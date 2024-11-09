https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/abd-basini-pentagon-sefi-zelenskiyin-atacms-tedarikinde-kieve-oncelik-verilmesi-talebini-reddetti-1090215013.html

ABD basını: Pentagon şefi, Zelenskiy'in ATACMS tedarikinde Kiev'e öncelik verilmesi talebini reddetti

ABD basını: Pentagon şefi, Zelenskiy'in ATACMS tedarikinde Kiev'e öncelik verilmesi talebini reddetti

Sputnik Türkiye

Wall Street Journal, ABD Savunma Bakanı Austin’in, Zelensky'nin ATACMS füze sistemlerinin tedarikinde diğer alıcıları es geçerek Kiev'e öncelik verilmesi... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T15:58+0300

2024-11-09T15:58+0300

2024-11-09T16:14+0300

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wall street journal (wsj)

wsj

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Wall Street Journal’ın (WSJ) ABD’den iki bürokrata ve Ukrayna hükümetinden bir danışmana dayandırdığı haberine göre ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Vladimir Zelenskiy’in ATACMS füze sistemlerinin tedarikinde diğer alıcıları es geçerek Kiev'e öncelik verilmesi talebini reddetti.“Austin, Vladimir Zelenskiy’in bu yakınlarda bulunduğu, ATACMS teslimatlarında diğer alıcılara göre Ukrayna’ya öncelik verilmesi yönündeki talebini reddetti” denilen makalede, Pentagon şefinin Zelenskiy’e, ABD’nin diğer müşterilerle uzun süre önce yapılan anlaşmaları ihlal etmesini talep ederken çok fazla şey istediğini ifade ettiği vurgulandı.Austin daha önce, Washington’un Kiev’in Rusya topraklarının derinliklerine saldırmak için uzun menzilli silahlar kullanmasına izin vermeye hazır olup olmadığı sorusuna yanıtında, Ukrayna’nın ATACMS füzeleriyle Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin üslerine ulaşamayacağını, zira Rusya’nın hava filosunu bu füzelerin menzilinin dışına çıkardığını söylemişti.Daha önce New York Times gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya topraklarının derinliklerine vurma yasağını kaldırmayı reddetmesinin nedenlerinden bir tanesinin söz konusu füzelerin ABD'de yeterli sayıda bulunmaması olduğunu yazmıştı.Moskova defalarca Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının çözüm sürecini engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oynamak’ olduğunu ifade ederek, Batı'dan Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının müzakereler açısından olumsuzluk teşkil edeceğini vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/pentagon-sefi-austin-ukraynadaki-catisma-muzakerelerle-sona-erecek-1089593913.html

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wall street journal (wsj), wsj, abd savunma bakanlığı (pentagon), pentagon, lloyd austin, ukrayna, vladimir zelenskiy, atacms, öncelik, ret