlığının artık kabul edilemez olduğunu söylediği iddia ediliyor. Hamas'ın siyasi ofisine on yıldan fazla süredir ev sahipliği yapan Katar, Hamas'ın birçok üst düzey liderinin de orada yaşamasına izin veriyor.Cuma günü Reuters tarafından bildirilen bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmadı. Haber ajansına konuşan ismini vermek istemeyen bir üst düzey yetkili, 'rehineleri serbest bırakma yönündeki tekrarlanan teklifleri reddettikten sonra Hamas liderleri artık hiçbir Amerikan ortağın başkentinde hoş karşılanmaması gerektiğini, Hamas'ın haftalar önce başka bir rehine serbest bırakma teklifini reddetmesinin ardından bunu açıkça Katar'a belirttiklerini' söyledi.Üç Hamas yetkilisinin, 'Katar'ın Hamas liderlerine ülkede artık hoş karşılanmadıklarını söylediğini' reddetti. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, yorum talebine yanıt vermedi.İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlanması için arabuluculuk çabalarına da öncülük eden Katar Emiri Temim, ateşkes sağlanması için son 3-4 haftadır hiçbir tarafla görüşme ya da temas yapılmadığını söylemişti. Ekim ortasında yapılan son görüşme turu, Hamas'ın kısa vadeli bir ateşkes önerisini reddetmesiyle bir anlaşmaya varılamamıştı.Hamas iddiaları reddettiHamas yetkilileri, Katar’ın Hamas’ın politbüro liderliğinden ülkeyi terk etmelerini istedikleri yönündeki iddiaları yalanladı. Hamas adına açıklama yapan üç farklı kaynak, Katar'ın Hamas’ın liderlerine emirlikteki varlıklarının artık istenmediğini bildirdiği iddiasını yalanladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/hamas-abdnin-olasi-ateskes-teklifinin-neyi-hedefledigini-acikladi-1087615437.html
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israil-filistin, israil, filistin, hamas, katar, doha, gazze şeridi
israil-filistin, israil, filistin, hamas, katar, doha, gazze şeridi

ABD'den Katar'a Hamas baskısı: 'Doha'daki varlıkları artık kabul edilemez'

16:28 09.11.2024 (güncellendi: 18:34 09.11.2024)
© AP Photo / Mohammed HajjarGazze Şeridi bombardıman
Gazze Şeridi bombardıman - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
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ABD'nin, Katar'a 'Hamas'ın Doha'daki varlığının artık kabul edilemez olduğunu' söylediği iddia ediliyor. Katar, uzun süredir Hamas'ın üst düzey yetkililerin ülkesinde yaşamasına izin veriyor.
ABD'nin, Hamas'ın son ateşkes ve rehine anlaşması önerisini reddetmesinden bu yana haftalar geçmesine rağmen Katar'a Hamas'ın Doha'daki varlığının artık kabul edilemez olduğunu söylediği iddia ediliyor. Hamas'ın siyasi ofisine on yıldan fazla süredir ev sahipliği yapan Katar, Hamas'ın birçok üst düzey liderinin de orada yaşamasına izin veriyor.
Cuma günü Reuters tarafından bildirilen bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmadı. Haber ajansına konuşan ismini vermek istemeyen bir üst düzey yetkili, 'rehineleri serbest bırakma yönündeki tekrarlanan teklifleri reddettikten sonra Hamas liderleri artık hiçbir Amerikan ortağın başkentinde hoş karşılanmaması gerektiğini, Hamas'ın haftalar önce başka bir rehine serbest bırakma teklifini reddetmesinin ardından bunu açıkça Katar'a belirttiklerini' söyledi.
Üç Hamas yetkilisinin, 'Katar'ın Hamas liderlerine ülkede artık hoş karşılanmadıklarını söylediğini' reddetti. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, yorum talebine yanıt vermedi.
İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlanması için arabuluculuk çabalarına da öncülük eden Katar Emiri Temim, ateşkes sağlanması için son 3-4 haftadır hiçbir tarafla görüşme ya da temas yapılmadığını söylemişti. Ekim ortasında yapılan son görüşme turu, Hamas'ın kısa vadeli bir ateşkes önerisini reddetmesiyle bir anlaşmaya varılamamıştı.

Hamas iddiaları reddetti

Hamas yetkilileri, Katar’ın Hamas’ın politbüro liderliğinden ülkeyi terk etmelerini istedikleri yönündeki iddiaları yalanladı.
Hamas adına açıklama yapan üç farklı kaynak, Katar'ın Hamas’ın liderlerine emirlikteki varlıklarının artık istenmediğini bildirdiği iddiasını yalanladı.
ABD Kongresi Filistin bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hamas, ABD'nin olası ateşkes teklifinin neyi hedeflediğini açıkladı
4 Eylül, 08:27
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