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Japonya'da ABD işgali ardından 1955'ten beri ülkeyi yöneten Liberal Parti, seçimlerde büyük darbe aldı
Japonya'da ABD işgali ardından 1955'ten beri ülkeyi yöneten Liberal Parti, seçimlerde büyük darbe aldı
Sputnik Türkiye
Japonya'da erken seçime giden Liberal Demokratik Parti, son 15 yılın en düşük oylarından birini alarak ağır bir darbe aldı. Ekonomik kriz ve skandallarla... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T15:47+0300
2024-10-28T15:52+0300
dünya
japonya
ekonomik kriz
abd
liberal demokrat parti
liberal demokrat parti (ldp)
seçim
erken seçim
seçim yenilgisi
kişida fumio
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Japonya'da seçim öncesi yolsuzluk ve para kaçırma olaylarının ortaya çıkması ardından eski Liberal Parti lideri ve Başbakan Kişida Fumio istifa etmiş, onun yerine LDP'nin başına yeni aday olan İşiba Şigeru gelmişti. Başa geldikten sonra erken seçime giden Şigeru'nun partisi Liberal Partisi, seçimde büyük bir hezimet yaşayarak 465 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde sadece 215 sandalye kazanarak çoğunluğu elde edemedi. 1955 yılında ABD'nin işgali sırasında kurulan ve o sene iktidara gelen LDP, o dönemden bu 2024 yılına kadar 4 yıl hariç her seçimde Japonya'daki iktidar parti olmuştu. Pozisyonunu güçlendirmek için erken seçime gitmeye karar veren Şigeru'nun kararının ters tepmesi ile ana muhalefet partisi olan Anayasal Demokrat Parti, mecliste sandalye sayısını 98'den 148'e çıkardı. Seçim öncesinde LDP ve parti koalisyonu Komeito, mecliste 279 sandalye ile çoğunluğa sahipti.Yenilginin sebebi ne? Seçim sonuçları ardından açıklama yapan yeni Başbakan İshiba, seçmenin partiye açık bir mesaj verdiği söylerek, "Bu mesajı ciddi ve ağırbaşlı bir şekilde ele almalıyız. İstifa etmeyeceğim fakat parti içinde köklü reformlar gerekiyor" ifadesini kullandı.Birçok kişiye göre ise yenilginin sebebi yükselen yaşam maliyetleri, enflasyon ve bitmeyen siyasi skandalların oluşturduğu güvensizlik. Dış politikada da saldırganlığı arttırmaya yönelik açıklamalarıyla Rusya ve Çin'e karşı agresif konuşan lider, kadın hakları konusunda da beklendiği kadar reformcu çıkmadı. Bunun yanında ülkenin para birimi Yen'in sürekli olarak değer kaybetmesi ve ekonomiyi kötü etkilemesi, ülkede istikrarsızlığa da yol açıyor. ABD ile ilişkilere devamDünyanın en büyük dördüncü ekonomisi olarak anılan Japonya'yı bir belirsizlik ve güç müdahelesi nin beklediği düşünülürken, Ishiba, seçimden sonra "ABD ve özgür dünya ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Japonya'da Liberal Demokrat Parti, 1955 yılından beri neredeyse kesintisiz bir şekilde ülkeyi yönetiyor. Sadece 1993-94 yılında ve 2009-12 yılları arasında farklı partiler arasında yönetilen üllkede 68 yıldır tek parti siyasete hakim oluyor.
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japonya, ekonomik kriz, abd, liberal demokrat parti, liberal demokrat parti (ldp), seçim, erken seçim, seçim yenilgisi, kişida fumio
japonya, ekonomik kriz, abd, liberal demokrat parti, liberal demokrat parti (ldp), seçim, erken seçim, seçim yenilgisi, kişida fumio

Japonya'da ABD işgali ardından 1955'ten beri ülkeyi yöneten Liberal Parti, seçimlerde büyük darbe aldı

15:47 28.10.2024 (güncellendi: 15:52 28.10.2024)
© Takashi AoyamaJapan's Prime Minister Shigeru Ishiba
Japan's Prime Minister Shigeru Ishiba - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
© Takashi Aoyama
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Japonya'da erken seçime giden Liberal Demokratik Parti, son 15 yılın en düşük oylarından birini alarak ağır bir darbe aldı. Ekonomik kriz ve skandallarla uğraşan partinin lideri, yine de istifa etmeyeceğini açıkladı.
Japonya'da seçim öncesi yolsuzluk ve para kaçırma olaylarının ortaya çıkması ardından eski Liberal Parti lideri ve Başbakan Kişida Fumio istifa etmiş, onun yerine LDP'nin başına yeni aday olan İşiba Şigeru gelmişti. Başa geldikten sonra erken seçime giden Şigeru'nun partisi Liberal Partisi, seçimde büyük bir hezimet yaşayarak 465 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde sadece 215 sandalye kazanarak çoğunluğu elde edemedi.
1955 yılında ABD'nin işgali sırasında kurulan ve o sene iktidara gelen LDP, o dönemden bu 2024 yılına kadar 4 yıl hariç her seçimde Japonya'daki iktidar parti olmuştu.
Pozisyonunu güçlendirmek için erken seçime gitmeye karar veren Şigeru'nun kararının ters tepmesi ile ana muhalefet partisi olan Anayasal Demokrat Parti, mecliste sandalye sayısını 98'den 148'e çıkardı.
Seçim öncesinde LDP ve parti koalisyonu Komeito, mecliste 279 sandalye ile çoğunluğa sahipti.

Yenilginin sebebi ne?

Seçim sonuçları ardından açıklama yapan yeni Başbakan İshiba, seçmenin partiye açık bir mesaj verdiği söylerek, "Bu mesajı ciddi ve ağırbaşlı bir şekilde ele almalıyız. İstifa etmeyeceğim fakat parti içinde köklü reformlar gerekiyor" ifadesini kullandı.
Birçok kişiye göre ise yenilginin sebebi yükselen yaşam maliyetleri, enflasyon ve bitmeyen siyasi skandalların oluşturduğu güvensizlik. Dış politikada da saldırganlığı arttırmaya yönelik açıklamalarıyla Rusya ve Çin'e karşı agresif konuşan lider, kadın hakları konusunda da beklendiği kadar reformcu çıkmadı.
Bunun yanında ülkenin para birimi Yen'in sürekli olarak değer kaybetmesi ve ekonomiyi kötü etkilemesi, ülkede istikrarsızlığa da yol açıyor.

ABD ile ilişkilere devam

Dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi olarak anılan Japonya'yı bir belirsizlik ve güç müdahelesi nin beklediği düşünülürken, Ishiba, seçimden sonra "ABD ve özgür dünya ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Japonya'da Liberal Demokrat Parti, 1955 yılından beri neredeyse kesintisiz bir şekilde ülkeyi yönetiyor. Sadece 1993-94 yılında ve 2009-12 yılları arasında farklı partiler arasında yönetilen üllkede 68 yıldır tek parti siyasete hakim oluyor.
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