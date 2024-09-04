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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/hamas-abdnin-olasi-ateskes-teklifinin-neyi-hedefledigini-acikladi-1087615437.html
Hamas, ABD'nin olası ateşkes teklifinin neyi hedeflediğini açıkladı
Hamas, ABD'nin olası ateşkes teklifinin neyi hedeflediğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Washington’un, ateşkese bir türlü yanaşmayan Netanyahu hükümetine, Gazze'de ‘kabul et ya da reddet' biçiminde son bir ateşkes teklifi sunmaya hazırlandığı... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T08:27+0300
2024-09-04T08:29+0300
israil- filistin çatışması
abd
israil
israil-filistin
gazze şeridi
gazze
ortadoğu
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esir takası
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Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, ABD'den Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası yönünde gelecek herhangi bir yeni teklifin, ‘İsrail sokaklarındaki öfkeyi gidermeyi’ ve ‘Filistin halkının daha fazla öldürülmesi için zaman kazandırmayı’ amaçladığını kaydetti.Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni bir teklif sunma niyeti konusunda medyada duydukları ve arabulucularla konuşulanlar dışında yeni bir şeyin olmadığını söyledi.ABD'nin İsrail'in ortağı olduğunu, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yeterli baskıyı uygulamadığını ve sunulan girişimlere uyması için yapılması gerekenleri yapmadığını ifade eden Hamdan, “ABD'nin bir girişim sunma konusundaki konuşması, İsrail-ABD başarısızlığının bir sonucu olarak (İsrail sokaklarındaki) öfkeyi absorbe etme ve Filistin halkını daha fazla öldürmesi için Netanyahu'ya daha fazla zaman verme girişimidir" dedi.Hamdan, İsrailli esirlerin Gazze'den İsrail'in şartlarına göre kurtarılması fikrinin mümkün olmadığını ve saldırılar sona ermedikçe ve İsrail Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmedikçe esirlerin ailelerine geri dönmeyeceğini kaydetti.Hamaslı yetkili Hamdan, "Yeni bir girişime gerek yok. Gereken, Netanyahu'yu 2 Temmuz'da sunulan ve direnişin onayladığı şeye mecbur bırakmaktır. Çıkış yolu budur, ufku olmayan daha fazla müzakere değil" diye konuştuHamas'ın, İsrail'in Philadelphia Koridoru'nda kalmasına izin veren her türlü formülü reddettiğini yineleyen Hamdan, Philadelphia Koridoru'nun, ateşkes, Gazze Şeridi'nden tamamen çekilme ve esir takasını içeren anlaşmanın imzalanması için üzerinde anlaşmaya varılan Gazze'den çekilme sürecinin bir parçası olduğuna dikkati çekti.Washington Post (WP) gazetesinde 2 Eylül'de yayınlanan habere göre, gazeteye konuşan ve ismini vermek istemeyen yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Gazze'de ‘kabul et ya da reddet biçiminde’ son bir ateşkes teklifi sunmaya hazırlandığını iddia etmişti.Bununla birlikte Gazze'deki Filistinli gruplar, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla, İsrail ile esir takası ve ateşkes konusunda bir anlaşmaya varmak için aylardır Doha ve Kahire'de dolaylı müzakereler yürütüyor.Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/hamas-abd-iki-hafta-icinde-ateskes-konusunda-cozume-varilmazsa-muzakerelerden-cekilecegini-soyledi--1087595193.html
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abd israil, abd filistin, israil filistin

Hamas, ABD'nin olası ateşkes teklifinin neyi hedeflediğini açıkladı

08:27 04.09.2024 (güncellendi: 08:29 04.09.2024)
© AA / Celal GüneşABD Kongresi Filistin bayrak
ABD Kongresi Filistin bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
© AA / Celal Güneş
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Washington’un, ateşkese bir türlü yanaşmayan Netanyahu hükümetine, Gazze'de ‘kabul et ya da reddet' biçiminde son bir ateşkes teklifi sunmaya hazırlandığı iddialarını değerlendiren Hamas hareketi, yeni olası teklifin neyi amaçladığını sıraladı.
Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, ABD'den Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası yönünde gelecek herhangi bir yeni teklifin, ‘İsrail sokaklarındaki öfkeyi gidermeyi’ ve ‘Filistin halkının daha fazla öldürülmesi için zaman kazandırmayı’ amaçladığını kaydetti.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni bir teklif sunma niyeti konusunda medyada duydukları ve arabulucularla konuşulanlar dışında yeni bir şeyin olmadığını söyledi.
ABD'nin İsrail'in ortağı olduğunu, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yeterli baskıyı uygulamadığını ve sunulan girişimlere uyması için yapılması gerekenleri yapmadığını ifade eden Hamdan, “ABD'nin bir girişim sunma konusundaki konuşması, İsrail-ABD başarısızlığının bir sonucu olarak (İsrail sokaklarındaki) öfkeyi absorbe etme ve Filistin halkını daha fazla öldürmesi için Netanyahu'ya daha fazla zaman verme girişimidir" dedi.
Hamdan, İsrailli esirlerin Gazze'den İsrail'in şartlarına göre kurtarılması fikrinin mümkün olmadığını ve saldırılar sona ermedikçe ve İsrail Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmedikçe esirlerin ailelerine geri dönmeyeceğini kaydetti.
Hamaslı yetkili Hamdan, "Yeni bir girişime gerek yok. Gereken, Netanyahu'yu 2 Temmuz'da sunulan ve direnişin onayladığı şeye mecbur bırakmaktır. Çıkış yolu budur, ufku olmayan daha fazla müzakere değil" diye konuştu
Hamas'ın, İsrail'in Philadelphia Koridoru'nda kalmasına izin veren her türlü formülü reddettiğini yineleyen Hamdan, Philadelphia Koridoru'nun, ateşkes, Gazze Şeridi'nden tamamen çekilme ve esir takasını içeren anlaşmanın imzalanması için üzerinde anlaşmaya varılan Gazze'den çekilme sürecinin bir parçası olduğuna dikkati çekti.
Washington Post (WP) gazetesinde 2 Eylül'de yayınlanan habere göre, gazeteye konuşan ve ismini vermek istemeyen yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Gazze'de ‘kabul et ya da reddet biçiminde’ son bir ateşkes teklifi sunmaya hazırlandığını iddia etmişti.
Bununla birlikte Gazze'deki Filistinli gruplar, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla, İsrail ile esir takası ve ateşkes konusunda bir anlaşmaya varmak için aylardır Doha ve Kahire'de dolaylı müzakereler yürütüyor.
Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hamas: ABD iki hafta içinde ateşkes konusunda çözüme varılmazsa müzakerelerden çekileceğini söyledi
Dün, 15:47
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