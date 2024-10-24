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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/pentagon-sefi-austin-ukraynadaki-catisma-muzakerelerle-sona-erecek-1089593913.html
Pentagon şefi Austin: Ukrayna'daki çatışma müzakerelerle sona erecek
Pentagon şefi Austin: Ukrayna'daki çatışma müzakerelerle sona erecek
Sputnik Türkiye
Pentagon şefi Lloyd Austin, Ukrayna'daki ihtilafın müzakerelerle sona ereceğini belirtti. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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papa francis
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İtalya’nın başkenti Roma’da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ihtilafının müzakerelerle sonuçlanacağını söyledi.Austin, “Ortadoğu'da gerilimi azaltmamız ve Ukrayna'da geçişe giden yolu bulmamız gerekiyor. Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz ve dediğimiz gibi müzakere masasına ne zaman oturulacağını onlar belirleyecek. Ama biliyorsunuz daha önce de söyledim, bu çatışma bir noktada bir tür müzakereyle sona erecek” dedi.Pentagon şefi ayrıca, Papa Francis’in Ortadoğu ve Ukrayna’daki insani sorunlardan endişe duyduğunu ve ateşkes arzusunu paylaştığını kaydetti.Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik girişimlerde bulunmuş ve Moskova’nın Ukrayna birliklerinin Rusya’nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşkes ilan edeceğini ve müzakerelere hazır olduğunu duyuracağını belirtmişti. Rus lider ayrıca, Kiev’in NATO’ya katılma niyetinden vazgeçmesi, demilitarizasyon ve denazifikasyon yapması, nötr, blok dışı ve nükleersiz statüyü kabul etmesi gerektiğini kaydederek, Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine düzenlediği terör saldırısının ardından Putin, sivillere, sivil altyapıya ayrım gözetmeksizin saldıran veya nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturmaya çalışanlarla müzakere yapılmasının mümkün olmadığını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/rusya-disisleri-bakanligi-batili-askerlerin-kieve-gonderilmesi-nukleer-guclerin-catismasina-yol-1089592291.html
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lloyd austin, pentagon, papa francis, italya, roma, katolik, ukrayna, rusya, müzakere, ortadoğu, vladimir putin, moskova, kursk bölgesi
lloyd austin, pentagon, papa francis, italya, roma, katolik, ukrayna, rusya, müzakere, ortadoğu, vladimir putin, moskova, kursk bölgesi

Pentagon şefi Austin: Ukrayna'daki çatışma müzakerelerle sona erecek

00:30 24.10.2024
© İHA / JUNG YEON-JE / POOLABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© İHA / JUNG YEON-JE / POOL
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Pentagon şefi Lloyd Austin, Ukrayna'daki ihtilafın müzakerelerle sona ereceğini belirtti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İtalya’nın başkenti Roma’da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ihtilafının müzakerelerle sonuçlanacağını söyledi.
Austin, “Ortadoğu'da gerilimi azaltmamız ve Ukrayna'da geçişe giden yolu bulmamız gerekiyor. Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz ve dediğimiz gibi müzakere masasına ne zaman oturulacağını onlar belirleyecek. Ama biliyorsunuz daha önce de söyledim, bu çatışma bir noktada bir tür müzakereyle sona erecek” dedi.
Pentagon şefi ayrıca, Papa Francis’in Ortadoğu ve Ukrayna’daki insani sorunlardan endişe duyduğunu ve ateşkes arzusunu paylaştığını kaydetti.
Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik girişimlerde bulunmuş ve Moskova’nın Ukrayna birliklerinin Rusya’nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşkes ilan edeceğini ve müzakerelere hazır olduğunu duyuracağını belirtmişti. Rus lider ayrıca, Kiev’in NATO’ya katılma niyetinden vazgeçmesi, demilitarizasyon ve denazifikasyon yapması, nötr, blok dışı ve nükleersiz statüyü kabul etmesi gerektiğini kaydederek, Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine düzenlediği terör saldırısının ardından Putin, sivillere, sivil altyapıya ayrım gözetmeksizin saldıran veya nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturmaya çalışanlarla müzakere yapılmasının mümkün olmadığını dile getirmişti.
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