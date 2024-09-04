https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/hamas-abdnin-olasi-ateskes-teklifinin-neyi-hedefledigini-acikladi-1087615437.html

Hamas, ABD'nin olası ateşkes teklifinin neyi hedeflediğini açıkladı

Hamas, ABD'nin olası ateşkes teklifinin neyi hedeflediğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Washington’un, ateşkese bir türlü yanaşmayan Netanyahu hükümetine, Gazze'de ‘kabul et ya da reddet' biçiminde son bir ateşkes teklifi sunmaya hazırlandığı... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T08:27+0300

2024-09-04T08:27+0300

2024-09-04T08:29+0300

israil- filistin çatışması

abd

israil

israil-filistin

gazze şeridi

gazze

ortadoğu

ateşkes

hamas

esir takası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/15/1082985531_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_eda5a4b59e0cb41e82cc7bdaf9606316.jpg

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, ABD'den Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası yönünde gelecek herhangi bir yeni teklifin, ‘İsrail sokaklarındaki öfkeyi gidermeyi’ ve ‘Filistin halkının daha fazla öldürülmesi için zaman kazandırmayı’ amaçladığını kaydetti.Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni bir teklif sunma niyeti konusunda medyada duydukları ve arabulucularla konuşulanlar dışında yeni bir şeyin olmadığını söyledi.ABD'nin İsrail'in ortağı olduğunu, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yeterli baskıyı uygulamadığını ve sunulan girişimlere uyması için yapılması gerekenleri yapmadığını ifade eden Hamdan, “ABD'nin bir girişim sunma konusundaki konuşması, İsrail-ABD başarısızlığının bir sonucu olarak (İsrail sokaklarındaki) öfkeyi absorbe etme ve Filistin halkını daha fazla öldürmesi için Netanyahu'ya daha fazla zaman verme girişimidir" dedi.Hamdan, İsrailli esirlerin Gazze'den İsrail'in şartlarına göre kurtarılması fikrinin mümkün olmadığını ve saldırılar sona ermedikçe ve İsrail Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmedikçe esirlerin ailelerine geri dönmeyeceğini kaydetti.Hamaslı yetkili Hamdan, "Yeni bir girişime gerek yok. Gereken, Netanyahu'yu 2 Temmuz'da sunulan ve direnişin onayladığı şeye mecbur bırakmaktır. Çıkış yolu budur, ufku olmayan daha fazla müzakere değil" diye konuştuHamas'ın, İsrail'in Philadelphia Koridoru'nda kalmasına izin veren her türlü formülü reddettiğini yineleyen Hamdan, Philadelphia Koridoru'nun, ateşkes, Gazze Şeridi'nden tamamen çekilme ve esir takasını içeren anlaşmanın imzalanması için üzerinde anlaşmaya varılan Gazze'den çekilme sürecinin bir parçası olduğuna dikkati çekti.Washington Post (WP) gazetesinde 2 Eylül'de yayınlanan habere göre, gazeteye konuşan ve ismini vermek istemeyen yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Gazze'de ‘kabul et ya da reddet biçiminde’ son bir ateşkes teklifi sunmaya hazırlandığını iddia etmişti.Bununla birlikte Gazze'deki Filistinli gruplar, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla, İsrail ile esir takası ve ateşkes konusunda bir anlaşmaya varmak için aylardır Doha ve Kahire'de dolaylı müzakereler yürütüyor.Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/hamas-abd-iki-hafta-icinde-ateskes-konusunda-cozume-varilmazsa-muzakerelerden-cekilecegini-soyledi--1087595193.html

abd

israil

gazze şeridi

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd israil, abd filistin, israil filistin