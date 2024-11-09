https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/abdden-katara-hamas-baskisi-dohadaki-varliklari-artik-kabul-edilemez-1090215833.html
ABD'den Katar'a Hamas baskısı: 'Doha'daki varlıkları artık kabul edilemez'
ABD'den Katar'a Hamas baskısı: 'Doha'daki varlıkları artık kabul edilemez'
Sputnik Türkiye
ABD'nin, Katar'a 'Hamas'ın Doha'daki varlığının artık kabul edilemez olduğunu' söylediği iddia ediliyor. Katar, uzun süredir Hamas'ın üst düzey yetkililerin... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T16:28+0300
2024-11-09T16:28+0300
2024-11-09T18:34+0300
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ABD'nin, Hamas'ın son ateşkes ve rehine anlaşması önerisini reddetmesinden bu yana haftalar geçmesine rağmen Katar'a Hamas'ın Doha'daki varlığının artık kabul edilemez olduğunu söylediği iddia ediliyor. Hamas'ın siyasi ofisine on yıldan fazla süredir ev sahipliği yapan Katar, Hamas'ın birçok üst düzey liderinin de orada yaşamasına izin veriyor.Cuma günü Reuters tarafından bildirilen bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmadı. Haber ajansına konuşan ismini vermek istemeyen bir üst düzey yetkili, 'rehineleri serbest bırakma yönündeki tekrarlanan teklifleri reddettikten sonra Hamas liderleri artık hiçbir Amerikan ortağın başkentinde hoş karşılanmaması gerektiğini, Hamas'ın haftalar önce başka bir rehine serbest bırakma teklifini reddetmesinin ardından bunu açıkça Katar'a belirttiklerini' söyledi.Üç Hamas yetkilisinin, 'Katar'ın Hamas liderlerine ülkede artık hoş karşılanmadıklarını söylediğini' reddetti. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, yorum talebine yanıt vermedi.İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlanması için arabuluculuk çabalarına da öncülük eden Katar Emiri Temim, ateşkes sağlanması için son 3-4 haftadır hiçbir tarafla görüşme ya da temas yapılmadığını söylemişti. Ekim ortasında yapılan son görüşme turu, Hamas'ın kısa vadeli bir ateşkes önerisini reddetmesiyle bir anlaşmaya varılamamıştı.Hamas iddiaları reddettiHamas yetkilileri, Katar’ın Hamas’ın politbüro liderliğinden ülkeyi terk etmelerini istedikleri yönündeki iddiaları yalanladı. Hamas adına açıklama yapan üç farklı kaynak, Katar'ın Hamas’ın liderlerine emirlikteki varlıklarının artık istenmediğini bildirdiği iddiasını yalanladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/hamas-abdnin-olasi-ateskes-teklifinin-neyi-hedefledigini-acikladi-1087615437.html
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israil-filistin, israil, filistin, hamas, katar, doha, gazze şeridi
israil-filistin, israil, filistin, hamas, katar, doha, gazze şeridi
ABD'den Katar'a Hamas baskısı: 'Doha'daki varlıkları artık kabul edilemez'
16:28 09.11.2024 (güncellendi: 18:34 09.11.2024)
ABD'nin, Katar'a 'Hamas'ın Doha'daki varlığının artık kabul edilemez olduğunu' söylediği iddia ediliyor. Katar, uzun süredir Hamas'ın üst düzey yetkililerin ülkesinde yaşamasına izin veriyor.
ABD'nin, Hamas'ın son ateşkes ve rehine anlaşması önerisini reddetmesinden bu yana haftalar geçmesine rağmen Katar'a Hamas'ın Doha'daki varlığının artık kabul edilemez olduğunu söylediği iddia ediliyor. Hamas'ın siyasi ofisine on yıldan fazla süredir ev sahipliği yapan Katar, Hamas'ın birçok üst düzey liderinin de orada yaşamasına izin veriyor.
Cuma günü Reuters tarafından bildirilen bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmadı. Haber ajansına konuşan ismini vermek istemeyen bir üst düzey yetkili, 'rehineleri serbest bırakma yönündeki tekrarlanan teklifleri reddettikten sonra Hamas liderleri artık hiçbir Amerikan ortağın başkentinde hoş karşılanmaması gerektiğini, Hamas'ın haftalar önce başka bir rehine serbest bırakma teklifini reddetmesinin ardından bunu açıkça Katar'a belirttiklerini' söyledi.
Üç Hamas yetkilisinin, 'Katar'ın Hamas liderlerine ülkede artık hoş karşılanmadıklarını söylediğini' reddetti. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, yorum talebine yanıt vermedi.
İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlanması için arabuluculuk çabalarına da öncülük eden Katar Emiri Temim, ateşkes sağlanması için son 3-4 haftadır hiçbir tarafla görüşme ya da temas yapılmadığını
söylemişti. Ekim ortasında yapılan son görüşme turu, Hamas'ın kısa vadeli bir ateşkes önerisini reddetmesiyle bir anlaşmaya varılamamıştı.
Hamas yetkilileri, Katar’ın Hamas’ın politbüro liderliğinden ülkeyi terk etmelerini istedikleri yönündeki iddiaları yalanladı.
Hamas adına açıklama yapan üç farklı kaynak, Katar'ın Hamas’ın liderlerine emirlikteki varlıklarının artık istenmediğini bildirdiği iddiasını yalanladı.